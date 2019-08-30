Расправа в эллинге: жительница Светлого зарезала приятеля своей дочери у нее на глазах

«Псведозять» и «как бы теща»

Друга своей дочери Эльвира Кавалерова (все фамилии изменены – Ред.) невзлюбила с самого начала их знакомства. Да, Маша, конечно, уже вышла из возраста Джульетты – 20 лет девушке. Но ведь и ухажер Ромео в дедушки годился – скоро «полтинник»! К тому же, был официально женат, имел взрослых детей и даже внуков. Разница как в возрасте, так и в жизненном опыте колоссальная. И даже знаменитое изречение другого литературного классика, согласно которому, «Любви все возрасты покорны», мать девушки как-то не вдохновляло.

«Псведозять», надо заметить, тоже отнюдь не был в восторге от своей «как бы тещи». К тому же, Геннадий Горбовский был буен во хмелю и весьма скор на расправу. Однажды, например, когда Эльвира вздумала в очередной раз попрекнуть его отношениями с Марией, схватил доску с торчавшим на конце гвоздем и огрел ею женщину по темени. Пришлось наложить три шва…

В сложившейся обстановке остается лишь удивляться, что до трагической развязки прошло довольно много времени. Возможно, ситуацию окончательно усугубило чересчур близкое соседство откровенно ненавидевших друг друга людей. Имея формальную прописку в Светлом, с осени 2018 года Эльвира на деле проживала в одном из эллингов местного водно-моторного клуба «Сокол», у своего хорошего знакомого. А соседний эллинг принадлежал Горбовскому, у которого дневала и ночевала Мария. Она, кстати, не так давно сама стала мамой, так и не побывав официально замужем. Но своей привязанности к Геннадию не изменила.

Последняя сигарета

Вот и 24 августа 2018-го, вернувшись с работы, Эльвира вновь не застала дочь у кроватки маленького внука. Поужинав вместе с хозяином эллинга (и подкрепившись при этом несколькими рюмками водки) уже поздним вечером женщина отправилась к соседу, ожидаемо найдя там Марию. Пару часов все трое беседовали на разные темы, а потом Маша ушла покормить проснувшегося сына.

- Когда ж ты ее, наконец, в покое оставишь? – поинтересовалась Эльвира у мужчины. – Неужели сам не понимаешь, что вы не пара?

В ответ Горбовский, как потом рассказывала сама Кавалерова, разразился нецензурной бранью, а затем ударил гостью в висок – правда, не кулаком, а тыльной стороной ладони. Но и этого хватило, чтобы женщина упала на пол. Вошедший в раж Геннадий нанес ей еще несколько ударов ногами, не особо разбирая, куда попадет. А затем взял на удушающий прием, зажав шею предплечьем. К счастью, тут вернулась Маша, которая сумела оттащить рассвирепевшего возлюбленного от матери.

Некоторое время все трое молчали, переводя дух.

- Выйдем на улицу, перекурим, - наконец, предложила Эльвира.

- Выйдем, - согласился Горбовский. – А вернемся, я с тобой разговор продолжу…

Вполне возможно, именно это угрожающее обещание и подвигло Кавалерову по пути к выходу вооружиться большим самодельным ножом типа охотничьего, который она заметила на полке и незаметно прихватила с собой. Выйдя из эллинга, она направилась к себе.

- Куда пошла, ты же, вроде, покурить хотела? – поинтересовался Геннадий, доставая сигарету.

- Передумала! – дерзко ответила женщина, остановившись в полутора метрах от объекта своей ненависти.

И на всякий случай, выведя руку из-за спины, продемонстрировала обидчику свое оружие – чтобы не вздумал броситься. Эффект, увы, оказался прямо противоположным ожидаемому.

- Ах, ты еще пугать меня вздумала?! – взревел Горбовский. – Да я тебя сейчас голыми руками удавлю!

И угрожающе качнулся в сторону Эльвиры. В ответ та моментально вонзила клинок оппоненту в живот слева. Мужчина ойкнул, инстинктивно схватился за бок и уже не смог парировать второй удар, пришедшийся в область поясницы.

Занимался рассвет.

Следователь Алан Габуев.Фото: Следственное управление СК России по Калининградской области

«Я и тебя рядом положу!»

По утверждению Кавалеровой, она не помнит, что было дальше – якобы после удара ножом у нее произошло помутнение сознания. Ставшая свидетельницей расправы Мария на допросе рассказала, что мать отошла от корчившегося на земле Геннадия и швырнула нож куда-то в сторону залива. Потом вновь приступила к лежавшему Горбовскому и выкрикнула:

- Ну, что, получил свое?

- Мама, что ты наделала?! – в ужасе произнесла Маша.

- Я и тебя рядом положу! – в запале пообещала женщина.

Мария побежала в их эллинг, разбудила хозяина и сообщила о произошедшем, попросив подушку и полотенце. Вернувшись с ними, стала хлопотать над раненым.

- Ты что, заступаешься за него?! – возмутилась, увидев это, Эльвира.

Успевший вызвать «Скорую» хозяин эллинга, прибежав на место происшествия, застал обеих женщин сцепившимися в драке и катающимися по земле. Разнять их удалось с большим трудом. Эльвира вела себя как безумная: увидев, что Горбовского заносят в медицинский автомобиль, рванулась туда:

- Дайте мне его, я его добью!

Успокоилась она лишь после прибытия сотрудников полиции.

Давила на жалость

Дальнейшая судьба поножовщицы зависела от того, выживет ли получивший две тяжелейшие раны Горбовский. Увы, 3 сентября Геннадий скончался в реанимационном отделении Центральной городской клинической больницы Калининграда. Эльвиру вызвали в ОМВД России по Светловскому городскому округу, где объявили о том, что изначально возбужденное в отношении нее уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью переквалифицировано на 105-ю статью УК РФ – «Убийство».

- На допросах она явно давила на жалость, - рассказывает следователь Светлогорского межрайонного следственного отдела Следственного - управления СКР по Калининградской области Алан Габуев. – Утверждала, что плохо помнит, как все происходило. И, кстати, до последнего настаивала, что ударила потерпевшего ножом только один раз. Что нанесла второй удар, так и не признала. Думаю, что ее патологическая неприязнь к Горбовскому во многом обусловливалась еще и тем, что женщина злоупотребляла спиртными напитками.

Действительно, Эльвира с февраля 2009 года состояла на учете у врача-нарколога, который поставил пациентке диагноз: синдром алкогольной зависимости.

Приговором Светловского городского суда Эльвира Кавалерова была признана виновной в убийстве. Следующие 7 лет она проведет в исправительной колонии общего режима. Кроме того, с подсудимой в пользу сына погибшего постановлено взыскать компенсацию морального вреда в размере одного миллиона рублей.

Каких-либо извинений или слов соболезнования родственники Геннадия Горбовского ни от матери, ни от дочери Кавалеровых так и не дождались…

Редакция «КП-Калининград» благодарит Следственное управление СКР по Калининградской области за помощь в подготовке данного материала.