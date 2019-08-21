Выхоженную людьми лису Шпульку отпустили на волю в большом лесу

Калининградские волонтеры выходили лису, которую сбила машина. Малышка, которую назвали Шпулька, несколько месяцев прожила у людей, но было принято решение после полного выздоровления вернуть ее в естественную среду обитания.

Молодого лисенка еще в начале этого лета нашли на автотрассе дорожные рабочие. У зверька были повреждены нос и глаз - очевидно, попал под автомобиль. Кто-то из дорожников отвез лисенка знакомым, там жертву ДТП немного подлечили. А уже от этих добрых людей животное попало в приют «Клюквенное». К счастью, никаких серьезных повреждений или переломов ветеринар, который обследовал нового подопечного, не выявил. Малышку обучали самостоятельно питаться – кормили цыплятами и мышами. Но содержали в вольере, чтобы не приучать к людям. Можно сказать, имитировали дикие условия и заставляли охотиться. С этой задачей Шпулька справлялась хорошо.

- В руки ее я брала только вынужденно, когда обрабатывала от паразитов или давала лекарства, а так лишний раз я к ней не лезла, - рассказывает «Комсомолке» Светлана, выхаживавшая лисенка. - Эта лиса очень пугливая. Всякий раз, когда до нее пытались дотронуться, начинала кусаться. Но как раз это и хорошо. Теперь я знаю, что к людям она точно не пойдет. Сейчас это здоровое, сильное и шустрое животное. Ей нужно бегать и добывать пищу, привыкать к новому месту, готовиться к зиме. Уверена, она сможет о себе позаботиться.

Малышка, которую назвали Шпулька, несколько месяцев прожила у людей.Фото: Приют-передержка «Клюквенное».

Выпустили Шпульку в большом лесу, далеко от Калининграда. Там, где почти нет дорог и людей.

- Пока добирались до места, ее укачало немного. Но когда увидела через решетку переноски лес и учуяла запах свободы, глаза загорелись. Вылетела наружу пулей и прямиком понеслась в чащу! – вспоминают волонтеры.

В приюте остался еще один лисенок, который также попал к людям после ДТП. Его обследование продолжается. Увы, из-за полученных травм он вряд ли может жить в дикой природе. Сейчас зверьку ищут ответственного хозяина с уличным вольером.

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- Когда людей много, Куршик прячется. Он пуглив и острожен, не любит резких движений, – говорят сотрудники парка. – Поэтому мы просим посетителей не шуметь и, конечно, не кормить лиса. Его пища - специальный корм.