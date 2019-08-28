Теперь президент: Андрей Клемешев покинул пост ректора БФУ, его место займет доктор философии из Нижнего Новгорода
Больше 20 лет на посту ректора
Накануне стало известно, что Андрей Клемешев покинул пост ректора Балтийского федерального университета имени Канта. Как сообщили в университете, Клемешев занял новую должность - Ученым советом БФУ он был избран президентом университета. Согласно новому уставу, президент университета избирается сроком на 5 лет и будет заниматься работой Ученого совета, его органов, определяющих ключевые политики, стратегическим планированием, а также перспективными проектами. Андрей Клемешев приступит к работе в новой должности с 3 сентября.
- Решение уйти с должности ректора я принял приблизительно два года назад, – сказал Андрей Клемешев на заседании Ученого совета. – Первый, с кем я предварительно разговаривал на эту тему, – председатель наблюдательного совета университета губернатор Антон Андреевич Алиханов. Обо всех мотивах я не буду говорить. Основной мотив – это то, что свыше 20 лет я руковожу университетом.
Андрей Клемешев был избран ректором тогда еще РГУ имени Иммануила Канта в 1998 году. Впоследствии неоднократно переназначался на этот пост. Последнее по счету назначение произошло в 2016 году.
Как отметил на заседании Ученого совете губернатор, университет при Андрее Клемешеве был, с одной стороны, островом стабильности для студентов и сотрудников, с другой – центром инноваций, трансфера знаний и технологий, центром изменений, стремления к лучшему.
- Наша совместная задача – не только обеспечить преемственность в управлении и в развитии всего лучшего, что было наработано, но и, конечно, вносить новшества и динамизм в работу университета, – подчеркнул Антон Алиханов. – Университет должен всё больше и больше становиться полноправным партнером регионального правительства, с одной стороны, с другой – нас интересуют практические результаты, в том числе связанные с реализацией научно-технических разработок совместно с нашими крупнейшими предприятиями.
Кто станет ректором?
В интервью, опубликованном на сайте университета, Андрей Клемешев рассказал о своем вероятном преемнике на посту ректора.
- Я пришел к выводу, что оптимальный вариант – это приглашение человека, который уже имеет опыт работы ректором и который может посмотреть по-новому на развитие нашего университета. Перед этим мы уже работали с ректором Нижегородского педагогического университета имени К. Минина Александром Александровичем Федоровым. У нас сложилось хорошее впечатление от этого сотрудничества. Как я понимаю, такое же хорошее впечатление сложилось у Александра Александровича о нашем университете. Поэтому я и предложил его кандидатуру губернатору и министру науки и высшего образования. Безусловно, окончательное решение остается за учредителем.
Ожидается, что приказ федерального министра о назначении нового ректора БФУ появится в начале сентября.
Александр Федоров - автор более ста научных трудов.Фото: mininuniver.ru
Что известно об Александре Федорове? Будущий доктор философии родился 8 октября 1970 года. Окончил исторический факультет Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского по специальности «историк, преподаватель обществознания. Затем - аспирантуру Нижегородского государственного педагогического университета. Защитил кандидатскую диссертацию по теме "Концепция философской антропологии в трудах русских масонов последней трети XVIII века («новиковский круг»)". В 2003 году была защищена докторская диссертация. Ее тема - "Эволюция европейской мистической традиции и ее влияние на русскую философскую мысль (последняя треть XVIII — первая треть XIX веков)".
Александр Федоров - автор более ста научных трудов, в том числе монографий по истории философии, философии науки, философской антропологии, философии религии, монографий (в соавторстве) по управлению образованием. Автор 10 публикаций в европейских и американских журналах по гуманитарной тематике. Является членом-корреспондентом Академии гуманитарных исследований при Мюнстерском университете (Германия).
В настоящее время занимает пост ректора Нижегородского государственного педагогического университета имени Козьмы Минина — Мининского университета.
ИСТОЧНИК KP.RU