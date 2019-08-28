2019-08-28T19:46:26+03:00
Общество

Кирпичи истории: на "Авито" продают здание школы XIX века под Калининградом

Владелец постройки готов отдать ее вместе с земельным участком и хозпостройкой
Иван МАРКОВ
Поделиться:
Бывшую школу должны были реконструировать и построить в ней котельную. Однако этого не было сделано.Бывшую школу должны были реконструировать и построить в ней котельную. Однако этого не было сделано.Фото: Иван МАРКОВ
Изменить размер текста:

В поселке Чехово Багратионовского района Калининградской области выставили на продажу здание бывшей школы, построенное в конце XIX века, а также земельный участок под ним с кадастровым номером 39:01:051001:219 за 5 500 000 рублей. Продавец сообщает, что в бывшей школе есть «все коммуникации, первая линия - асфальт, а до речки Прохладная 100 метров».

Также среди плюсов, которые могут привлечь покупателя, называются близкое расположение кирхи XIV века (70 метров), живописная природа и хорошая транспортная доступность.

- Не является памятником архитектуры, нет никаких обременений и ограничений, - сообщает продавец. - Собственник - физлицо, было куплено через аукцион. Идеально подходит для усадьбы, социальных проектов, гостевых домов и т.д. Есть реставрационный проект и бригада. Можно увеличить площадь участка до 60-90 соток.

Кроме всего прочего продавец сообщает, что у него есть «видео в одноклассниках про поселок Чехово и про школу».

Трехэтажное здание школы поселка Удерванген было построено в 1897 году. После войны оно использовалось по прямому назначению вплоть до 2007 года. Тогда региональные власти решили, что классы в ней «малоразмерны» и не соответствуют стандартам. В итоге, школа была закрыта.

В августе 2012 года судьбой здания заинтересовался губернатор Николай Цуканов, который распорядился разместить в нем центр для временного содержания депортируемых. Бывшую школу должны были реконструировать и построить в ней котельную. Однако и этого не было сделано, а постройка, которая на сегодняшний день постепенно растаскивается на кирпич, перешла в частные руки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Роспотребнадзор: В калининградских магазинах нарушают правила выкладки молочной продукции
Калининградец случайно зашел на чужой садовый участок и получил удар ножом
На реконструкцию Гумбинненского сражения из Калининграда пустят два дополнительных поезда
Пытаясь выручить бывшую жену, калининградец попал под уголовное дело
Министр: Пассажиропоток поездов не растет, у нас в Калининграде слишком хорошее авиасообщение
Мэрия: Из Верхнего озера выловили 32 мертвых утки
На ремонт бассейна в СК «Юность» потратили около 50 млн рублей
На улице Горького в Калининграде меняется схема движения автобусов
На ул. Дзержинского в Калининграде сбили мотоциклиста
В Калининграде очевидцы помогли задержать пьяного водителя «Мерседеса»
На границе у калининградцев отобрали 164 кг польских и литовских продуктов
СМИ: Калининградское правительство требует с компании "Мостовик" 60 млн рублей
Арестован калининградец, избивший до смерти свою подругу
На Голубых озерах 10 человек оштрафовали за купание в запрещенных местах
На автодороге Советск-Гусев вандалы уничтожили станцию весогабаритного контроля
Курсирование дополнительных поездов из Калининграда к морю продлят до конца августа
В Озерске депутат лишился мандата за недостоверные сведения о доходах
Во вторник в Калининградской области в ДТП пострадали пешеход и мотоциклист
На участке ул. Горького в Калининграде вводится одностороннее движение