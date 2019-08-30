В августе яйца должны были подешеветь, а они подорожали. Почему?

Объективно в августе куриные яйца в калининградских магазинах должны были подешеветь: такой прогноз делали чиновники после разбора полетов с резким скачком цен на социально значимую и любимую населением белковую продукцию в конце декабря 2018 года. Тогда цены взлетели сразу на 10 рублей за десяток. Нынче должен быть совершенно иной ценовой коленкор – летом даже на домашнее яйцо цены падают до 80 рублей за 10 штук (зимой стоимость возрастает до 150 рублей). Но в магазинах и супермаркетах цены остаются стабильно высокими – отборное яйцо уже зашкаливает за 70 рублей, а в фирменной сети местного производителя товар высшей категории стоит 59 рублей за десяток. По нашему «комсомольскому» мониторингу цена в августе скакала в различных торговых точках с 34 рублей до верхнего предела!

- Сама удивляюсь, почему не дешевеет яйцо, а перманентно дорожает, - разводит руками продавщица.

По данным Федеральной службы государственной статистики на 30 июля этого года, на потребительском рынке региона розничная цена десятка яиц в среднем составила 56,37 рублей (немного, правда, утешает, что это на 0,08 рублей дешевле, чем в субъектах Северо-Западного федерального округа).

По данным крупнейшего производителя куриного яйца ООО «Птицефабрика Гурьевская», общая динамика отпускных цен производителя на куриное яйцо с начала этого года – стабильная.

- Снижение отпускных цен в торговые сети на яйцо куриное в августе составляет 33 процента от цен января этого года. Сейчас отпускная цена составляет в среднем 37,75 рублей за десяток, - отметил совладелец агрохолдинга «ДолговГрупп» Александр Долгов. – Прежде всего на себестоимость яйца влияет стоимость кормов. Люди привыкли, что куриный белок самый дешевый. Но так будет не всегда. Составляющие комбикорма постоянно дорожают. Чтобы вырастить, собрать и переработать урожай, который идет на корм кур, мы несем текущие затраты. Отсюда все и складывается.

Так и есть. Себестоимость куриного яйца, как ответили «Комсомолке» в региональном министерстве сельского хозяйства, включает в себя: стоимость кормов, ГСМ, электроэнергии.

А что говорят в торговых сетях? Ситуацию прокомментировал представитель сети «СПАР» Алексей Елаев:

- Действительно, в настоящее время в Калининградской области в августе наблюдается повышение розничных цен на столовое яйцо. Это связано с повышением отпускных цен производителями. Для того, чтобы обеспечить покупателей доступным яйцом мы наладили поставки этого товара по более низкой цене из Беларуси и, в случае если и это не поможет, готовы обеспечить привоз из остальных регионов России, так как повышенная оптовая цена делает конкурентным и этот сегмент рынка. По нашим расчетам, розничные цены должны начать снижение на следующей неделе за счет состоявшегося вынужденного улучшения конкурентной среды на рынке региона.