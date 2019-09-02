О них не писали в газетах: женщина, летавшая бомбить врага с мужским экипажем

Мечты об авиации

Известно, что женщины-авиаторы на фронтах Великой Отечественной войны переносили тяготы боевых вылетов наравне с мужчинами. Еще в 1941 году после обращения известной на весь Советский Союз летчицы Марины Расковой к Сталину было получено разрешение на формирование женских боевых частей. Тогда же под началом Расковой было сформировано три чисто женских авиаполка, в которые набирали добровольцев через авиаклубы, партийные и комсомольские организации. Начиная с середины октября, в городе Энгельсе женщин учили летать на самолетах Як-1, Пе-2 и По-2. Конечно, стать летчицей захотелось и уроженке Иркутска Виктории Текутьевой, еще не успевшей окончить к 1941 году университет в Томске. В 1942 году она оставила учебу и отправилась добровольцем в ВВС Красной армии. На курсах она познакомилась с 18-летней москвичкой Идеей Политовой, тоже мечтавшей бить врага с воздуха. Однако обе девушки в начале службы вынуждены были заниматься координацией действий авиации с наземными войсками, сидя на аэродроме. Историк Александр Оришев пишет, что попасть в мужской авиаполк подругам удалось из-за их настойчивости.

- Девушки написали письмо Михаилу Михайловичу Громову, - сообщает Оришев, - участнику легендарного полета через северный полюс в Америку, Герою Советского Союза, командующему воздушной армией. Взволнованные строчки тронули Михаила Громова безудержным стремлением отдать все свои силы в борьбе с врагом, и девушек перевели в мужской авиаполк.

На груди – медаль, на голове - повязка

21 сентября 1943 года в 122-й гвардейский бомбардировочный авиационный полк 3-й гвардейской бомбардировочной авиационной дивизии была зачислена Политова, а 1 октября того же года – Текутьева. 22 июня 1944 года обе девушки в составе своего авиаполка принимают участие в крупнейшей за всю войну наступательной операции «Багратион» и вместе с другими соединениями освобождают Витебск, Богушевск, Оршу, Борисов, Минск, Молодечно и Вильно. 16 июля 1944 года полк получает приказ о награждении 13 человек медалями «За боевые заслуги» (их получают 12 мужчин и 1 женщина) и двоих – медалями «За отвагу». Последние две награды за 16 и 17 удачных дневных боевых вылетов в качестве стрелков-радистов на пикирующих бомбардировщиках Пе-2 получили подруги Идея Политова и Виктория Текутьева. Прямо перед награждением Виктория, которую друзья называли попросту Витей, впервые была ранена. 29 июля в результате сильного обстрела зенитной артиллерией голову девушки зацепил осколок снаряда. Несмотря на это, истекающая кровью Текутьева держала связь до момента посадки самолета на аэродром. На фотографии, тогда же отправленной домой, Виктория позирует не только с медалью на груди, но и с повязкой на голове.

В 1942 году Виктория Текутьева оставила учебу и отправилась добровольцем в ВВС Красной армии.Фото: предоставлено родственниками.

Спасла от гибели свой экипаж

К концу декабря 1944-го на счету иркутской летчицы уже 25 боевых вылетов, 7 из которых она совершила в Либаве и в Восточной Пруссии, уничтожая живую силу и технику противника. Но 22 декабря случился боевой инцидент, который только каким-то чудом не привел к гибели всего экипажа.

- При выполнении боевого задания над целью зенитной артиллерией противника самолет, где воздушным стрелком-радистом была товарищ Текутьева, был подбит, выведены из строя оба мотора, - говорится в наградном листе Виктории Ивановны. - Летчик, планируя, перетянул линию фронта и пошел на посадку без работающих моторов. Не перетянув лес, зацепился за верхушку [дерева], в результате приземлился с сильным ударом. Летчик получил ушибы и ранения, штурман потерял сознание, самолет загорелся. Товарищ Текутьева, выскочив из самолета, пренебрегая смертью, вытащила из горящего самолета штурмана. Для безопасности жизни летчика и штурмана отнесла [их] в укрытие.

За проявленный героизм и спасение экипажа девушка была награждена орденом «Славы III степени».

Роковой вылет

Руководство полка также решило отметить Викторию разрешением съездить к маме на родину.

- В отпуск она приехала в город Тулун Иркутской области, где на тот момент жила ее мама Прасковья Алексеевна. Отца, уроженца Саратовской губернии и революционера Ивана Андреевича Текутьева, уже не было в живых. Он был репрессирован и расстрелян в 1937 году, - рассказала «Комсомолке» внучатая племянница стрелка-радиста Виктория Аксенова. - Там же, в Тулуне, находился и эвакогоспиталь. Начальником там был муж старшей сестры Виктории Ивановны. У семьи была прекрасная возможность демобилизовать ее из-за последствий полученных ранений. Родственники отказывались отпускать ее обратно, но она рвалась на фронт, к своим однополчанам. И вырвалась!

Сначала все шло хорошо. Вскоре после возвращения в полк, 12 марта 1945 года, родственники получили письмо, в котором Виктория рассказала, как добиралась до своих на крышах вагонов и как бережно хранила три литра спирта, которые везла в качестве «драгоценного подарка летчикам». Но через неделю случилось страшное. 18 марта был очередной боевой вылет, была получена задача бомбить окруженную в районе Бальги группировку противника. Воздушный бой в тот день был страшным. Его описание сохранилось в наградном листе единственного выжившего члена экипажа «Пешки» – штурмана, гвардии лейтенанта Александра Ивановича Козлова (он прямо в госпитале был награжден орденом «Красного знамени»).

- 18.03.1945, выполняя боевое задание на бомбардирование опорного пункта Кальхольц (рыбацкая деревня располагалась на мысе Северном, сегодня не существует – Ред.), при подходе к цели группы были атакованы истребителями противника: свыше 20 "Фокке-Вульф-190" и "Мессершмитт-109", - говорится в документе. - В этом воздушном бою самолет был сбит, а товарищ Козлов получил тяжелое ранение. Выбросившись на парашюте, был подобран нашими наземными частями в бессознательном состоянии на поле боя и направлен в госпиталь, где и находится по настоящее время.

Внучатая племянница Текутьевой - Виктория Аксенова. Автор фото - Людмила Захарова.Фото: предоставлено родственниками.

«Нет со мной Витьки»

Гибель пилота, гвардии лейтенанта Бориса Чернышова, была подтверждена 9 апреля нашедшими его тело бойцами 144-й стрелковой дивизии, а неделей ранее в авиаполк доставили документы гвардии старшины Виктории Текутьевой. Сообщалось, что самолет был сбит в районе станции Людвигсорт (сегодня Ладушкин – Ред.). Вскоре родные получили похоронку, а летом пришло письмо от подруги Текутьевой – Идеи Политовой, вместе с которой они с начала войны рвались в авиацию. Приводим текст этого письма, предоставленный родственниками погибшей.

«20 июня вот уже 3 месяца прошло, как нет со мной Витьки. Погибла она. 18 марта юго-западнее Кёнигсберга, около станции Людвигсорт похоронили ее пехотинцы. Не писала я долго никому. Все была надежда, а вдруг… Но в конце апреля проходила мимо нас пехотная часть, и один красноармеец забежал и рассказал нам все. Ждать теперь уже нечего. Так не повезло их экипажу. Ведь в отпуск их отпустили после большой переделки. Съездили, и на первом же вылете сбили в воздушном бою. Из экипажа уцелел штурман. Рассказывает, что Витя отстреливалась все время, разговаривала, корректировала огонь, а потом замолчала и на команду прыгать после того, как самолет стал неуправляемым, не ответила. По всей вероятности, ее или убило, или тяжело ранило еще в воздухе. Вот и все, что мне самой известно. Остались мне в память о ней ее записные книжки с расписанием занятий в институте, со списками ваших волейбольных команд, с ее любимыми стихами. И больше нет ничего».

Место гибели Виктории Текутьевой неизвестно и сегодня. Однако ее родственники еще в 2015 году с помощью жителей Ладушкина начали переписку с местными властями с целью увековечить память героини (ее фамилии не было ни на одном из памятников Калининградской области). Удалось сделать это только к маю 2018 года. Прошлым летом землю, за которую погибла Виктория Текутьева, приехали посетить ее родственники: племянница Ирина Аксенова, ее дочь Виктория и внук Никита.