Жара, кино и немцы: чем запомнится калининградцам лето-2019

Нынешнее лето выдалось отличное – грех жаловаться! У нас было однозначно лучше, чем на черноморских курортах! Солнце, жара, почти все лето можно было загорать на нежных песчаных пляжах, не то, что в городе Сочи, где темные ночи, смерчи, ливни и сели, да жуткая галька на морском берегу. У нас совсем другое дело. Именно хорошая погода привлекла на побережье сотни тысяч туристов, а к морю запустили рекордное количество электричек, аграрии вырастили небывалый урожай, культурная жизнь била ключом: съемки фильмов, фестивали и фейерверки! Но обо всем по порядку.

Не хлебом единым

В этом году калининградцы могли от пуза поесть ягод, причем недорого. Местные производители открыли в своих садах и питомниках самосбор малины, клубники, смородины для населения. Например, в хозяйстве «Калина» цена за килограмм клубнички, собранных своими руками, – 130 рублей, малины -150. Приезжай, да собирай! А в Краснознаменском районе крестьянин Владимир Кукушкин вырастил крупноплодную клюкву, голубику и жимолость на площади более 20 гектаров. Нынче у него валовый сбор ягод вырос в 20 раз. Да и яблоками мы вскоре завалим Европу! В области уже почти четыре тысячи гектаров садов. Багратионовск и Полесск вышли в лидеры промышленного садоводства. В этом году этом году ожидается урожай до 400 тонн яблок.

Урожай зерновых тоже побил рекорды. Максимальная урожайность озимой пшеницы достигает 80 центнеров с гектара, что более чем в два раза выше, чем в среднем по России. Одна беда, аграрии не могут продать на экспорт свой качественный товар. Местный рынок столько не съест, а заграницу нашу пшеницу не принимают из-за квот. В «большую» Россию вывозить слишком дорого из-за тарифов на транзит по территории Литвы и Белоруссии.

И ноу-хау. Зеленоградский фермер Вячеслав Капитан вырастил 30 гектаров технической конопли. Посевы легальные, растения не обладают наркотическим эффектом. Но крестьянин столкнулся с проблемой. На поле приезжали зеваки, делали селфи и вытаптывали посевы. Приходилось вызывать полицию для укрощения любопытных. Но фермер Капитан планирует увеличить площадь, занятую технической коноплей, наладить поставки семян и сырья для изготовления натуральных волокон.

В Черняховске проходят съемки фильма "По законам военного времени".Фото: Александр КАТЕРУША

Взрыв киноиндустрии

Летом область накрыл кинобум. Казалось, киноиндустрия слетела с катушек. Сотни калининградцев участвовали в массовках на площадках в Калининграде, Черняховске, Балтийске, Куршской косе. У нас реализуется 10 кино- и телепроектов. В частности, это приключенческий детектив «Дайвер», многосерийный фильм «Морские дьяволы. Особое задание», военная мелодрама «Андреевский флаг», детский фильм «Золотая дюна», драма «В клетке», детектив «Преступление-2», мелодрама «Два силуэта на закате», драма «По законам военного времени-4». В июле съемочная группа “Ленфильма” приступила к работе над картиной “Золотая дюна”. Фильм задуман как ремейк советской ленты “Кортик”. Наши театры и клубы реконструкторов активно помогали киношникам. Компания «Рок» завершила фильм о Викторе Цое. Известно, что расходы кинокомпаний на съемки в регионе в 2019 году могут достичь 500 миллионов рублей, что в пять раз больше, чем в 2017 году.

Сезон фестивалей

Обо всех культурных событиях попросту не скажешь, сезон был до предела насыщенным. В августе прошел VII фестиваль короткометражного кино «Короче». Было представлено 37 фильмов, из которых 35 – премьеры, в том числе 11 фильмов из Финляндии, Ирана, Франции, Испании, Латвии, Таджикистана, Кыргызстана и Сирии. А в блоке «Короче. Геолокация» – 10 фильмов от кинематографистов из Калининграда, Архангельска, Омска, Улан-Удэ, Владивостока, Иркутска, Алдана и Нур-Султана. Зрители увидели подборки взрослой и детской анимации, семейных короткометражных фильмов, ленты про ЗОЖ, семью… В Центральном городском парке каждый вечер в рамках «Короче» проходили бесплатные для зрителей программы внеконкурсных фильмов, показ ленты Петра Буслова «Бумер» и концерт The New Baltic Orchestra - «Музыка кино».

Каждый этап Мирового чемпионата по фейерверкам посещало 10 - 15 тысяч человек.Фото: Александр Подгорчук

Уникальную выставку «Сокровища музеев России» в Калининградском музее изобразительных искусств посетили 200 тысяч человек. Первая выездная экспозиция была представлена в Калининградском музее изобразительных искусств с 12 июня по 28 июля, вход на нее был бесплатным. Калининградцы и гости города увидели полотна Тропинина, Шишкина, Куинджи, Крамского, Серова, Репина, Кустодиева, Крымова, Грабаря, Оссовского, Жилинского и Пименова. По словам директора музея Галины Заболотской, выставка побила все рекорды посещаемости.

А театральный фестиваль фантазийных и романтических спектаклей малой формы «Башня» стал главным событием августа. Церемония открытия собрала более трех тысяч зрителей. Столько же посмотрели спектакли за неделю на 4 сценических площадках. Эти цифры сопоставимы с посещаемостью кинофестиваля «Край света. Запад». В рамках театрального марафона были показаны двенадцать спектаклей из Москвы, Санкт-Петербурга, Минска, Эльблонга, Тюмени, Калининграда и Советска. Председатель профессионального жюри Леонид Алимов поблагодарил хозяев фестиваля «за то, что все было организовано серьезно и по-домашнему».

14-й музыкальный фестиваль «Калининград Сити Джаз» прошел на Певческом поле Центрального парка Калининграда с традиционным успехом. Так же, как и Мировой чемпионат фейерверков, который состоялся в этом году на главной футбольной арене Калининграда. Фантастическое шоу подготовили победители МЧФ 2018 года — команды Италии, Португалии, Республики Беларусь, США, Канады и Испании. А победили канадцы. Фестиваль посетило более 30 тысяч человек, что меньше, чем в прошлом году на 20 тысяч человек.

Туристов стало больше

Событием для региона стало введение бесплатных электронных виз для иностранцев. Вечером 3 июля въехала первая путешественница - гражданка Польши через МАПП Мамоново – Гроново. И за первые несколько дней иностранцы подали более 2 тысяч заявок на получение электронных виз из 30 стран (всего же такую возможность получили граждане 53 стран). Больше всего желающих получить документ было из Польши, Литвы и Германии. Фактически сразу на пограничных пунктах пропуска от неожиданного наплыва туристов образовались пробки, а автомобили с синими флажками Евросоюза на номерах стали явлением привычным.

Группа туристов у Кафедрального собора.Фото: Александр КАТЕРУША

Туристов из России и зарубежья продолжал удивлять Зеленоградск, который с помощью котов породнился с Японией, но на этом не остановился. Здесь открылся прямо у моря современный бассейн с подогревом, джакузи и сауной, а «вишенкой на торте» стали съемки программы «Орел и Решка», которая явно добавит туристической привлекательности. Город продолжает быть интересным для любителей активного отдыха, парусного спорта и велопробегов.

Продолжает радовать отдыхающих Янтарный, где, как известно, самые чистые и роскошные пляжи. Да и в Светлогорске появилось кое-что интересное. Например, новый променад.

"Ласточки", рельсобусы и электробусы

«Ласточки» - скоростные электрички - в этом сезоне стали «летать» на взморье практически каждый час, КЖД в зависимости от погоды и увеличения пассажиропотока вводила дополнительные поезда. Только 12 июня электрички вывезли на калининградские курорты свыше 34 тысяч пассажиров, абсолютный максимум пришелся на День независимости России. По предварительным данным, за сезон поезда пригородного сообщения перевезли более миллиона человек. Но в пиковые нагрузки в вагонах все равно давка.

Электробус добрался к нам своим ходом из Волгограда.Фото: Александр Подгорчук

В Калининграде, городе пробок, тоже решают транспортную проблему, в блокадном положении оказались жители бывшего Балтрайона, где ремонтируют улицу Киевскую. Поэтому здесь запустили 8 дополнительных рельсобусов до Северного вокзала, Чкаловска, Лесного. А по Калининграду в тестовом режиме поехал электробус, как альтернативу любимому, но умирающему трамваю и чадящим автобусам. Время покажет, станут ли электробусы адекватной альтернативой привычным видам общественного транспорта.

И о погоде

Последняя неделя августа побила температурные рекорды 1992, 1997 и 2011 года. Температура воздуха в отдельные дни достигала 33 градусов тепла. Прогнозы различных метеоцентров несколько отличались, но незначительно, а реальные данные можно было увидеть на уличном термометре день в день. Впрочем, что касается долгосрочных прогнозов на уходящее «субтропическое» лето, то такой жары никто не ожидал. Но синоптики тоже люди - ошибаются. Поэтому народ подключает опцию «народная примета». По словам одного народного экскурсовода надо весной смотреть на аистов: «Если выводят одного птенца, то лето будет засушливое и жаркое, поэтому пищи мало и потомство они ограничивают. Если птенцов от трех до пяти, последнего, слабого более сильные собратья выталкивают из гнезда, то лето будет балтийское с дождями, прохладой и обилием корма. Если в гнезде два птенца, то лето будет теплым, осадков в меру, как и солнечных дней». Так ли это?

- Никаких предсказаний заранее птицы не делают. Число птенцов у аиста определяется возрастом пары, сроками начала гнездования и конкретными условиями, погодными, гидрологическими и т.д. гнездового сезона. Погода имеет отношение к количеству птенцов. Если погода плохая и корма мало слабые птенцы погибают, но их никто живыми не выбрасывает, - отметил ученый-орнитолог Дмитрий Булгаков.