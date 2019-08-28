В старинной кирхе под слоями штукатурки обнаружили фрагменты мозаики с изображением святого

На фасаде капеллы святого Адальберта, расположенной в Калининграде на проспекте Победы, краевед и экскурсовод Евгений Мосиенко заметил кусочки мозаики, с которых смылась штукатурка. Сличив современные фотографии капеллы с довоенными, краевед пришел к выводу, что мозаика с изображением святого фрагментарно, а, может быть, и полностью сохранилась, и необходимо лишь снять с нее штукатурные слои.

- Подал заявление в службу охраны памятников с просьбой провести экспертизу, - написал Мосиенко на своей странице в фейсбуке. - Посмотрим.

В тот же день в комментариях появилось сообщение от члена Калининградской общественной палаты Альберта Адылова, который заявил, что на следующий день руководитель Службы охраны объектов культурного наследия Евгений Маслов назначил выезд на место с целью выяснить, действительно ли под штукатуркой могут скрываться крупные фрагменты мозаики.

- По его словам, епархия заинтересована в сохранении мозаики. Разговаривал я с ним по телефону только что, - добавил Адылов.

На следующий день выезд действительно состоялся. Евгений Маслов, правда, «Комсомолке» подробностей сообщил немного, заметив только, что лично поднимался к заштукатуренной мозаике по лестнице на четырехметровую высоту.

Капелла святого Адальберта.Фото: Иван МАРКОВ

- Наши сотрудники расчистили три небольших фрагмента мозаики из смальты, - заявил он. – Вероятно, там несколько небольших фрагментов сохранилось.

- Было констатировано наличие смальты на расчищенном неизвестными лицами участке цементного покрытия поверхности ниши, сделаны три пробных расчистки в других местах, - сообщил подробности Альберт Адылов. - Мнения разделились: одни из участников группы считают, что в наиболее крупном расчищенном участке видна зелёная смальта, Евгений Александрович Маслов полагает, что это лишь грунтовка под смальту, а сама мозаика утрачена. Пришли к консенсусу, что для более основательных выводов необходима расчистка большей поверхности (хотя бы квадратного метра), которая в настоящее время готовится.

Ссылаясь на руководителя службы, Адылов также сообщил, что примерные сроки проведения этих работ - от двух недель до месяца.

Сегодня не ясно, будут ли сохранены обнаруженные фрагменты. Вероятно, это будет зависеть от того, какого размера фреска будет найдена под слоями штукатурки.