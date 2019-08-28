2019-08-28T15:53:33+03:00
Звезды

В Калининград на зимовку приплыл «Змей Горыныч»

Древнерусская ладья примет участие в морском фестивале «Водная ассамблея-2019»
Александр КАТЕРУША
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Экипаж "Горыныча" составляет 12 человек.Экипаж "Горыныча" составляет 12 человек.Фото: Facebook
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В Калининград прибыл необычный корабль - древнерусская ладья «Змей Горыныч». Судно, нос которого украшают три головы на длинных шеях, смотрится впечатляюще. Еще более смелыми кажутся планы экипажа.

На борту «Ладьи» 12 человек. На «Змее Горыныче» им предстоит пройти 12 тысяч километров через десять стран Балтийского моря: Финляндию, Швецию, Норвегию, Данию, Германию, Польшу, Эстонию, Латвию, Литву и Россию.

Экспедиция стартовала 5 мая с территории Приволжского федерального округа.

«Змей Горыныч» – это древнерусская ладья, которая участвует в международной двухлетней научно-исследовательской экспедиции «Путь Рюрика». Задача эксперимента – повторить маршрут при переселении варяжской Руси в Старую Ладогу в 862 году князя Рюрика, положившего начало династии, более 7 веков правившей нашим государством.

Экспедиция ищет таинственный остров в Балтийском море, на котором когда-то обитали варяги и который до сих пор не определен учеными.

Как рассказали «Комсомолке» в Музее Мирового океана, уникальное судно 15 сентября примет участие в морском фестивале «Водная ассамблея-2019», который посвящен юбилею «Витязя». В этот день у калининградцев будет возможность подняться на борт «Змея Горыныча» и сделать фото на память.

Лодку, кстати, изготавливали 3,5 года. Мастера потрудились на славу – чего стоят только устрашающие головы Горыныча!

В рамках фестиваля «Водная ассамблея» пройдет парад исторических судов. В нем, помимо «Змея Горыныча» примут участие лодки разных времен и народов: финские, норвежские, ирландские, литовские, американские.

Запланирована также регата, концерт (одну из сцен поставят рядом со старым железнодорожным мостом), гонки на ялах и выступление флайбордистов – это экстремалы, которые прыгают и выделывают всякие трюки на струе воды.

Интересно, что после праздника «Змей Горыныч» останется на зимовку в Калининграде. Экспедиция продолжится уже весной 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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