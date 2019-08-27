Пылающий ад: как бомбили Кёнигсберг в августе 1944-го

Бомбардировки британской авиации в 1944 году – страшная страница в истории столицы Восточной Пруссии. С трагедии минуло уже 75 лет. Тем не менее и сегодня любой может наглядно оценить ее масштабы. Достаточно взять старую фотографию центральной части города, который теперь называется Калининградом, выйти на середину первой эстакады и сравнить изображение на снимке с тем, что видишь вокруг.

Если раньше здесь все было плотно застроено, то теперь тут – «архитектурный провал». Столь нетипичное для современных городов раздолье, да еще в самом центре – следствие тех давних бомбежек. После войны в этом районе оказалось проще разбить парк, нежели пытаться что-то строить. «Сердце» Кёнигсберга на протяжении семи веков обретало свой неповторимый облик. На то, чтобы превратить его в выжженную пустыню, понадобился час. Впрочем, даже уникальная архитектура – лишь камни. А в кварталах, уничтоженных тогда, погибли тысячи мирных жителей. И тем из них, кто умер сразу, еще повезло…

Руины, похожие на черепа

Операция военно-воздушных сил Великобритании называлась без затей – «Кёнигсберг». В ночь с 26 на 27 августа 1944-го английская авиация совершила на этот город первый массированный налет. По данным, опубликованным на сайте Королевских ВВС, было задействовано 174 бомбардировщика «Ланкастер».

Потери англичан составили всего четыре самолета. А вот Кёнигсберг пострадал серьезно. 27 августа досталось северным пригородам, районам нынешнего Московского проспекта (от Литовского вала до второго эстакадного моста), областной больницы, улиц Тельмана и Александра Невского, Пролетарской и Сергеева. Погибло около тысячи мирных жителей. Однако тот жестокий налет оказался лишь «разведкой боем». Потому что уже в ночь с 29 на 30 августа был нанесен новый, гораздо более страшный удар.

Одно из свидетельств об ужасах той бомбардировки – в книге «Закат Кёнигсберга». Автор ее, знаменитый немецкий скрипач Михаэль Вик, пережил налет 16-летним юношей:

«Весь центр города бомбардировщики планомерно усеивали канистрами с напалмом, впервые примененными именно здесь, и разрывными и зажигательными бомбами различной конструкции. В результате весь центр вспыхнул почти разом. Резкое повышение температуры и мгновенное возникновение сильнейшего пожара не оставили гражданскому населению, жившему в узких улочках, никаких шансов на спасение. Люди сгорали и у домов, и в подвалах…

Около трех суток в город было невозможно войти. И по прекращении пожаров земля и камень оставались раскаленными и остывали медленно. Черные руины с пустыми оконными проемами походили на черепа.

Похоронные команды собирали обугленные тела тех, кто погиб на улице, и скрючившиеся тела тех, кто задохнулся от дыма в подвале. Кто способен рассказать о последних минутах жизни несчастных? Можно ли их вообще представить? При какой температуре человек теряет сознание? Все были потрясены открытием, что у войны есть еще и такое – невообразимое – измерение…»

Кто первым начал?

Из 189 «Ланкастеров», участвовавших во втором налете, на базу не вернулись 15. Потери мизерные, особенно учитывая нанесенный урон. В Кёнигсберге весь центр превратился в руины, не менее пяти тысяч человек погибли, около двухсот тысяч остались без крова.

При этом военные объекты, которыми славилась прусская столица, не пострадали. Однако ошибки не было. Летчики не промахнулись, бомбили точно по тем координатам, которые им дали. Просто военные объекты разрушать и не планировалось. Операция «Кёнигсберг» была акцией устрашения. И, очевидно, возмездия. Вот и утюжили не форты на окраинах, а плотно застроенный, густо населенный центр.

Тонны смертоносного груза на город сбросили бомбардировщики «Ланкастер» – пожалуй, лучшие на тот период машины для массового убийства с воздуха.Фото: waralbum.ru

Многие уверены: начало этой бесчеловечной воздушной войне против мирных жителей положили ВВС Третьего рейха, подвергнув бомбардировкам Варшаву, Роттердам и Ковентри. А Великобритания и США, дескать, потом уже только ответили тем же. Однако «войну бомб» развязали все-таки не нацисты. А потом, хоть они и очень старались, не гитлеровцы играли в этом концерте первую скрипку. Наибольшие «успехи» тут именно у англичан. И они же начали воздушную бойню, первыми став методично уничтожать авиабомбами немецкие города.

Они вообще были в этой сфере «законодателями мод». А набивать руку начали еще сразу после Первой мировой – в своих колониях. Где-то беспорядки? Посылать войска дорого. К тому же будут погибать английские солдаты. Куда практичнее «успокаивать дикарей» с воздуха. Дешево и сердито.

Не доставайся же ты никому…

Во Вторую мировую, ломая моральный дух населения (и попутно стирая с лица земли красивые старинные города), британцы бомбили еще «лучше». А именно – разработав максимально эффективную методику небесных атак. Всему миру известна трагедия Дрездена, случившаяся в феврале 1945-го. Устроенный там кошмар считается «наивысшим достижением» разработчиков методики бомбардировок. Кёнигсбергу же выпало на долю стать первым крупным немецким городом, который был уничтожен «по науке». Однако разрушая его, англичане, судя по всему, преследовали еще одну важную цель: продемонстрировать «Советам» мощь Великобритании. Сегодня ведь уже не секрет, что премьер-министр Черчилль не исключал, что сразу после войны с Германией придется воевать со вчерашним союзником – СССР. Была даже разработана сверхсекретная операция под названием «Немыслимое».

К счастью, «Немыслимое» осталось на бумаге. Тем не менее в том же Кёнигсберге наши союзники поступили с нами явно не по-союзнически. Армада «Ланкастеров» могла бы разнести в пух и прах и кёнигсбергский порт, и железные дороги, и опоясывающую город линию обороны. Это ускорило бы падение Кёнигсберга и всей Восточной Пруссии. А главное – сохранило бы немало жизней советских воинов. Но вместо фортов английские бомбардировщики уничтожали исторический центр прусской столицы. Видимо, потому, что в 1943-м на конференции в Тегеране было решено передать этот город и прилегающий к нему район СССР. А раз так – чего жалеть «чужое добро», да? Кроме того, не повредив в Кёнигсберге военных объектов, наши тогдашние союзники, надо полагать, хотели дать возможность вермахту до последнего сражаться с Красной Армией в этом районе, заодно окончательно превратив город в руины.

Время говорить правду

Пять лет назад в Калининграде состоялась презентация книги «Законы войны или военные преступления? Правда о разрушении Кёнигсберга». Ее автор – Герфрид Хорст из Берлина, глава международного Общества друзей Канта. Тема разрушения Кёнигсберга с детства волнует Хорста, мать которого родом из прусской столицы. Его книга вызвала резонанс. Однако она написана не ради того, чтобы лишь ужасаться случившемуся. И она не только о трагедии Кёнигсберга. Профессиональный юрист, Хорст считает, что «настало время окончательно определиться с оценкой налетов Королевских ВВС на немецкие города с точки зрения международного права»: «Я предлагаю правительствам Великобритании и Германии совместно обратиться в Международный суд ООН в Гааге, чтобы получить юридическое экспертное заключение по данному вопросу». Зачем, чтобы кого-то наказать спустя столько лет? Нет, по мнению автора, честная оценка тех событий помогла бы «существенно укрепить мир в Европе».

Хорст ни в малейшей степени не ставит своей целью снять вину с Гитлера и нацистского режима, переложив ее на Черчилля и Англию. Он ненавидит нацизм. Но при этом убежден: ни одно преступление не должно замалчиваться.

Книга вышла на русском и немецком. Теперь Хорст готовит вариант на английском языке, причем издать его намерен в Англии. А сейчас автор снова приехал в Калининград. И у калининградцев есть возможность задать вопросы, связанные с трагическими событиями 75-летней давности. 27 августа встреча с исследователем бомбардировок Кёнигсберга пройдет в Закхаймских воротах, 31-го – в книжном клубе «Катарсис».

Безымянный крест у Кафедрального собора на острове Канта – памятник жертвам бомбардировок в августе 1944-го.Фото: Владислав РЖЕВСКИЙ

Крест на братской могиле

Справа от главного входа в Кафедральный собор, что на острове Канта, стоит безымянный каменный крест. Многие его даже не замечают. Мало кто знает, зачем он здесь.

В ходе реставрации собора на его территории не раз находили останки погибших во время английских налетов. Люди укрылись тут, надеясь, что мощные древние стены спасут их. В итоге кто-то заживо сгорел, кто-то задохнулся в дыму, кто-то долго и мучительно умирал, заваленный обломками…

Кости (среди которых было немало детских) захоронили возле собора. А в 2004-м, к 60-летию трагедии, на братской могиле установили небольшой гранитный крест. Причем было решено, что в этом случае лучше обойтись без официальных открытий с дежурными речами. Так, без лишнего шума, 15 лет назад в Калининграде появился памятник жертвам бомбардировок Кёнигсберга.