Большой вклад в хорошее дело

Калининградские дети стали участниками благотворительного фестиваля «Белый пароход»(0+). Этот благотворительный проект призван помочь детям с ограниченными возможностями здоровья, а также детям из неполных и многодетных семей в развитии творческих навыков. Ежегодно его участниками становятся более сотни детей из разных уголков России, которые совершенствуют свои творческие навыки под руководством профессиональных музыкантов. Сам проект состоит из нескольких этапов. Сначала его участники жили в Подмосковье, где занимались с педагогами и встречались с известными артистами и деятелями культуры, а затем отправились на теплоходе в путешествие по Волге. Во время плавания по великой русской реке ребята посетили с экскурсиями девять старинных городов, в том числе Ярославль, Углич, Кострому, Казань и Нижний Новгород.

При этом дети не прекращали занятий по вокалу, хоровому пению и репетиций игры на музыкальных инструментах, готовясь к итоговым финальным концертам фестиваля. В программе концертов прозвучали популярные народные и эстрадные песни на музыку Александры Пахмутовой, Евгения Крылатова, Максима Дунаевского и Александра Покидченко, а также знаменитые произведения классической музыки. Ведущим мероприятий выступил спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, который является одним из попечителей фестиваля.

В этом году Калининград на фестивале помимо пятерых участников проекта представляли и дети сотрудников компании АВТОТОР, которые приехали в Москву специально, чтобы поддержать земляков и посетить выступления ребят на концертах на сцене театра «Новая Опера» и во Дворце гимнастики в Лужниках. На сцену вместе с участниками фестиваля вышли оперная певица Любовь Петрова и певец Александр Панайотов.

«Гала-концерт – это, прежде всего, невероятные эмоции. Когда дети пели последние песни программы, у них наворачивались слезы на глазах, потому здесь они обрели новых друзей, с которыми не хотели расставаться», – рассказал Михаил Петраков (16 лет), который участвовал в фестивале в 2018 году, а в нынешнем был в группе поддержки.

Молодой человек занимается музыкой около пяти лет и собирается поступать в Калининградский областной музыкальный колледж имени С.В. Рахманинова на отделение сольного и хорового народного пения. «Самое главное – не умение петь, а желание, и тогда преподаватели проекта научат тебя всему», – считает он.

Компания АВТОТОР поддерживает этот проект уже не первый год, оказывая спонсорскую помощь. «Участие в фестивале – это хорошая возможность для ребенка повысить свое мастерство, увидеть перспективы дальнейшей работы и на один шаг приблизиться к мечте – к работе на профессиональной сцене», – уверена сотрудник АВТОТОР Мария Шум, мама участницы фестиваля Владиславы (13 лет).

По ее словам, проект вызывает чувство гордости за детей, восхищение работой организаторов и благодарность за их огромный труд. «Наше предприятие не осталось в стороне и внесло большой вклад в это хорошее дело», – отметила она. Как сказала сама Владислава, она с удовольствием примет участие в продолжении проекта, которое должно состояться следующим летом. «Я участвую в фестивале уже два года, и мне все очень нравится!» - сказала она.

Проведение фестиваля «Белый пароход» было инициировано в 2005 году оперным певцом и лауреатом премии GRAMMY-2017 Николаем Диденко. За время проведения фестиваля его участниками стали более 1000 детей из разных регионов страны от Калининграда до Владивостока, из которых более 50-ти поступили в ведущие музыкальные учебные заведения России. Поддержку фестивалю оказывают известные музыканты, композиторы и поэты, включая Александру Пахмутову, Николая Добронравова, Валерия Гергиева, Максима Дунаевского и Валерия Меладзе.

Отметим, что компания АВТОТОР на протяжении многих лет оказывает поддержку крупным культурным и благотворительным проектам. В их числе Международный конкурс органистов им. Микаэла Таривердиева, фестиваль «Орган плюс»(12+) и другие.

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