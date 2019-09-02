2019-09-02T14:03:25+03:00
Новости компаний

Банк «Открытие» вошел в ТОП-5 по объему средств физических лиц

Банк «Открытие» по итогам июля 2019 г. занял 5 место среди российских банков по объемам средств на счетах физических лиц, по данным Frank RG.
Поделиться:
Изменить размер текста:

С начала года остатки средств физлиц в «Открытии» выросли на 40% до 166,9 млрд рублей.

ПАО Банк «ФК Открытие» предлагает широкую линейку сберегательных продуктов, которая включает в себя как традиционные депозиты в рублях и иностранной валюте, так и накопительные счета, а также инвестиционные продукты. При этом ставки в «Открытии» одни из самых привлекательных на рынке.

«Нам удалось достичь действительно впечатляющих результатов, - говорит Александр Бородкин, начальник управления сберегательного и инвестиционного бизнеса банка «Открытие». – Наши продукты пользуются большим спросом у частных клиентов; в первую очередь, счета «Моя копилка» и «Накопительный», которые позволяют получить высокий доход при полной свободе распоряжения собственными средствами».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Банк «Открытие»: Поведенческая модель населения за полугодие изменилась с потребительской на сберегательную
На пресс-конференции в Казани аналитик Открытие Research, старший экономист банка «Открытие» Максим Петроневич рассказал о смене тренда в поведении розничных клиентов банков.
Новости 24
Из Дании экстрадировали калининградца, которого обвиняют в вымогательстве денег у "янтарных дайверов"
В конце сентября выберут подрядчика работ по газификации трех районов Калининграда
В Калининграде пенсионер избил ровесника велосипедной цепью
Прокуратура потребовала рекультивировать закрытую свалку под Правдинском
В ночь на четверг в Калининграде разведут мосты
Калининградец обворовал банкомат, спровоцировав сбой его программы
Попавший в ДТП на скользкой дороге калининградец засудил коммунальщиков
Калининградец ударил ножом приятеля, нелестно отозвавшегося о его жене
Виртуальное знакомство обернулось для школьника реальными неприятностями
В Краснознаменском районе сбили 65-летнюю пенсионерку
Больше 100 атлетов пробежали полумарафон Гусев-Голдап
Замначальника колонии в Гвардейске оштрафовали на 500 рублей за «грубые нарушения»
Под Светлогорском «Форд» врезался в дерево: трое пострадавших
На выходных в Калининградской области задержали 19 пьяных водителей
В Гурьевском районе из-за открытия Шатурской меняется схема движения пригородных автобусов
В Калининграде начальница обобрала инвалида
В Калининграде ветераны сборной России по футболу проведут автограф-сессию
Гость из Чувашии избил в Калининграде начальника вооруженной охраны
За один день на калининградских дорогах травмировано трое малолетних детей
В Советске вор шарил по квартире в присутствии спавшего хозяина
В Багратионовске 7 сентября перекроют центр города