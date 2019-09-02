Стрелковый тир, два бассейна и спортзалы: в Калининграде открылась самая большая школа региона

Пожалуй, самая главная линейка, посвященная Дню знаний, прошла сегодня в школе №57 на улице Флотской (это район улицы Аксакова) в Калининграде. Эту школу называют самой большой в регионе. За парты сели более 1700 детей, из которых 355 – первоклашки. И простых «А», «Б», «В» не хватило - здесь есть даже 1 «Л» класс!

На торжественном открытии глава Калининграда Алексей Силанов сказал слова благодарности руководству страны, правительству Калининградской области и администрации города – всем, кто был причастен к строительству этой школы.

С началом нового учебного года поздравил присутствующих и председатель городского совета депутатов Андрей Кропоткин.

- Школа это не только прекрасная пора, но и важный этап в жизни каждого человека, когда закладываются знания, формируется отношение к жизни и обществу. Для вас это новая ступень свершений и успехов, - обратился Кропоткин к ребятам и пожелал отличных оценок.

Гостем церемонии стал депутат Государственной думы, экс-мэр Калининграда Александр Ярошук.

Александр Ярошук выступил на торжественной линейке.Фото: Александр КАТЕРУША

- Сегодня волнительный день, особенно для родителей первоклассников. Я смотрю на родителей и многих узнаю. Узнаю людей, которые обращались пять лет назад. Все ждали, что в этом районе появится школа. И вот, она открыла двери, - сказал Александр Ярошук. - Хочу поздравить всех с замечательной школой, зданием знаний, в котором дети будут получать качественное образование и, самое главное, развивать себя: кто в спорте, кто в культуре. Все для этого здесь создано. Правительство области и администрация города Калининграда построили самую лучшую школу, теперь вы впереди 40-й школы, которая прежде несла этот флаг.

Действительно, «фишки» школы впечатляют. Здесь есть кабинеты с лабораториями, просторная столовая, три актовых зала, библиотека, конференц-зал, три спортзала и два бассейна. А еще - тренажерный зал и стрелковый тир. Кроме того, планируется сделать зимний сад с лабораторией, кабинет робототехники, медиацентр, кабинет мировой художественной литературы, зал хореографии, кабинет растениеводства.

Главная часть торжественной церемонии.Фото: Александр КАТЕРУША

Интересно, что впервые новая школа в Калининграде построена с бомбоубежищем на тысячу человек. Там находятся кровати, комнаты, кухни для приготовления пищи. Простаивать помещения не будут - их предполагается задействовать для организации групп по присмотру и уходу, чтобы решить вопрос о доступности дошкольного образования в микрорайоне.

Хотя школу на Аксакова называют передовой, долго это звание она носить, по всей видимости, не будет. Сейчас на улице Артиллерийской строится новая школа, которая, по словам Алексея Силанова, будет по развитию на шаг вперед.

- Время идет, появляются новые технологии и новое оборудование. Процесс непрерывный. Несомненно, в новой школе №57 – все то современное, что есть! – сказал мэр. – Сегодня это хорошая современная школа. Сегодня важно наполнить ее содержанием. Это учебное заведение мы рассматриваем не только как школу. Это – центр дополнительного образования, на базе которого будут открыты филиалы практически всех спортивных школ Калининграда.

Работать здание школы будет работать до вечера - во второй половине дня начнут работать городские спортивные секции.

- У нас будет здесь волейбол, художественная гимнастика, баскетбол, - рассказала директор школы Элеонора Симонова.

Так выглядит новая школа на Аксакова.Фото: Александр КАТЕРУША

КСТАТИ

Всего в Калининградской области открылись 179 школ, которые приняли 114 тысяч учащихся, что на 8 тысяч больше, чем в прошлом учебном году. Впервые за парту сели 14 тысяч первоклашек. В новом учебном году в первую смену будут учиться почти 87% ребят. Во вторую смену обучение организовано лишь в 46 школах региона.