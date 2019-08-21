Обитатель калининградской «зоны» сумел украсть у доверчивых граждан свыше 150 тысяч рублей

Полесский районный суд постановил приговор в отношении обитателя одной из калининградских исправительных колоний. Нахождение в стенах пенитенциарного учреждения не помешало уголовнику совершить еще дюжину преступлений. Все, что для этого потребовалось – мобильный телефон, который представителям спецконтингента, вообще-то, иметь не полагается.

Обладатель запрещенного гаджета с 20 декабря 2018 года по 7 января 2019 года периодически названивал честным гражданам, представляясь сотрудником банка. Используя нехитрую схему обмана, получал от доверчивых собеседников необходимую информацию об их банковских картах и счетах. С которых затем и похищал деньги – за дюжину приемов в общей сложности более 150 тысяч рублей.

Неудачной для мошенника оказалась 13-я попытка: подозрительный перевод был заблокирован службой безопасности банка. Из финансово-кредитной организации сообщили, куда надо, и спустя некоторое время сидельца «вычислили».

- Подсудимый с предъявленным обвинением согласился, походатайствовав о рассмотрении дела в особом порядке, без проведения судебного следствия, - сообщили в пресс-службе райсуда. – По закону, в этом случае назначенное наказание не может превышать две трети максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление.

Поскольку гособвинитель и потерпевшие не возражали, ходатайство было удовлетворено. Помимо этого, нашлись и другие смягчающие обстоятельства – например, наличие на иждивении подсудимого двоих несовершеннолетних детей.

В итоге уголовник получил по совокупности приговоров, путем частичного присоединения к назначенному наказанию не отбытой части наказания по приговору Ленинградского райсуда Калининграда, 4 года и 2 месяца в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, постановлено взыскать с осужденного в пользу потерпевших компенсацию причиненного материального ущерба.