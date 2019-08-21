«Хорошо, что сохранился аутентичный булыжник»: в Черняховске проходят съемки нового сезона кинофильма «По законам военного времени»

Выстрелы у больницы

Территория инфекционной больницы в Черняховске оцеплена – на съемочную площадку посторонних не пускают, и зрители наблюдают за актерами издалека. Именно тут, у старого кирпичного здания расставлено видеооборудование и слышна команда: «Камера! Мотор!». По брусчатке грохочет «Виллис», раздаются выстрелы в небо, полсотни человек в советской военной форме в едином порыве кричат «Ура!» и обнимаются. Солдаты узнали о том, что закончилась война.

- Всеобщее ликование! На экране все будет торжественно и радостно. Но это один из самых тяжелых дней: много массовки, а времени мало. Все кричат и шумят как дети. Организовать людей очень сложно. Плюс стрельба, пиротехника, - говорит актер Евгений Воловенко, который играет следователя военной прокуратуры.

Территория инфекционной больницы в Черняховске оцеплена – на съемочную площадку посторонних не пускают.Фото: Александр КАТЕРУША

На груди у него орден Красного Знамени, медаль «ХХ лет РККА». Эти награды мы видели в предыдущих сериях. Теперь герой, прошедший годы войны, носит еще орден Красной Звезды, медали «За отвагу» и «За боевые заслуги».

- Этот последний военный год для моего героя выдался непростым, - продолжает Воловенко.- Он получает из дома известия, которые оставляют в нем душевные раны, и все это конечно не проходит бесследно. Даже его внутренний мир меняется, все свои переживания он держит в себе. Но Рокотов, познавший трудности и невзгоды, по-прежнему остается непримиримым бойцом с врагами и преступностью.

"Немецкое" население Инстербурга.Фото: Александр КАТЕРУША

В естественных декорациях

Действие четвертого сезона сериала «По законам военного времени» начинается 9 мая 1945 года, в День Победы. Главных героев он застает в Инстербурге. Солдаты устраивают танцы на улице, откупоривают шампанское и подбрасывают вверх пилотки. Гурьбой тащат пианино, тут же находится музыкант, кто-то заводит патефон. На вальс приглашают медсестричек, фотографируются на память на трофейную камеру…

Снять с одного дубля не получается. Действо повторяют вновь и вновь. Репетиция, съемка. Водитель Федоренко, которого играет Александр Панкратов-Черный привозит на площадь Рокотова (Евгений Воловенко) и Елагину (Екатерина Климова), они присоединяются к веселью. Снова патефон и музыка. Наконец, режиссер доволен.

Евгений Воловенко и Александр Панкратов-Черный.Фото: Александр КАТЕРУША

Поправляют грим и костюмы, переходят к следующей сцене. То, что на экране мы смотрим несколько минут, снимают часами: кропотливо выставляя кадр, учитывая каждую мелочь. В фильме все должно быть правдоподобно.

Здание больницы для картины преобразили. Белые стеклопакеты пришлось закрасить, чтобы не бросались в глаза. Все современные медицинские таблички спрятали. Вместо них красуются вывески с готическим шрифтом. Здесь, в здании немецкой школы теперь расположена столовая для военных и адвокатский кабинет. Рядом – ресторан под названием «Прусский бизон». Тут за кружечкой пенного сидят победители. Со стороны очень похоже на уютную улочку Инстербурга. Хорошо, что немецкий кирпич и брусчатая мостовая сохранились. Тут уж ничего придумывать или переделывать не пришлось.

Специально для съемок поставили небольшой памятник.Фото: Александр КАТЕРУША

Важнее, чем ненависть

Не обошлось в этот съемочный день и без немецких солдат. Несколько отчаянных гитлеровцев появляются в самый неожиданный момент… В кадре зрители увидят и мирное немецкое население Инстербурга. У них особая роль.

- Мне интересно это время – весна 1945 года, - говорит режиссер фильма Сергей Виноградов. - Потому что война закончилась. Но на самом деле не закончилась. Ведь что все население – как советское, так и немецкое – они не чуют почвы под ногами. Немцы не знают, какое будущее их ждет: отдадут ли землю Германии или тут будет Советский Союз. А наши тем более не знают. «Пусть ярость благородная вскипает, как волна…». Советская нога, вступив на территорию Германии, всколыхнула эту ярость до небес. Земля для всех чужая – уникальная ситуация, такие моменты случаются редко. И я попробовал всмотреться в эти лица, предположив, что это немецкие лица, как будет предполагать наш зритель. На лицах местного немецкого населения я вижу непонимание, неуверенность в завтрашнем дне. И это важнее, чем ненависть!

Екатерина Климова закружилась в вальсе на городской площади.Фото: Александр КАТЕРУША

Похвальное слово массовке

По словам режиссера, массовые сцены – это самое сложное, что есть в кино. Особенно, если речь идет об исторических картинах.

- Все предугадать и наметить непросто. Но мне нравится, как работает массовка, а это по большей части жители Черняховска. Им все в новинку, все интересно, ведь 95 процентов из них впервые работают в кино. Но работают с энтузиазмом, искренне. И хотя у всех свое восприятие мира, но восприятие 9 мая 1945 года, к счастью, у всех сходное. Одного слова «Победа!» им достаточно, хотя они и не артисты, выплеснуть все, что накопилось по поводу этого дня. Мы набрали нужный темп, группа сработалась, мне нравится снимать.

Съемки будет проходить в Черняховске до конца сентября. Сейчас, пока погода позволяет, работают на улице. Режиссер говорит, что до конца августа хотят отснять как можно больше натуры, пока не начала желтеть листва. Ведь в фильме действие разворачивается в мае.

- Уже осенью пойдем в интерьеры, - говорит Сергей Виноградов. - Но до сентября еще будет много съемок на улицах города. Непростых съемок. Потому что в каждом кадре художникам приходится бороться со всем лишним: кондиционерами, рекламой, дорожными знаками. Иногда даже мешает дорожная разметка. Хорошо, что в городе сохранился аутентичный булыжник. Работа художников огромна. То, что мы не уберем, закрасят потом с помощью компьютерной графики, но это дополнительные, и, признаться, довольно большие деньги. Поэтому стараемся по максимуму все сделать на площадке.

Александр Панкратов-Черный ответил на вопросы "КП".Фото: Александр КАТЕРУША

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Александр ПАНКРАТОВ-ЧЕРНЫЙ: Впечатление, что я попал в 1945 год!

- Александр Васильевич, какие у вас первые впечатления от съемок?

- Про Кёнигсберг и Калининградскую область я знаю много. Во-первых, люди очень хорошие. Во-вторых, фактура прекрасная – сохранились немецкие постройки. Очень печально, что пустует много довоенных зданий, а люди без квартир живут в коммуналках. Вот, министр обороны Сергей Шойгу приезжал, посмотрел район и просто приказал, чтобы хотя бы офицерство российской армии обеспечили жильем. А ведь столько пустует зданий! Мы снимаем военную картину и такое впечатление, что я попал в 1945 год, будто сейчас военное время. Эти полуразрушенные немецкие дома! Ну, почему нельзя их восстановить? Да что же это такое!?

- Фильм «По законам военного времени» пользуется успехом у зрителей...

- Зрители любят эту картину. И очень трогательно, что мы видим положительные отзывы фронтовиков о картине. Столько писем приходит! Это отзывы людей, которые знают, что такое война. Они говорят: «Спасибо за то, что вы в своем фильме изображая войну не изображаете убийства». Мы изображаем жизнь. Война это зло, а люди жить хотят! Я играю какого-то бессмертного старшину, водителя, который куда-то едет и едет, кого-то возит. А он едет к победе, к миру. Я весь фильм, сколько уже серий, еду к миру. Мне 70 лет и я, оказывается, самый старший в группе. Я родился в 1949 году, у меня было послевоенное детство в Сибири. Я знаю, как тяжело жили люди и как верили в то, что все будет хорошо.

- Вы же помните еще молодых фронтовиков и как они отмечали День Победы тогда.

- Когда я поступал во ВГИК на кинорежиссуру, была такая идиотская тема: «Самый счастливый день советского праздника». Это надо было письменную работу предоставить. И я написал, что самый счастливый день советского праздника – День Победы. Когда в алтайской деревне все ссыльные, но прошедшие войну и штрафные батальоны фронтовики собрались. А мы с сестренкой на печке лежим и наблюдаем, как нам кажется тогда, за стариками. Как они самогонку достали, надели военную форму, медали… А мы, дети, не спим и смотрим за этим. Такая вот работа была у меня.

И вот, мой профессор, режиссер Ефим Дзиган, который снял «Мы из Кронштадта», «Железный поток» и другие картины, ставшие классикой советской кинематографии, поставил мне 5. Уже потом, участь на 3 курсе, я спросил его, почему же он мне 5 тогда поставил? Он сказал: «Было ощущение праздника». Вот и мы сегодня хотим донести, и мне кажется, доносим до зрителя это ощущение праздника. Люди стремятся через войну и страдания к миру. Снимаем правду. Может быть что-то сфальшивим о войне, потому что мало знаем. Но человеческие отношения настолько искренние и добрые… Война – это шаги к миру. Идти к добру – это природа человеческая. Про это мы снимаем.

- Как вам работается в команде?

- Съемочная группа – настоявшие патриоты: работают с вдохновением и получают удовольствие от того, что снимают кино о людях военного времени. Режиссер наш Сергей Виноградов. Он, к счастью, и актер. Он нас, актеров, понимает и к тому, что мы предлагаем, внимательно прислушивается. Знает, что у артистов пустых предложений не бывает. И нам хочется фантазировать.

- Какие вы, как артист, предложения вносите?

- Катя Климова – гениальная партнерша, очень талантливая актриса. Я уж не говорю о ее красоте и обаянии. И вот, у меня с ней сценочка, сегодня ее снимаем: война закончилась, все радуются, и мы с ней танцуем вальс. И я ей говорю: «Светлана Петровна, я извиняюсь, если на ногу наступлю». Она мне: «Да ну что вы!». И я ей сразу наступаю на ногу. Она вскрикивает, и я ей говорю: «Ну, вот видите. Но я извинился». Вот это я придумал. И режиссер согласился, что это хорошо и смешно. Вот в этой маленькой детали – Победа, праздник и радость. Победу, эту радость мира, зритель должен ощущать через экран.

СПРАВКА «КП»

Действие фильма разворачивается в послевоенном Инстербурге. Работники военной прокуратуры ведут борьбу с вражескими шпионами и диверсантами. В главных ролях: Александр Панкратов-Черный, Екатерина Климова и Евгений Воловенко.