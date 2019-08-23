На Верхнем озере хотят построить цирк на воде

В недалеком будущем на Верхнем озере в Калининграде можно будет увидеть огромный цирковой шатер и плавучий ресторан с переливающимися всеми цветами радуги фонтанами вокруг них. Эта картина станет реальностью, если будет реализован художественно-социальный проект «Остров счастья». Его презентация состоялась в здании медиагруппы «Западная пресса».

- Почему «Остров счастья»? Потому что мы не претендуем ни на какое земельное пространство, а хотим устроить все на воде Верхнего пруда, - объяснил гендиректор Российского государственного театрального агентства Минкультуры России Давид Смелянский. - Многие помнят ленинскую фразу о том, что «важнейшим из всех искусств для нас является кино», но не все знают, что Ленин упоминал о кино и цирке. В советское время из площадного искусства цирк перешел в грань академических искусств, которые финансировало государство.

Замечание о госфинансировании, как вскоре выяснилось, не было случайным. Кому как не Давиду Яковлевичу, бессменному на протяжении 15 лет руководителю фестиваля искусств «Балтийские сезоны», хорошо знакомому с местными реалиями, знать о возможностях региональной казны. Смелянский напомнил, что строительство стационарного цирка в Калининграде на Октябрьском острове рядом с синагогой Росгосцирк отказался финансировать в связи с отсутствием необходимых средств. Поэтому в случае с «Остром счастья» решили привлечь к делу исключительно частных инвесторов. Общая стоимость проекта является коммерческой тайной, но, как заверяют его разработчики, из бюджета Калининградской области затрат на это начинание не потребуется ни копейки. От властей нужно лишь разрешение на строительство, и предварительная договоренность, вроде как, уже достигнута. Так что, при благоприятном развитии событий «Остров счастья» может начать функционировать уже осенью 2021 года.

Партнером проекта выступает голландская фирма «Sales in Motion», специализирующаяся на обустройстве понтонных систем для шоу на воде. За творческую составляющую будет отвечать канадская фирма «7 fingers», также весьма известная в мире шоу-бизнеса.

Фактически «Остров счастья» будет представлять собой круглогодичный цирк-шапито площадью 1050 квадратных метров и вместимостью 500 мест. График работы - шесть дней в неделю, из которых три дня отведены под динер-шоу (вечерние – для взрослых, воскресные - для всей семьи). Этот формат представления появился в Европе около 15 лет назад, когда ресторанной публике приелись обычные банкеты, и сегодня достиг пика популярности. Не случайно ведь ресторан на понтонах рядом с цирком спроектирован аж на 2380 «квадратов». Ну а остальные три дня площадка-трансформер будет предоставляться для концертов и театральных представлений.

- Мне очень нравится этот проект, - признается народный артист России, лауреат множества конкурсов циркового искусства Анатолий Марчевский. – Ведь это будет единственный в мире цирк на воде, который вполне может стать визитной карточкой Калининграда. Наш русский, советский, российский цирк более 70 лет является лидером на мировой арене. Значимость этого вида искусства для России трудно переоценить, ведь: у нас в стране сегодня действуют 42 стационарных цирка, в то время как на всю Европу их 44. Думаю, в туристический маршрут по Калининграду будет целесообразно включать посещение «Острова счастья», который оставит чрезвычайно позитивное впечатление о городе, а у зарубежных гостей - и о России в целом. Ведь цирковое искусство - самое демократичное, там нет языкового барьера, и оно серьезно укрепляет международные отношения.