2019-08-28T15:44:12+03:00
Общество

Теперь президент: Андрей Клемешев покинул пост ректора БФУ, его место займет доктор философии из Нижнего Новгорода

Почему произошли перестановки в главном калининградском вузе
Кирилл Алексеев
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Андрей Клемешев находился на посту ректора БФУ более 20 лет.Андрей Клемешев находился на посту ректора БФУ более 20 лет.Фото: БФУ им. И. Канта
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Больше 20 лет на посту ректора

Накануне стало известно, что Андрей Клемешев покинул пост ректора Балтийского федерального университета имени Канта. Как сообщили в университете, Клемешев занял новую должность - Ученым советом БФУ он был избран президентом университета. Согласно новому уставу, президент университета избирается сроком на 5 лет и будет заниматься работой Ученого совета, его органов, определяющих ключевые политики, стратегическим планированием, а также перспективными проектами. Андрей Клемешев приступит к работе в новой должности с 3 сентября.

- Решение уйти с должности ректора я принял приблизительно два года назад, – сказал Андрей Клемешев на заседании Ученого совета. – Первый, с кем я предварительно разговаривал на эту тему, – председатель наблюдательного совета университета губернатор Антон Андреевич Алиханов. Обо всех мотивах я не буду говорить. Основной мотив – это то, что свыше 20 лет я руковожу университетом.

Андрей Клемешев был избран ректором тогда еще РГУ имени Иммануила Канта в 1998 году. Впоследствии неоднократно переназначался на этот пост. Последнее по счету назначение произошло в 2016 году.

Как отметил на заседании Ученого совете губернатор, университет при Андрее Клемешеве был, с одной стороны, островом стабильности для студентов и сотрудников, с другой – центром инноваций, трансфера знаний и технологий, центром изменений, стремления к лучшему.

- Наша совместная задача – не только обеспечить преемственность в управлении и в развитии всего лучшего, что было наработано, но и, конечно, вносить новшества и динамизм в работу университета, – подчеркнул Антон Алиханов. – Университет должен всё больше и больше становиться полноправным партнером регионального правительства, с одной стороны, с другой – нас интересуют практические результаты, в том числе связанные с реализацией научно-технических разработок совместно с нашими крупнейшими предприятиями.

Кто станет ректором?

В интервью, опубликованном на сайте университета, Андрей Клемешев рассказал о своем вероятном преемнике на посту ректора.

- Я пришел к выводу, что оптимальный вариант – это приглашение человека, который уже имеет опыт работы ректором и который может посмотреть по-новому на развитие нашего университета. Перед этим мы уже работали с ректором Нижегородского педагогического университета имени К. Минина Александром Александровичем Федоровым. У нас сложилось хорошее впечатление от этого сотрудничества. Как я понимаю, такое же хорошее впечатление сложилось у Александра Александровича о нашем университете. Поэтому я и предложил его кандидатуру губернатору и министру науки и высшего образования. Безусловно, окончательное решение остается за учредителем.

Ожидается, что приказ федерального министра о назначении нового ректора БФУ появится в начале сентября.

Александр Федоров - автор более ста научных трудов. Фото: mininuniver.ru

Александр Федоров - автор более ста научных трудов.Фото: mininuniver.ru

Что известно об Александре Федорове? Будущий доктор философии родился 8 октября 1970 года. Окончил исторический факультет Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского по специальности «историк, преподаватель обществознания. Затем - аспирантуру Нижегородского государственного педагогического университета. Защитил кандидатскую диссертацию по теме "Концепция философской антропологии в трудах русских масонов последней трети XVIII века («новиковский круг»)". В 2003 году была защищена докторская диссертация. Ее тема - "Эволюция европейской мистической традиции и ее влияние на русскую философскую мысль (последняя треть XVIII — первая треть XIX веков)".

Александр Федоров - автор более ста научных трудов, в том числе монографий по истории философии, философии науки, философской антропологии, философии религии, монографий (в соавторстве) по управлению образованием. Автор 10 публикаций в европейских и американских журналах по гуманитарной тематике. Является членом-корреспондентом Академии гуманитарных исследований при Мюнстерском университете (Германия).

В настоящее время занимает пост ректора Нижегородского государственного педагогического университета имени Козьмы Минина — Мининского университета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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