Историческая гостиница, элитные виллы и школа имени Фриды Юнг: какие памятники архитектуры продают сегодня в Калининграде и области

Калининградская область ежегодно лишается части своего архитектурного наследия, в том числе из-за того, что памятники истории и культуры иногда оказываются в руках неблагонадежных пользователей. Как оказалось, старинные виллы, здания XIX века постройки и даже гостиничные комплексы, связанные с именами, знакомыми по учебникам истории, можно купить не только у государства. Ими в нашем регионе сегодня приторговывают и частники.

«Комсомолка» подготовила обзор объектов культурного наследия, которые прямо сейчас продают на сайтах объявлений о недвижимости, а также выяснила, какие памятники архитектуры в начале следующего месяца выставит на торги правительство области.

Три виллы в элитных районах

Сколько просят: от 35 до 40 млн рублей

В районе озера Поплавок (кому-то больше нравится название Хлебное) сегодня выставлены на продажу сразу две виллы, являющиеся памятниками архитектуры. Одна из них расположена по адресу улица Чапаева, дом 17. В документах службы охраны объектов культурного наследия она значится как «Вилла Мел». Построено здание было известным кёнигсбергским архитектором Эрнстом Мелем в 1905–1906 годах, а впоследствии названа в его честь.

Несмотря на то, что здание сегодня сильно запущено, в нем сохранились многие важные элементы: стальная решетка на полукруглом окне мансарды; входная арка с деревянными элементами, от которой идет старинный кованый забор; балкончик, обращенный во двор.

За этот дом собственники, согласно объявлению, размещенному на «Авито», просят 35 миллионов рублей. Вместе с домом площадь помещений которого 600 квадратных метров, предлагается участок в 14 соток. В объявлении также говорится, что дом этот приготовлен под расселение и является памятником архитектуры регионального значения. Авторы объявления считают, что здание «очень подходит под реконструкцию для строительства гостиницы».

Особняк на улице Энгельса продают за 40 млн рублей.Фото: Иван МАРКОВ

Буквально в нескольких сотнях метров от виллы Мел находится еще один выставленный на продажу памятник регионального значения. Расположен он по адресу: улица Энгельса, 50 и застекленной лоджией выходит прямо на берег озера Поплавок.

Здание выполнено в строгом стиле, имеет полукруглый эркер с фигурной кирпичной кладкой и кирпичный же перспективный портал. Несмотря на то, что в здании два этажа и мансарда, в объявлении на «Циане» сообщается о четырех этажах. Собственник, решивший продать здание, просит за него и за восемь соток вокруг 40 миллионов рублей.

А третий особняк знает, наверное, каждый калининградец. Это дом №19 на улице Тельмана с декоративным бассейном перед входом и парадным крыльцом. Заброшенным он стоит с 2000 года. Именно тогда из здания съехал ансамбль песни и пляски Балтийского флота (по документам здание ранее проходило как «военный городок № 36»).

Вилла на Тельмана походит на руину, но за нее просят 35 миллионов.Фото: Иван МАРКОВ

В 2007 году Росимущество объявляло конкурс на реконструкцию особняка и соседнего с ним дома №17, однако после отмены конкурса оба дома выкупило некое частное лицо, которое в 2012 году перепродало их компании «Интерлин» из Москвы. За все время никто из собственников так и не приступил к восстановлению памятников архитектуры, а за почти 20 лет простоя в особняках происходили периодические пожары и разрушения. К слову, с дома №17 статус объекта культурного наследия в 2011 году был снят.

Сегодня за руины дома №19 собственник просит 35 миллионов рублей, а в объявлении говорится, что «это предложение для тех , кто хочет подчеркнуть свой статус».

Историческая гостиница по цене двухкомнатной квартиры

Сколько просят: 3,2 млн рублей

В центре Озерска, на площади Победы, стоит гостиница, в которой, по словам местных жителей, останавливались сразу два правителя: король Пруссии Фридрих Вильгельм III с супругой королевой Луизой и российский император Александр I. На самом деле, прусский король и русский царь, приехавший в Восточную Пруссию в июле 1807 года для подписания Тильзитского мирного договора, были гостинице города Даркемена (название Озерска до 1938 года – Ред.), которая стояла на месте сегодняшней (в начале XIX века, как сообщает портал «Пруссия 39», она принадлежала Фридриху фон Гроссу). После пожара 1869 года на историческом месте был возведен отель «Цандер», позднее переименованный в отель «Раймерс Хоф», который, в свою очередь, тоже был разрушен в ходе боевых действий Первой мировой войны и заново отстроен в 1921 году.

Отель "Ангерапп" в Озерске.Фото: prussia39.ru

Именно этот отель продается сегодня по цене двухкомнатной калининградской квартиры, за 3 150 000 рублей. Если довоенная гостиница имела веранду, большой зал, 26 комнат и кегельбан в подвальном помещении, то отель «Ангерап» (под этим названием он существует с августа 2013 года) имеет всего 7 номеров и каминный зал.

На сайте объявлений журналисты заметили здание гостиницы, являющееся с 2007 года объектом культурного наследия местного значения, в марте этого года. Тогда оно стоило 7 миллионов рублей. Сейчас же цена снижена вдвое, а авторы объявления сообщают, что продажа срочная.

Также в объявлении сообщается, что общая площадь помещений гостиницы 729,2 квадратных метров, что объект в хорошем состоянии и подключен ко всем необходимым системам инженерных коммуникаций (отопление, водоснабжение, водоотведение, электричество). Земельный участок под зданием в долевой аренде.

Школа имени поэтессы Фриды Юнг

Сколько просят: 5 млн рублей

Продают памятник архитектуры местного значения и в Черняховске. Сейчас на «Авито» можно найти объявление о продаже здания бывшей женской школы имени Фриды Юнг (поэтесса из Восточной Пруссии, скончавшаяся в 1929 году в Инстербурге – Ред.), одно из помещений которого сегодня занимает офис «Почты России».

Здание бывшей школы Фриды Юнг.Фото: avito.ru

Построено краснокирпичное здание было в 1872 году, и находится оно сейчас в самом центре города (улица Калинина, дом 5). За него (934 квадратных метров) собственник, аппетиты которого куда скромнее калининградских, просит 5 миллионов рублей. Описание лота тоже весьма скромное: «Помещения в удовлетворительном состоянии. Подвал, второй этаж и третий этаж. Часть помещений сдается в аренду». В общем, строго, по-черняховски.

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Памятники – с аукциона

Готовится к торгам и регионально агентство по имуществу. Согласно плану приватизации государственного имущества Калининградской области, как рассказал «Комсомолке» специалист агентства Павел Мустакимов, в начале следующего месяца на торги будет выставлено 4 объекта.

- В настоящее время у нас не выставлен на торги ни один объект культурного наследия, - рассказал Мустакимов. - Сегодня только проведена оценка всех объектов, которые будут выставлены на продажу. Всего их в нашем прогнозном плане четыре.

Торги, по словам специалиста агентства, проходят посредством аукциона, в ходе которого будущие собственники не сбивают, а повышают цену.

- По 178 Федеральному Закону о приватизации государственного и муниципального имущества, объекты культурного наследия продаются только на аукционах и к решению об условиях приватизации прикладываются условия конкурса, которые должны быть составлены службой по охране памятников. До 3 сентября служба должна нам представить эти условия конкурса, и мы начнем торговать, - добавил Мустакимов.

Так выглядит бывший детский сад "Березка" в Светлогорске.Фото: Иван МАРКОВ

Перечислим все четыре объекта:

- Два нежилых здания бывшего военного городка № 178 с двумя земельными участками, расположенные в поселке Зеленый бор Черняховского района (улица Тухачевского, дом 2);

- Замок Прейсиш-Эйлау, расположенный по адресу: Багратионовск, улица Кирпичная, дом 17.

- Бывший военный городок № 75 на Балтийской косе;

- Бывший детский сад «Березка-2» в Светлогорске (улица Приморская, дом 1).