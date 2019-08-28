Кирпичи истории: на "Авито" продают здание школы XIX века под Калининградом

В поселке Чехово Багратионовского района Калининградской области выставили на продажу здание бывшей школы, построенное в конце XIX века, а также земельный участок под ним с кадастровым номером 39:01:051001:219 за 5 500 000 рублей. Продавец сообщает, что в бывшей школе есть «все коммуникации, первая линия - асфальт, а до речки Прохладная 100 метров».

Также среди плюсов, которые могут привлечь покупателя, называются близкое расположение кирхи XIV века (70 метров), живописная природа и хорошая транспортная доступность.

- Не является памятником архитектуры, нет никаких обременений и ограничений, - сообщает продавец. - Собственник - физлицо, было куплено через аукцион. Идеально подходит для усадьбы, социальных проектов, гостевых домов и т.д. Есть реставрационный проект и бригада. Можно увеличить площадь участка до 60-90 соток.

Кроме всего прочего продавец сообщает, что у него есть «видео в одноклассниках про поселок Чехово и про школу».

Трехэтажное здание школы поселка Удерванген было построено в 1897 году. После войны оно использовалось по прямому назначению вплоть до 2007 года. Тогда региональные власти решили, что классы в ней «малоразмерны» и не соответствуют стандартам. В итоге, школа была закрыта.

В августе 2012 года судьбой здания заинтересовался губернатор Николай Цуканов, который распорядился разместить в нем центр для временного содержания депортируемых. Бывшую школу должны были реконструировать и построить в ней котельную. Однако и этого не было сделано, а постройка, которая на сегодняшний день постепенно растаскивается на кирпич, перешла в частные руки.