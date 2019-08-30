Как калининградские мукомолы страну и мир кормят

Индийские инвесторы

Новый завод «Калининградский мукомол» в поселке Совхозное Багратионовского района сегодня – одно из передовых предприятий региона. Создали его бизнесмены из Индии Кунур, Кешав и Дхананджаи Бхагат. Завод полностью закрывает потребности других участников технологической цепочки в муке, отрубях и других продуктах зерновой переработки. Об этом рассказал губернатор Антон Алиханов, который побывал на предприятии.

Большой мукомольный комплекс занимает несколько зданий. Возвышаются четыре емкости для зерна, каждая по тысяче тонн. Тут же стоят большегрузные машины.

И все же главный объект – многоэтажная мельница. Внутри кажется, что тут производят по меньшей мере высокоточное медицинское оборудование, но никак не муку. Все зерно и мука запущены по системе закрытых труб, так что пыли и грязи нет, а работники ходят в белой форме и масках.

- Наши индийские инвесторы год назад обещали построить мукомольное производство, и свое обещание они выполнили. С 2014 года практически каждый год здесь запускается новое предприятие, которое продолжает вертикальную интеграцию компании. Мы рады помогать таким инвесторам и нам приятно, что руководство компании считает Калининградскую область дружелюбной к бизнесу, - говорит Антон Алиханов.

На организацию мукомольного производства собственники компании направили почти 133 млн рублей.

- Это производство муки закрывает все потребности в этом продукте в Калининградской области, и существенно продвигает наш регион. Мы не просто выращиваем зерно и продаем его на экспорт. Теперь продаем на экспорт и муку, и продукцию более высокого передела, - отмечает Антон Алиханов.

135 тонн муки в сутки

На предприятии планируют выпускать муку разных сортов в различных упаковках от 1 кг до 1 тонны, а также манную крупу и кормовые отруби.

- В Калининградской области больше нет мукомольного завода с такой производительностью. Мы – единственный стратегический объект. Мощность завода – 180 тонн переработки зерна в сутки, при этом выпускают 135 тонн муки. В перспективе - расширение, - говорит начальник производства Светлана Ажипа.

Сейчас на новом заводе занято 33 работника, продолжается набор технического персонала. Количество сотрудников возрастет втрое после выхода на проектную мощность в начале следующего года.

«Калининградский мукомол» заключил договоры на поставку продукции с «Первым хлебозаводом», «Русским хлебом», торговыми сетями «Spar» и «Виктория», сетью «Круассан-кафе» и «Кенигсбекер».

Интересно, что компания занимается не только зерном и мукой, но и производством креветок, рыбных полуфабрикатов, сухих пищевых смесей и нагетсов. Она входит в тройку крупнейших поставщиков полуфабрикатов для российской и международной сети «Макдональдс».

- Они поставляют свою продукцию в Венгрию, Румынию, Великобританию, Вьетнам и много других государств. Объемы экспорта утроен по сравнению с прошлым годом. Мы надеемся, что это продолжится и дальше, - сказал губернатор и отметил, что власти региона всячески помогают производителям: решаются вопросы по инфраструктурным ограничениям, энергетике. Поддерживаются и дальнейшие планы развития компании, в том числе, связанные с развитием сельхозпроизводства.

Завод в Совхозном полностью закрывает потребности региона в муке.Фото: Александр КАТЕРУША

Резидент особой зоны

Еще год назад на предприятиях холдинга "Атлантис", в который входит и мукомольный завод, всего было занято около 300 человек. Сегодня – уже 420 работников, еще 80 специалистов требуется. Говорят, приезжают на работу даже люди из Калининграда. И все же большинство сотрудников это жители близлежащих поселков.

Отметим, все четыре производства группы компаний, расположенные на одной промплощадке, являются резидентами ОЭЗ в Калининградской области. Совокупный объем их инвестиций составляет 936 млн рублей.

- Для нашего муниципалитета этот производственный комплекс – один из крупнейших налогоплательщиков и работодателей. Ежегодный объем налоговых отчислений от предприятий группы компаний «Атлантис» в бюджеты всех уровней составляет более 24 миллионов рублей. Основная часть, более 21 миллиона, это НДФЛ, из которого в бюджет нашего муниципального образования поступает 64 процента. Рассчитываем, что объем налоговых поступлений будет расти. Работников здесь привлекает современное производство, хорошие условия труда, возможность получать достойную зарплату, – рассказал глава Багратионовской администрации Максим Азов.

Напомним, всего в едином реестре резидентов Особой экономической зоны в Калининградской области сейчас зарегистрировано более 230 действующих инвестпроектов с общим объемом заявленных инвестиций в первые три года реализации – 123,1 млрд рублей и штатной численностью (при выходе на проектные мощности) более 33 тысяч человек. Льготы ОЭЗ существенно улучшились с 1 января 2018 года.

Дороги у школ отремонтируют

Еще одна остановка губернатора – в Ладушкине. Там Антон Алиханов оценил готовность школы к новому учебному году, осмотрел кабинеты, пищеблок, спортзалы. Одно из поручений – выделить средства на ограждение территории вокруг ладушкинской школы.

Кроме того, было принято решение о выделении дополнительных средств на ремонт дорог у школы и детского сада.

А в следующем году из дорожного фонда предусмотрят около 15 млн рублей на ремонт трех улиц в Ладушкине.

Глава региона также осмотрел ход ремонтных работ в Багратионовском и Мамоновском городских округах. В районе поселка Пятидорожное проходит капремонт участка дороги

в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Как рассказала министр развития инфраструктуры Елена Дятлова, участок выбран не случайно, он отмечен как место концентрации ДТП.

- Ливневая канализация была старая и со своей задачей отвода воды с проезжей части уже не справлялась. Дорожники ливневку восстановили, поменяли коммуникации, убрали брусчатку, меняют дорожную одежду, - сказала министр.

Ремонт в Пятидорожном завершат до 1 октября. Брусчатку готовы передать местной администрации, чтобы ее могли использовать для обустройства других дорожных объектов.

Также губернатор побывал в школе города Мамоново. Здесь намерены обустроить теплый переход между учебным корпусом и спортзалом. Муниципалитет уже занялся проектированием, в ближайшее время проблема будет решена.

Ремонт дороги в поселке Пятидорожное.Фото: Александр КАТЕРУША

В Мамоново завершен ремонт четырех центральных улиц. Качество работ устраивает.

- Когда мы еще принимали решение о ремонте, было ощущение, что танки разъехались вчера, а немцы только недавно отступили. Дорога сделана хорошо. Но жители жалуются, что повысилась скорость автомобилей, - сказал губернатор и дал поручение решить эту проблему.

Губернатор посетил и Мамоновскую городскую больницу. В прошлом году здесь был выполнен капитальный ремонт кровли и фасада здания за счет средств резервного фонда Президента РФ. В этом году больница получила автомобиль неотложной медицинской помощи, аппарат для суточного мониторинга сердца, иммунохроматографический экспресс-анализатор. Сегодня в больнице ремонт физиотерапевтического кабинета.