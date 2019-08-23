Август и сентябрь – самые опасные месяцы в году: птиц в аэропорту Калининграда отпугивают пиротехникой

Спецмашины и пушки

Мы знаем, насколько опасным может быть столкновение самолета с птицами. Недавняя аварийная посадка «Аэробуса» в Подмосковье напомнила об этом.

О том, как в аэропорту Калининграда решают «птичью проблему», "КП" рассказал генеральный директор «Храброво» Александр Корытный.

В «Храброво», оказывается, есть группа орнитологического обеспечения безопасности полетов. Численность ее составляет шесть человек.

- Сотрудниками группы на трех спецмашинах организовано круглосуточное патрулирование территории аэродрома. При обнаружении птиц проводятся оперативные мероприятия по их отпугиванию с использованием пиротехнических средств, - говорит директор. - Также на аэродроме установлено около 40 единиц различного орнитологического оборудования для отпугивания птиц. Это биоакустические установки, газовые пушки, ультразвуковые отпугиватели и др.

Аэропорт «Храброво» в этом году накануне весенне-летнего периода дополнительно закупил новое орнитологическое оборудования для отпугивания птиц.

Для того, чтобы на аэродроме не было птиц, делается все возможное – косят траву и вырубают заросли кустарников, ликвидируют заболоченные участки.

Среди главных правил – отсутствие в радиусе 15 км от аэродрома звероводческих ферм, скотобоен и свалок пищевых отходов.

Да еще и следят, чтобы на территории «Храброво» пернатые не собирались в стаи и не гнездились.

Кто мешает самолетам

В течение года в пределах приаэродромной территории обитает 164 вида птиц. К числу так называемых самолетоопасных относится 81 вид птиц. Самым многочисленным, обитающим на территории аэропорта, является полевой жаворонок. Среди пролетных видов, встречающихся в полете над территорией аэропорта, называют скворца.

В апреле высока интенсивность пролета белолобого гуся, серого журавля, чибиса, вяхиря и зяблика. А гнездящиеся на территории аэропорта скворцы совершают регулярные перелеты через взлетно-посадочную полосу и летное поле – ищут корм для птенцов.

- Наибольший риск столкновения птиц с самолетом - в августе-октябре. Минимальный риск – зимой, - говорят в аэропорту.

Отмечается, что в этом году не было аварийных случаев взлетов и посадок самолетов из-за попадания птиц в двигатели в аэропорту.

И все же ранее столкновения самолетов с птицами в калининградском «Храброво» происходили. Один из последних случаев – 6 августа 2018 года птица попала во внешний контур двигателя самолета, который готовился к вылету в Санкт-Петербург.