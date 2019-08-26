В Калининграде, как в Европе. Или все-таки нет?

В конце июля сервис бронирования tvil.ru составил рейтинг российских городов, в которых больше всего ощущаешь себя, как в Европе. Калининград предсказуемо победил (Питер на втором месте, на третьем с большим отрывом Сочи), а вот Светлогорск - что странно - оказался в хвосте турнирной таблицы. Хотя, если говорить об архитектуре, центр Светлогорска выглядит куда более по-европейски, чем центр Калининграда.

Но понятно, что впечатления туристов внешние и чаще всего мимолетные. Да, в Калининграде вполне европейский Кафедральный собор, два органа, виллы и круглые площади Амалиенау, брусчатка, которая еще кое-где осталась, трамваи, которые не до конца убили, вежливые водители... Но если копнуть глубже, станет понятно, что нет предела совершенству.

Начнем с трамваев. В исторических европейских городах трамваи зачастую - неотъемлемая часть городской среды. По центру Милана громыхают старенькие вагоны и ничего, менять их на электробусы не собираются. Трамваи придают антураж. У нас трамваи, судя по последним заявлениям губернатора, окончательно приговорили. Любой каприз за ваши деньги. А с деньгами, как известно, у нас не густо. Хотя при этом на инфраструктурные проекты выделяются не самые маленькие средства из федерального бюджета, на Северный обход, например. Разве восстановление и развитие трамвайной сети не инфраструктурный проект? Это ведь не только про туристический антураж, но и про борьбу с пробками в том числе.

Мусор. Это хорошо, что мы наконец-то решились перейти на раздельный сбор отходов, в Европе это всё давно. Непонятно пока, правда, как и где все это будет перерабатываться. Но то, что появляются отдельные контейнеры, это хорошо. Хотя... Недавно попалась на глаза фотография пресловутых "кеске" прямо возле фасада Крестовоздвиженского собора на Октябрьском острове (бывшей кирхи Креста). Там всё, как в 90-е. Изумительный фасад церкви, а перед ним два убогих наполненных хламом контейнера. И никакого раздельного сбора. Неужели нельзя эти ужасные "кеске" засунуть в какой-нибудь темный угол мироздания?

Парковки. В Европе почти все парковки платные. И в центре, и даже на окраинах, что, как мне кажется, перебор. Но вот в центре - хорошее решение. Это, конечно, неудобно для автомобилистов, платить никому и никогда не хочется, однако это главный путь к тому идеалу, который называется "город для пешеходов". Не хочешь лишний раз платить, на машине в центр города не поедешь. И всем от этого будет лучше.

Заборы. Раньше с этим было как-то проще, Калининград восхищал открытыми пространствами. Сейчас дороги оделись в кольчугу металлических заборов, на отремонтированную улицу Шатурскую страшно смотреть. Во-первых, это дурновкусие с эстетической точки зрения, во-вторых, заборы - это небезопасно. Когда выезжаешь со второстепенной улицы, обзор закрыт, риск получить в бок "Фордом" или "Мерседесом" возрастает.

Застройка. Мне трудно представить, что во Внутреннем городе Вены кто-то из строительных олигархов забабахает 15-этажный жилой дом. Там есть новые здания, но они идеально вписаны в существующий ландшафт. У нас на такие мелочи вообще не обращают внимания. Возьмите улицу Комсомольскую - одну из красивейших в городе. За последние годы ее, как и окружающие кварталы Центрального района, изуродовали современными многоэтажками. Подобная размашистая застройка уничтожает также самобытный облик Зеленоградска и Светлогорска.

Историческое наследие. С этим все понятно. Главные туристический капитал у нас разбазаривается напропалую. В нормальном городе это ценится. Со старинных кирпичей сдувают пылинки, и не только потому, что историю нужно ценить, а еще и потому, что эти старые кирпичи умеют монетизировать. За примерами далеко ходить не надо. В соседних с нами воеводствах Польши восстановили почти все тевтонские замки, сейчас их не стыдно показать, там нет отбоя от туристов. И никого ведь не смущало, что замки немецкие, а не польские. У нас же, увы, роскошные здания в самом центре города того и гляди обрушатся. Если не верите, сходите на улицу Тюленина, где некогда располагался банк, а теперь объекты Балтфлота. Или изучите здание бывшей янтарной мануфактуры, рискующее повторить судьбу "Кройц Аптеки".

Список можно продолжать. Упомянуть, например, про зелень, объемы которой, к сожалению, пожирает уплотнительная застройка. Или грязные городские ручьи (спасибо родному бизнесу!)... Но тенденции, думаю, понятны. И дело тут даже не в Европе, не в том, чтобы превратить Калининград в по-настоящему европейский город, он и так в общем-то им является в силу своей географии. Дело в том, чтобы Калининград постепенно превращался в нормальный город - комфортный, благоустроенный, в котором хотелось бы жить.