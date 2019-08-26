2019-08-26T20:47:05+03:00
Общество

Победители чемпионата по фейерверкам: «Чувствуем себя как ребенок, объевшийся сладостей»

Масштабное состязание пиротехников, которые прошли в Калининград, выиграли представители Канады
Александр КАТЕРУША
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В заключительном туре "огненного мундиаля" приняли участие команды Испании, Канады и пиротехники из Калининграда.В заключительном туре "огненного мундиаля" приняли участие команды Испании, Канады и пиротехники из Калининграда.Фото: Александр Матвеев
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В Калининграде завершился мировой чемпионат фейерверков. Три субботы подряд небо над стадионом на Октябрьском острове раскрашивалось в разные цвета, звучала музыка и аплодисменты. В последний день музыкальным гостем праздника стал певец Dr. Alban, известный своим хитом «It's my life».

Пиротехнические шоу показывали команды из Испании и Канады. Вне конкурса – представление от калининградцев «Хан».

Победителем чемпионата стала компания «Kuma fireworks» из Оттавы. Лидер определялся решением жюри, которое оценивало не только шоу в небе, но и сочетание фейерверков с музыкой.

- Все команды привезли очень интересные программы. У нас были большие споры, когда мы принимали решение о том, кто все же выиграл чемпионат мира, - сказал министр культуры и туризма Калининградской области Андрей Ермак.

Победа! Канадские пиротехники не сдерживают эмоции. Фото: Александр Матвеев

Победа! Канадские пиротехники не сдерживают эмоции.Фото: Александр Матвеев

Канадские пиротехники остались в восторге от калининградского фестиваля и заявили, что он стал для них потрясающим опытом.

- У нас была возможность показать шоу на том же месте, где проходил чемпионат мира по футболу. Это чувство, будто ты 4-летний ребенок, объевшийся сладостей на Хэллоуин, - сказали победители.

Итак, фестиваль завершился, салюты и концерты отгремели. Но это еще не все. На сайте чемпионата по фейерверкам запущено народное голосование за лучшее шоу.

Обладатель приза зрительских симпатий определится через неделю.

Пока же лидирует команда пиротехников из США. Второе место у Испании. Бронзу удерживает компания из Португалии.

Напомним, мировой чемпионат фейерверков стартовал 10 августа, стреляли три субботы подряд на территории у стадиона «Калининград». В соревновании приняли участие пиротехники из Италии, Португалии, Беларуси, США, Канады и Испании.

ИСТОЧНИК KP.RU

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