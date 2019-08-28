2019-08-28T17:02:02+03:00
Происшествия

Искал работу и пропал: в Калининграде исчез парень из Чувашии

Волонтеры, занимающиеся поиском, подозревают: случилось что-то криминальное
Александр КАТЕРУША
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Мать пропавшего Якова и рассказала, что последний раз он звонил ей 20 августа поздним вечером.Мать пропавшего Якова и рассказала, что последний раз он звонил ей 20 августа поздним вечером.Фото: vk.com
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22-летний Яков Емельянов приехал в Калининград из города Новочебоксарска (это Чувашская республика) вместе со своим отцом. Мужчины намеревались найти работу в городе, но пропали.

Об этом «Комсомолке» рассказала Анжелика Васильева, президент региональной ассоциации по поиску пропавших людей «Твори добро». С волонтерами связалась мать пропавшего Якова и рассказала, что последний раз он звонил ей 20 августа поздним вечером и сообщил, что отец напился и проломил ему голову. Что было дальше – неизвестно.

- Кто-то ответил на телефонный звонок матери 21 числа. Она услышала мужские голоса и отчетливо фразу: «Давай его сюда, аккуратно». После этого связь оборвалась и телефон оказался более недоступен, - говорит Анжелика Васильева.

Больше на связь Яков не выходил.

- Телефон отца также недоступен. Позвонила я в полицию Калининграда. Подала в розыск. В поисково-спасательные службы обратилась. Пока тишина! - говорит мать молодого человека Инна Емельянова.

Пока официальной информации об этом со стороны УМВД нет.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Пенсионера обнаружили в лесу

В ночь на вторник 27 августа в Гвардейском районе обнаружили пенсионера, который потерялся в воскресенье. 71-летний мужчина был найден в 03:20 ночи в Озерском лесу. Причем обнаружили его волонтеры, которые в ночном лесу кричали и звали мужчину по имени.

Оказалось, пенсионер спал в канаве рядом с лесной тропой. Он рассказал, что проснулся от криков. Из леса пенсионер вышел самостоятельно в сопровождении своих спасителей.

- Состояние пенсионера удовлетворительное, медицинская помощь не потребовалась, - отметили в региональном МЧС.

Напомним, информация о пропавшем мужчине пожилого возраста поступила спасателям 26 августа в 10:15.

- Мужчина ушел в лес за ягодами в воскресенье. Родственники забили тревогу только в понедельник. К нам обратились за помощью сотрудники полиции и МЧС, - рассказали волонтеры-координаторы поисков. – У мужчины проблемы с сердцем, стоит кардиостимулятор. Действовали мы оперативно, понимая риски.

Для поиска была создана группировка сил и средств в составе 40 человек и 11 единиц техники, в том числе от МЧС России привлечена поисково-спасательная группа Калининградского поисково-спасательного отряда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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