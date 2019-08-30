Почему калининградский мусор вдруг стал импортом

В пятницу в Калининграде первый вице-премьер РФ – министр финансов Антон Силуанов провел заседание рабочей группы Госсовета по развитию малого и среднего предпринимательства. Силуанов пообещал в 8-10 раз увеличить объем льготного кредитования МСП, расширить список бизнесов, которые смогли бы получить льготные кредиты, а также выслушал проблемы, с которыми сталкиваются калининградские предприниматели

«Заложники тарифной политики»

Первым взял слово президент Калининградской торгово-промышленной палаты Феликс Лапин. Он с ходу заявил, что меры, которые предпринимает федеральный центр для развития МСП, касаются всей территории России, и, по-сути, не всегда учитывают эксклавное положение региона.

- Нас здесь чуть больше миллиона, товарного рынка для реализации товаров здесь нет, большую часть продукции мы отправляем либо в Россию, либо на экспорт. Поэтому для нас транспортные расходы занимают огромный удельный вес в издержках, для малого и среднего бизнеса – это очень чувствительно, - заявил Лапин.

Просьба, которую озвучил Лапин, давнишняя – снизить тарифы на железнодорожные перевозки в калининградском направлении и ввести единый тариф на перевозку грузов по всей территории, включая Литву и Белоруссию. Он также попросил, чтобы РЖД взяли на себя экспедицию по территории этих государств.

- У нас перевозка по российской территории – 185 километров, затем наш бизнес встречается с представителями национальных железных дорог, - посетовал Лапин.

Если у РЖД будут возникать дополнительные расходы, глава КТПП предложил компенсировать их за счет федеральных субсидий или «другими способом».

Губернатор Антон Алиханов поддержал Феликса Лапина и напомнил, что еще несколько лет назад регион получал компенсацию расходов на грузовые железнодорожные перевозки по территории Литвы и Белоруссии, где установлены более высокие тарифы. Однако затем «по финансовым причинам» субсидирование прекратилось.

- Мы, по сути, становимся заложниками тарифной политики. Просто без объявления войны нам выставляют счет и говорят - с завтрашнего дня плюс 15 процентов на ваше зерно, а на ваш уголь – в два раза повышаем тариф, - сказал он.

Алиханов также предложил Силуанову сделать РЖД единым оператором, который бы управлял железнодорожными и паромными перевозками в калининградском направлении. Это бы позволило обеспечить единое экономическое пространство для местных предпринимателей и не зависеть от прихотей властей сопредельных государств. Первый вице-премьер РФ дал поручение Минтрансу проработать этот вопрос.

Антон Силуанов.Фото: Эдуард Молчанов

«Бутылочка, ты чья?

С неожиданной проблемой столкнулись калининградские переработчики отходов из пластика. До 2018 года в регионе активно развивалась переработка пластика, из него изготавливалась продукция с высокой добавленной стоимостью, которая пользовалась спросом по всей стране, а также в Казахстане и Белоруссии.

В апреле прошлого года позиция Федеральной таможенной службы и Министерства финансов РФ изменилась - пластик, собранный на территории региона стали считать…иностранным товаром, поэтому при вывозе продукции бизнес должен совершать таможенную процедуру с уплатой всех пошлин и НДС, рассказал один из калининградских предпринимателей, замдиректора ООО «Компания АРС» Артур Арутюнов.

- Мы обратились в суд, три инстанции признали действия таможни неправомерными, поддержали нас, но таможня не собирается исполнять решения судов. У них мотив один – сбор денег в казну. Но мы раньше перерабатывали 80 тонн пластика в месяц, сейчас – 40 тонн. Мимо нас на полигон вывозят продукт, который имеет стоимость и ценность. Через 10 лет наши дети будут не по траве ходить, а по пластику, - посетовал предприниматель.

Первый замглавы ФТС Руслан Давыдов отметил, что ведомство ориентируется на Таможенный кодекс ЕАЭС.

- Товары, произведенные из иностранных товаров, являются иностранными, и подлежат уплате таможенных пошлин, - заявил он, предложив рассмотреть вопрос с внесением поправок в Таможенный кодекс Евразийского экономического союза.

Антон Алиханов с ним не согласился, заявив, что ведомство внезапно стало по-другому трактовать положение кодекса.

- Товаром в данном случае является бутилированная вода. Когда она потреблена, образуется мусор, который товаром не является. Это мусор, образованный на территории России, выкинутый на полигон, и там мы паспорт не спрашиваем. Бутылочка, ты чья, польская, литовская или наша, русская? Мы просто берем пластик и перерабатываем, делаем серьезную продукцию и пытаемся ее вывезти из области. Это не произведенный товар из иностранных товаров, мы три суда выиграли.

Он добавил, что областное правительство выделило 150 миллионов рублей на проекты, в том числе, на переработку пластика.

- Мусорная реформа акцентирует на переработке, а не захоронении. В случае, если сохранится такая трактовка статьи таможенного кодекса, это убьет всю отрасль переработки мусора в Калининградской области, - заявил губернатор. – Нужно стимулировать бизнес и к экологии, и к зарабатывания денег.

- Своя правда в этом есть, возьмем на контроль эту ситуацию, - пообещал Силуанов.