О них не писали в газетах: «Там, где находился майор Горпинченко, враг успеха не имел»

Лично сбил два самолета

Наш следующий герой - офицер-артиллерист Петр Давыдович Горпинченко, прошедший свой боевой путь от катастрофы лета-осени 1941 года до разгрома гитлеровцев в Восточной Пруссии. Уроженец села Манжелия Велико-Крынковского (сегодня – Глобинского) района Полтавской области Петр Горпинченко был призван в Красную армию на Украине. Но его родина вскоре была оккупирована немцами. Буквально через пару месяцев старший лейтенант, занявший пост командира батареи 6-го гвардейского истребительно-противотанкового артиллерийского полка, находившегося в подчинении командования Западного фронта, с тяжелыми боями отходил через Смоленскую область к Москве.

Буквально с самого начала войны офицер проявил свой характер. 13 августа и 2 сентября 1941 года в районе села Батурино Смоленской области Горпинченко лично прямой наводкой сбил два самолета противника: «Юнкерс-88» и «Мессершмитт-109». Также под его руководством был сбит третий самолет «Юнкерс-88». Правда, о наградах в начале войны даже заикаться было некогда, и об этом подвиге старшего лейтенанта его командир, гвардии подполковник Линьков, вспомнит лишь в ноябре 1943-го.

Духовщинская операция против группы армий «Центр», в которой с августа по сентябрь участвовал полк Горпинченко, смогла на какое-то время остановить наступавших немцев, но территории, которые удалось отбить советским войскам, оказались очень скромными – всего одно село и одна железнодорожная станция. Занятым селом, к слову, оказалось то самое Батурино, под которым старший лейтенант сбил вражеские самолеты.

Подбитые танки под деревней Гридякино

После битвы за Москву, в которой участвовал старший лейтенант Горпинченко, начались затяжные бои в Калининской области. Перед второй Ржевско-Сычевской наступательной операцией советских войск (она известна под кодовым названием «Марс») 6-й гвардейский истребительно-противотанковый артиллерийский полк, в котором Горпинченко уже стал помощником начальника штаба, отбивал танковые атаки немцев в районе деревни Гредякино (сегодня Тверская область – Ред.).

- Гвардии старший лейтенант Горпинченко Петр Давыдович личной разведкой дважды устанавливал подготовку к контратаке немецких танков из деревни Гредякино, - говорится в наградном документе, - благодаря чему третья и пятая батарея смогли своевременно подготовиться к бою и при отражении контратак сожгли 10 немецких тяжелых и средних танков. При очередной разведке сил противника в том же районе 18 августа 1942 года товарищ Горпинченко был ранен в ногу осколком снаряда.

На этом война для офицера могла бы закончиться, так как ранение оказалось тяжелым. В госпитале старший лейтенант пролежал почти целый год, там же ему вручили медаль «За отвагу». Но, несмотря на перебитую осколком ногу, 28 июня 1943 года Горпинченко вернулся в родную часть, где его, учитывая опыт, тут же назначили на должность начальника штаба полка.

Подполковник Горпинченко после вручения медали "За победу над Германией".Фото: из семейного архива

От Вязьмы до Витебска

С награждениями, к слову, у офицера всю войну происходили какие-то неувязки. Начиная с октября 1942 года, командование четырежды представляло его к одной из высших советских наград - ордену «Красного знамени», но вместо него он трижды получал награды более низкого статуса. В первом случае это была медаль «За отвагу», во втором – орден «Отечественной войны I степени», а в третьем - орден «Отечественной войны II степени». Но обижаться было некогда, война продолжалась.

С мая по июль 1943 года в районе Вязьмы начала формироваться 1-я отдельная гвардейская истребительно-противотанковая артиллерийская бригада, штаб которой в будущем предстояло возглавить Петру Горпинченко. В бригаду был включен и 6-й гвардейский истребительно-противотанковый артиллерийский полк, который вместе с другими подразделениями в конце июля 1943 года совершил марш по маршруту Заборье — Спас-Демьянск. До конца лета противотанкисты, поддерживая действия 62-го корпуса, вели бои с гитлеровской пехотой и танками, постоянно отбивая контратаки.

К марту 1944 года Петр Горпинченко был повышен до майора. Его полк в это время бился с гитлеровцами в Витебской области. Согласно отчету майора, за 8-9 марта артиллеристы, вооруженные 57-миллиметровыми пушками ЗИС-2 и противотанковыми ружьями, сбили немецкий самолет «Юнкерс-87», уничтожили противотанковое орудие, самоходку «Фердинанд», три пулеметные точки, 25 солдат и офицеров противника и разрушили два блиндажа.

Всю весну артиллеристы прощупывали оборону гитлеровцев, а 23 июня началась крупнейшая за всю войну наступательная операция «Багратион», в которой они также приняли участие. За умелые действия при прорыве обороны противника в районе деревни Киреево Витебской области гвардии майор Горпинченко был награжден уже в третий раз. Командование отметило, что он «организовал четкое и непрерывное взаимодействие с поддерживающими пехотными частями, чем способствовал быстрому открытию огня и уничтожению огневых точек противника по запросам пехотного командира».

- В процессе всех боев [гвардии майор Горпинченко] находился непосредственно на наблюдательном пункте и в боевых порядках подразделений полка, четко и правильно оценивал обстановку, давал на местности все необходимые указания для выполнения поставленной задачи, - отмечает его командир, гвардии полковник Линьков.

Прорыв обороны в Восточной Пруссии

2 августа 1944 года, когда советские подразделения развивали свой успех в Белоруссии, майор снова получает тяжелое ранение. Правда, учитывая сложность стоящих перед ним задач, офицер принимает решение подлечиться, не отправляясь в тыловой госпиталь. Вскоре Горпинченко получает должность заместителя командира полка, а его полк подходит вплотную к границам Восточной Пруссии и участвует в прорыве обороны в районе Ширвиндта. В том числе за этот прорыв в начале января майора наградят орденом «Красной звезды».

- За время с 27 октября по 5 ноября 44 года противник крупными силами танков, пехоты переходил в контратаки, и он, как начальник штаба бригады, часто выезжал лично в районы боев, проводя в жизнь все приказы командования. В результате бригада уничтожила танков и самоходных орудий 39, и до 2000 солдат и офицеров, - говорится в наградном документе.

Ниже командир бригады, гвардии полковник Пантелеймон Пилипенко, написал: «Гвардии майор Горпинченко посылался на самые ответственные участки боя и там, где он находился, враг успеха не имел».

Свою четвертую боевую награду Петр Горпинченко получает уже в новой должности – его повышают до начальника штаба 1-й отдельной гвардейской истребительно-противотанковой артиллерийской Смоленской Краснознаменной бригады. А в феврале 1945-го за образцовое выполнение заданий командования и за овладение городами Тильзит (Советск), Шиллен (Жилино), Гросс Скайсгиррен (Большаково), Ауловенен (Калиновка), Каукемен (Ясное) и «проявленные при этом доблесть и мужество» бригада награждается орденом Кутузова II степени и продолжает наступать вглубь Восточной Пруссии.

Последней наградой Горпинченко за войну стал орден «Красного знамени» (тот самый, который ему уже трижды присуждали ранее). Его майор заслужил за успешный прорыв обороны в районе Пилькаллена (Добровольск) и форсирование реки Деймы с 23 на 24 января 1945 года. Начштаба лично руководил переправой на западный берег реки, обеспечил успешное закрепление и расширение плацдарма после переправы, а также поддержал огнем продвижение пехоты.

А вот 9 мая, после разгрома немецкой группировки на Земландском полуострове, артбригада Петра Горпинченко (он к концу апреля уже стал подполковником), встретила вовсе не в Кёнигсберге. Артиллеристы встали лагерем в районе поселков Каймен (Заречье) и Ботенен (Тростники), ожидая следующего приказа. В Восточной Пруссии противотанкисты пробыли до конца лета на территории поселка Другенен (Переславское), после чего выступили своим ходом в Бобруйский район Белорусской ССР. 9 сентября 45-го, сразу после вручения медали «За победу над Германией» героический артиллерист Петр Горпинченко сфотографировался на память. Война для него закончилась только сейчас.