2019-08-22T13:51:57+03:00
Общество

Три-четыре сцены и «некие активности»: остров Канта «переоборудуют» под нужды фестивалей

Власти объяснили журналистам, какие именно изменения они собираются внести в проект благоустройства бывшего Кнайпхофа
Иван МАРКОВ
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Остров Канта должен стать главной фестивальной площадкой Калининграда.Остров Канта должен стать главной фестивальной площадкой Калининграда.Фото: Иван МАРКОВ
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Остров Канта, как было объявлено на последнем дне «Калининград Сити Джаза», в скором времени должен превратиться в площадку для проведения крупных фестивалей и концертов. Накануне исполняющий обязанности заместителя директора по техническим вопросам Кафедрального собора Григорий Хуциев рассказал вице-премьеру правительства области Гарри Гольдману и журналистам, какие именно изменения уже сегодня внесены в концепцию благоустройства острова.

Главный вопрос, который сейчас стоит перед архитекторами – выбор места под основную сцену.

- Мы должны думать сегодня о наличии нескольких площадок, - водя руками по карте острова, указывал предположительные варианты Хуциев. - Ориентировка одной площадки на Дом Советов и довольно шумную магистраль Московского проспекта не очень целесообразна. Аналогичная площадка может быть с видом на биржу, где более тихое место. На набережной возможна установка временной сцены. Это нужно еще продумать.

- Тут нет ни одного такого массива, где можно единоразово собрать людей. Нет природного амфитеатра и всего остального. Мы говорим о нескольких, трех-четырех, площадках, которых будет рассредоточена вся эта история, которая касается фестивалей и опен-эйров, - отметил Гарри Гольдман.

Проект благоустройства острова Канта. Фото: Иван МАРКОВ

Проект благоустройства острова Канта.Фото: Иван МАРКОВ

Отыграть конкурс со всеми изменениями, по словам Гольдмана, калининградским властям необходимо до конца этого года, чтобы успеть провести работы до следующего августа.

- После того, как пройдем экспертизу стоимости, начнем благоустройство. Мы понимаем, что те площадки, которые приспособят для фестивалей, будут не стационарными, а сборно-разборными, - уточнил Гольдман.

Ступени и уступы, которые планируется соорудить на острове, по словам Гольдмана, были предусмотрены еще в ранней концепции. Вице-премьер также заметил, что власти подготовили поручение проектировщикам, чтобы они подобрали площадки, изучили на них расположение деревьев, «чтобы минимальный был урон зеленым насаждениям». Кроме того, одну из концертных площадок планируется разместить прямо перед Кафедральным собором. Для этого территория будет расчищена от торговли и музейной кассы, а на месте этих конструкций появится амфитеатр вместимостью примерно на две с половиной тысячи человек. Планируется, что под концертные нужды будет приспособлена и часть спортивной площадки, размещенной под Эстакадным мостом.

На этом месте планируется разместить главную сцену "Калининград Сити Джаза". Фото: Иван МАРКОВ

На этом месте планируется разместить главную сцену "Калининград Сити Джаза".Фото: Иван МАРКОВ

Стоит напомнить, что ранее мероприятия, проводившиеся на острове (например, «Территория мира» или фестиваль стрит-фуда), размещались на центральной аллее. Теперь это место будет отдано под торговлю, туалеты и под «некие активности». Использование центральной аллеи в качестве концертной площадки заказчики проектирования исключают.

- Мы общались с Карачиновым и Левченко (организаторы «Калининград Сити Джаз» - Ред.) на месте, все еще раз прошли, - объяснил советник губернатора по архитектуре Вячеслав Генне. – Они сказали, что лучше сконцентрироваться на полянах. А центральная аллея узкая. У нее такое линейное построение, ширина 20 метров. Люди начнут расходиться среди деревьев и ничего не увидят.

КОНКРЕТНО

Ранее на создание проекта благоустройства острова Канта планировалось потратить 9,9 млн рублей. Контракт был заключен с калининградской фирмой «Другая архитектора», которая еще в прошлом году предоставила концепцию развития территории за 600 тысяч рублей. Само же благоустройство обойдется областному бюджету в 150 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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