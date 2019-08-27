Антон Алиханов: Мы изымаем деньги из экономики не для того, чтобы их складировать

Бюджет Калининградской области по итогам первого полугодия исполнен с профицитом, однако чиновникам не стоит радоваться, что «циферки сходятся». Об этом заявил губернатор Антон Алиханов на заседании регионального правительства во вторник, 27 августа.

Министр финансов области Виктор Порембский рассказал, что доходы бюджета за шесть месяцев составили 57,1 млрд рублей, расходы – 54,9 млрд рублей. Таким образом, бюджет был исполнен с профицитом в 2,1 млрд рублей.

Порембский отметил, что налоговые и неналоговые доходы выросли на 11 процентов - до 19,6 млрд рублей. Однако, обратил внимание министр финансов, по состоянию на 1 августа до сих пор не заключены контракты по объектам капитального строительства на 3,1 млрд рублей. Другими словами – деньги в бюджете есть, но потратить их чиновники не могут.

Губернатор Антон Алиханов заявил, что «большое количество денег» может радовать только министра финансов. Однако, нерасторопность чиновников, которые не могут потратить имеющиеся деньги, проводит к тому, что не строятся детские сады и не ремонтируются Дома культуры.

- Мы, конечно, бумажно можем радоваться, что у нас циферки сходятся, и даже профицит образовался. Но мы эти деньги изымаем из экономики, из бизнеса, людей, не для того, чтобы где-то их складировать, - возмутился глава региона, заявив, что деньги, поступившие в бюджет, «должны вовремя и с умом тратиться». - От нас ждут результатов, эти деньги должны быть потрачены. Если вы не справляетесь с этим, надо быть готовым объяснить, почему это случилось, - потребовал глава региона.