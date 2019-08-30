Мэрия Калининграда анонсировала появление велодорожек на девяти улицах уже в 2020 году

Мэрия Калининграда опубликовала электронную карту велосипедных дорожек, на которой обозначены как существующие сегодня веломаршруты, так и те, что могут появиться в ближайшие несколько лет. Велополосы и велодорожки, которые уже построены, на карте обозначены желтым цветом, проектируемые – красным, а синим – те, что только предполагается запроектировать. При этом, как добавили в мэрии, желтым цветом обозначены далеко не все маршруты, а только те, строительством которых занималось управление дорожной инфраструктуры. Таким образом, карта в ближайшее время будет скорректирована.

- Нет, это не значит, что все это великолепие появится в нашем городе уже в следующем году, - прокомментировали составленную карту в мэрии. - Там работы на несколько лет.

А на 2020 год предварительные планы городских властей в организации велосипедных маршрутов такие:

- в рамках капитального ремонта улицы Судостроительной;

- в рамках капитального ремонта улицы Багратиона;

- в рамках капитального ремонта подходов к путепроводу по улице Суворова;

- в рамках ремонта улицы Комсомольской;

- в рамках ремонта улицы Инженерной;

- на улице Театральной (от Гвардейского проспекта до проспекта Мира);

- на Ленинском проспекте от улицы Портовой до улицы Полоцкой;

- на улице Олега Кошевого от бульвара Любови Шевцовой до улицы Интернациональной;

- на улице Черняховского от переулка Озерного до музея «Янтаря».

Велополосы и велодорожки, которые уже построены, на карте обозначены желтым цветом, проектируемые – красным, а синим – те, что только предполагается запроектировать.Фото: мэрия Калининграда

Комитет развития дорожно-транспортной инфраструктуры, как подчеркнули чиновники, составлял эту карту вместе с калининградскими велоактивистами. С ними с первых дней своей работы, то есть с апреля этого года начал сотрудничать начальник управления дорожной инфраструктуры Антон Мальцев, которого в администрации еще называют «ответственным за велодорожки».

- Когда-то в администрации была разработана вело-туристическая карта, она была сделана в виде кольца, - рассказал Мальцев «Комсомолке». - Если логически подумать, то ездить по кругу не совсем удобно, поэтому мы поставили себе задачу связать районы с центром, чтобы жители и те же туристы смогли этой сетью пользоваться. Мы посидели с проектировщиками из нашего подведомственного учреждения ГДСР («Городское дорожное строительство и ремонт» – Ред.), а также с велоактивистами несколько вечеров в нерабочее время и пришли к выводу, то нужно просмотреть широкие тротуары и дорогу на предмет размещения на них велодорожек. Тогда получится объединить все районы с центром.

По словам Мальцева, представленный вариант карты – это рабочий проект, который еще может дорабатываться. Что касается поставленных в план девяти улиц, то появление на них велосипедной инфраструктуры это действительно дело ближайшего будущего.

- В проект бюджета это уже заложено, - добавил Мальцев.

В мэрии также сообщили, что включиться в работу по развитию велосипедной инфраструктуры может любой горожанин. Для этого со своими предложениями можно обращаться в группу Вконтакте по адресу vk.com/veloini.