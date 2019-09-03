«Другой Street Food»: самое большое в мире пирожное и бои роботов

В минувшую субботу участники проекта «Страна других. Дети» отправились на остров Канта в Калининграде, где проходил фестиваль Kaliningrad Street Food. Больше 250 особенных детей приняли участие в «Другом Streed Foode» - лепили, рисовали, красили, клеили без каких либо ограничений.

Ребята также с удовольствием обклеили несколько больших арт-объектов на тему еды.Фото: Александр Матвеев

Напомним, «Страна других. Дети» был признан лучшим благотворительным проектом России 2018 года и удостоен национальной премии в области общественных связей «Серебряный Лучник». В рамках проекта, который организует медиагруппа «Западная пресса», проходят различные мероприятия для ребятишки с особенностями в развитии. Дети уже побывали в студии радио «Комсомольская правда», где провели серию интервью со знаменитыми земляками, поучаствовали в акции «Другой пляж», «Другой оркестр», «Другой театр», «Другой зоопарк», «Другой музей», «Другое дефиле».

Партнеры этого этапа "Страны других" - Kaliningrad Street Food, компания «Русский хлеб», Parametric Studio, ТД «Раскрас», администрация Калининграда, "Академия Гениев".

Специально для акции мэрия установила на острове настоящий 15-метровый деревянный забор, который дети покрасили во все цвета радуги.Фото: Александр Матвеев

Вырезанного из фанеры Тома Сойера мог разукрасить любой желающий.Фото: Александр Матвеев

Поединки роботов вызвали у всех неподдельный интерес.Фото: Александр Матвеев

Улыбки на лицах ребят - лучшее доказательство того, что все прошло отлично.Фото: Александр Матвеев