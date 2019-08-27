«Рядом море, ребята!»: переезжающие в Калининград шоумены из Архангельска рассказали о восьми преимуществах города на Балтике
Архангельские СМИ сообщили печальную для столицы Поморья новость: известные в городе шоумены, популярные ведущие свадеб, корпоративов и прочих вечеринок Павел Мелешкин и Евгений Суханов переезжают на постоянное местожительство в Калининград. Об этом ведущий интернет-шоу "Архипедия" Мелешкин сообщил на своей странице в Инстаграме. Павел прикрепил к посту несколько снимков Рыбной деревни, а затем обрисовал главные преимущества Калининграда перед Архангельском.
"Итак, сухо и по факту! Основываюсь на своих личных впечатлениях, был там много раз и размышлял над переездом давно!
ПОГОДА:
И сравнивать с Архангельском смысла нет. Просто откройте любой «погодный» сайт и посмотрите! Годная погода! Проще говоря, этим летом там было лето! И продолжается, между прочим! Мы в мае загорали — мы знаем!
МОРЕ:
Рядом море, ребята! Это ли не кайф?! Один променад в Светлогорске чего стоит! Гуглите, если не были или не видели! И, если коснулся я Светлогорска, то в целом радует близость красивых уютных пригородов Калининграда! Ей, Богу, кайф! Мы ходили — мы знаем!
ПРИРОДА + АРХИТЕКТУРА:
В городе и пригородах очень много лесов, парков, прогулочных мест! Очень красивый, ухоженный и чистый город! Немецкая архитектура обезоруживает! Мы видели — мы помним! Да, есть районы из «панелек», но где их нет? Это же тоже Россия! Как без «панелек» то?
ДОРОГИ:
Европейское качество дорог! Опять же, если сравнивать с Архангельском, небо и земля! Мы ездили – мы знаем!
ЕВРОПА:
Близость Европы – очень приятный бонус! И для нашей работы и для отдыха всей семьёй! Не говоря уже о качественном шоппинге за другие деньги и о качестве продуктов оттуда! Мы ели — мы знаем!
НЕДВИЖИМОСТЬ:
Цены на недвижимость приятные. По цене «однушки» в центре Архангельска можно купить небольшой двухэтажный таунхаус в 15 минутах от Калининграда. В тихом и спокойном Гурьевске! Мы там жили — мы знаем!
БИЗНЕС:
Естественно, не видя перспектив в Калининграде в плане наших бизнесов, мы бы не решились туда ехать! Перспективы есть! Есть рынок, на который можно и нужно заходить, поэтому приложим все усилия, чтобы максимально феерично это сделать! Тем более, есть крутые и надежные единомышленники!
В целом так! Есть, конечно, еще пару общих и мелких моментов, но здесь я выделил основу, из которой и так всё ясно становится!"
В завершении поста Павел пояснил, почему переезжает не в Москву: Златоглавая, мол, подождет. На столицу у творческого дуэта иные планы.
Архангелогородцев засыпали Павла Мелешкина комментариями. В основном там были пожелания удачи на новом месте, восхищения Калининградом, но были и предостережения.
"Плюсом город-порт, Европа рядом и вот с преступностью, наркотрафиком и СПИДом там беда. Когда-то был один из самых высоких процентов по ВИЧ-инфицированным", - написала Наталья Белова.
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ИСТОЧНИК KP.RU