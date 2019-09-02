Трансляция в кинотеатре, рэп и казахская кухня: что ждет калининградских болельщиков 9 сентября

Матч отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года между сборными России и Казахстана, который состоится в Калининграде 9 сентября, запомниться болельщикам надолго. Как пройдет «матч-дей», в эфире радио «Комсомольская правда» рассказала министр спорта области Наталья Ищенко.

- Российский футбольный союз готовит развлекательную программу под названием «Наши парни в городе». В «Резиденции Королей» с 18 часов 9 сентября откроется фан-зона, где на экране в прямом эфире будут транслировать матч. Еще одну трансляцию организуют в кинотеатре ТЦ «Европа». Ну а те, кто придут на стадион, услышат рэп-исполнителя ST, смогут отведать блюда казахской и русской кухни, сделать прическу в барбершопе или нанести аквагрим, отправить открытки игрокам сборной России, пройти тесты и выиграть призы, - рассказала Ищенко.

По словам главы областного минспорта, в конце прошлой недели продано было уже 27 тысяч билетов, но ожидается аншлаг, так как футбол остается самым популярным видом спорта в области. У самой Натальи Ищенко ребенок занимается в футбольной школе. Кстати, школьники - это та возрастная группа, в которой лучше всего обстоят дела с занятиями спортом: 80% занимаются физкультурой регулярно. А вот у людей старше 50 лет провал - всего 6% могут похвастаться физической активностью хотя бы три раза в неделю. В целом, только треть калининградцев (37%) систематически занимаются спортом. Перед министерством стоит задача увеличить этот показатель до 55% к 2024 году. Для тех, кто хотел бы улучшить физподготовку, в Калининграде продолжает работу программа «Дворовый тренер» - шесть площадок и семь видов спорта с профессиональными тренерами работают абсолютно бесплатно. Расписание занятий есть на сайте минспорта, и пока погода позволяет, занятия идут. Со следующего лета тренеры появятся и в других городах области. Чиновники подсчитали, что обеспеченность населения спортивными объектами у нас составляет 49%. Однако не все площадки загружены.

- В этом году запущена программа «Выбираем спорт», и во всех городах появились площадки для самостоятельной подготовки к сдаче нормативов ГТО и занятий воркаутом (привычные упражнения на брусьях недавно признали отдельным видом спорта, назвали воздушно-силовой атлетикой и разрабатывают правила - Ред.). Мы приступили к реконструкции стадиона «Локомотив» - там появятся легкоатлетические дорожки. Продолжается реконструкция «Балтики», там тоже будут беговые дорожки и вообще место для массового спорта. До конца года должен открыться спортивный комплекс «Автотор». Это вообще уникальный спортивный объект, там будет крытый футбольный манеж, скалодром, бассейн, универсальный спортивный зал. Строится ФОК в Озерске, - рассказала Наталья Ищенко. - А что касается спорткомплекса «Юность», то горожане его могут продолжать посещать после реконструкции. Теперь «Юность» соответствует всем требованиям и для международных соревнований, есть система старт-финиш - то есть не надо бегать тренеру с секундомером.

Какие виды спорта будут развиваться в области, определяет указ Министерство спорта РФ. У нас 13 видов считаются базовыми - те, в которых спортсмены показывают самые высокие результаты. Основные - футбол, волейбол, регби, легкая атлетика, гребля, борьба, спорт глухих.

- Чемпионами становятся единицы, но спорт дает нам очень многое, что пригодится в жизни — гармоничное развитие, дисциплину, умение побеждать и проигрывать, - говорит Ищенко. Полное интервью с Натальей Ищенко можно послушать ЗДЕСЬ.