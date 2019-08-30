2019-08-30T16:55:17+03:00
Общество

Гороскоп «КП»: Как вы собираете ребенка в школу

Перед 1 сентября родителям нелегко. Все успеть, купить, собрать. А как это у вас? Узнаем по знакам зодиака
Сергей БогровСнежана Гладилина
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..Фото: из архива «КП»
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Овен

Для Овна сборы ребенка в школу по организации сравнимы с собственной свадьбой. Для вас важна каждая мелочь. От качества и формы ластика — до того, с каким букетом пойдет школьник на 1 сентября. Несмотря на то, что в родительских группах в мессенджерах активно обсуждаются все моменты подготовки к учебе, вы предпочитаете полагаться на собственное мнение. Ведь никто, кроме вас, не знает, как будет лучше.

Телец

Тельцы рационально подходят к подготовке ребенка. Они не несутся скупать все необходимые товары перед началом учебного года. Кое-что они берут заранее по выгодной цене. Зачем переплачивать, если можно дождаться скидок и купить все то же самое дешевле. А у старшего сына подруги вообще учебники в отличном состоянии. Где там ее номерок?

Близнецы

Близнецы отличаются оригинальностью во всем. И сборы ребенка в школу — не исключение. Так, они рано задумываются о покупке всего необходимо и, конечно, в этом вопросе поинтересуются мнением своего ребенка. Но не поддавайтесь порывам, даже если вы увидели в магазине точилку ослепительной красоты и совсем забыли, что пришли за рабочими тетрадями.

Рак

Раки очень переживают перед каждым 1 сентября. Для них это невероятно ответственный день и всегда есть страх что-то упустить из виду и, например, забыть купить ребенку сменку. А вдруг не пустят на урок? Поэтому вы часто обращаетесь за помощью к бабушкам и дедушкам. Ведь в этом нелегком вопросе вам так важна поддержка близких.

Лев

Для Львов даже День знаний это способ продемонстрировать свой собственный статус. У вашего ребенка обязательно должно все самое лучшее. Если одежда, то известные бренды, а канцтовары закупаются во время отдыха на Майорке. Даже малейшее упущение для вас становится трагедией. В постоянном соперничестве с другими родителями вы можете забыть о том, что ваш ребенок волнуется не меньше вас.

Дева

Перед каждым 1 сентября Девы впадают в депрессию. Опять эти бесконечные походы по магазинам. И ведь ему ничего не нравится! И все забыл за лето, и книги не прочитал. Поэтому вы суматошно записываете его на различные подготовительные занятия. А про ручки и тетрадки вы вообще можете забыть, пока ребенок сам вам об этом не напомнит.

Весы

Весы обладают отличным вкусом и обожают шопинг. Поэтому даже сборы ребенка в школу приносят вам истинное удовольствие. Однако иногда вы бываете чрезмерно строги к своим детям. Именно поэтому для них поход за новым учебником нередко превращается в пытку, бесконечные споры и трату нервов. И все равно все будет так, как вы решили. Это даже не обсуждается.

Скорпион

Даже если Скорпион собирает в школу подростка, то он все равно хочет диктовать свои условия. Ранец недостаточно хорош и практичен. Обувь не подойдет к форме, а одна тетрадка на все предметы вообще повергает вас в ужас. Жаль, что он уже так вырос и в угол не поставишь. А ведь раньше все зависело только от вашего мнения. Однако вашей силе духа можно позавидовать. В сложный период подготовки ребенка вы продолжаете держать себя в руках.

Стрелец

Для Стрельцов подготовка ребенка к 1 сентября не вызывает абсолютно никаких проблем. Вы искренне не понимаете, почему все родители вокруг рвут на себе волосы и находятся на грани нервного срыва. И вообще вам некогда. Почему бы не позвонить подруге Анжеле, которая уже с 1 июня фанатично скупает школьные товары, и попросить ее взять вашего ребенка с собой. А на крайний случай есть бабушка.

Козерог

Перед Днем знаний все вокруг пытаются дать советы Козерогам. Вот у той швеи можно заказать потрясающую форму, а в супермаркете у дома продают тетрадки по акции «10 по цене одной». Но вы предпочитаете слушать только свой внутренний голос и полагаться на опыт и интуицию. И неважно, что сборы обойдутся вам намного дороже, главное, что вы приняли решение самостоятельно.

Водолей

В родительском комитете Водолеев можно обнаружить невооруженным глазом. Они всегда находятся в оппозиции. Если все решили не покупать десятки букетов учителю, а перечислить деньги в благотворительный фонд, то вы обязательно придете с букетом свежих гербер. И так же будет с покупками перед школой. Вы хотите, чтобы ваш ребенок выделялся и необязательно дорогими вещами. Ведь он личность и весьма незаурядная.

Рыбы

Рыбы обычно спокойны, но, чем ближе к дню «Х», тем сильнее их пожирает волнение. Вся эта суета вас сильно раздражает, все валится из рук и кажется, что ничего не получается. И в магазинах ничего не нравится! Кажется, пора ехать в Польшу. Может, хоть там найдется что-то подходящее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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