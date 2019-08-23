Август и сентябрь – самые опасные месяцы в году: птиц в аэропорту Калининграда отпугивают пиротехникой
Спецмашины и пушки
Мы знаем, насколько опасным может быть столкновение самолета с птицами. Недавняя аварийная посадка «Аэробуса» в Подмосковье напомнила об этом.
О том, как в аэропорту Калининграда решают «птичью проблему», "КП" рассказал генеральный директор «Храброво» Александр Корытный.
В «Храброво», оказывается, есть группа орнитологического обеспечения безопасности полетов. Численность ее составляет шесть человек.
- Сотрудниками группы на трех спецмашинах организовано круглосуточное патрулирование территории аэродрома. При обнаружении птиц проводятся оперативные мероприятия по их отпугиванию с использованием пиротехнических средств, - говорит директор. - Также на аэродроме установлено около 40 единиц различного орнитологического оборудования для отпугивания птиц. Это биоакустические установки, газовые пушки, ультразвуковые отпугиватели и др.
Аэропорт «Храброво» в этом году накануне весенне-летнего периода дополнительно закупил новое орнитологическое оборудования для отпугивания птиц.
Для того, чтобы на аэродроме не было птиц, делается все возможное – косят траву и вырубают заросли кустарников, ликвидируют заболоченные участки.
Среди главных правил – отсутствие в радиусе 15 км от аэродрома звероводческих ферм, скотобоен и свалок пищевых отходов.
Да еще и следят, чтобы на территории «Храброво» пернатые не собирались в стаи и не гнездились.
Кто мешает самолетам
В течение года в пределах приаэродромной территории обитает 164 вида птиц. К числу так называемых самолетоопасных относится 81 вид птиц. Самым многочисленным, обитающим на территории аэропорта, является полевой жаворонок. Среди пролетных видов, встречающихся в полете над территорией аэропорта, называют скворца.
В апреле высока интенсивность пролета белолобого гуся, серого журавля, чибиса, вяхиря и зяблика. А гнездящиеся на территории аэропорта скворцы совершают регулярные перелеты через взлетно-посадочную полосу и летное поле – ищут корм для птенцов.
- Наибольший риск столкновения птиц с самолетом - в августе-октябре. Минимальный риск – зимой, - говорят в аэропорту.
Отмечается, что в этом году не было аварийных случаев взлетов и посадок самолетов из-за попадания птиц в двигатели в аэропорту.
И все же ранее столкновения самолетов с птицами в калининградском «Храброво» происходили. Один из последних случаев – 6 августа 2018 года птица попала во внешний контур двигателя самолета, который готовился к вылету в Санкт-Петербург.
ИСТОЧНИК KP.RU