2019-09-03T16:14:17+03:00
Добрые дела

«Другой Street Food»: самое большое в мире пирожное и бои роботов

Участники благотворительного проекта медиагруппы «Западная пресса» побывали на фестивале Kaliningrad Street Food в Калининграде [фото]
Николай Литвинов
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Гигантское пирожное «Картошка» удалось слепить совместными усилиями из 500 килограммов теста.Гигантское пирожное «Картошка» удалось слепить совместными усилиями из 500 килограммов теста.Фото: Александр Матвеев
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В минувшую субботу участники проекта «Страна других. Дети» отправились на остров Канта в Калининграде, где проходил фестиваль Kaliningrad Street Food. Больше 250 особенных детей приняли участие в «Другом Streed Foode» - лепили, рисовали, красили, клеили без каких либо ограничений.

Ребята также с удовольствием обклеили несколько больших арт-объектов на тему еды. Фото: Александр Матвеев

Ребята также с удовольствием обклеили несколько больших арт-объектов на тему еды.Фото: Александр Матвеев

Напомним, «Страна других. Дети» был признан лучшим благотворительным проектом России 2018 года и удостоен национальной премии в области общественных связей «Серебряный Лучник». В рамках проекта, который организует медиагруппа «Западная пресса», проходят различные мероприятия для ребятишки с особенностями в развитии. Дети уже побывали в студии радио «Комсомольская правда», где провели серию интервью со знаменитыми земляками, поучаствовали в акции «Другой пляж», «Другой оркестр», «Другой театр», «Другой зоопарк», «Другой музей», «Другое дефиле».

Партнеры этого этапа "Страны других" - Kaliningrad Street Food, компания «Русский хлеб», Parametric Studio, ТД «Раскрас», администрация Калининграда, "Академия Гениев".

Специально для акции мэрия установила на острове настоящий 15-метровый деревянный забор, который дети покрасили во все цвета радуги. Фото: Александр Матвеев

Специально для акции мэрия установила на острове настоящий 15-метровый деревянный забор, который дети покрасили во все цвета радуги.Фото: Александр Матвеев

Вырезанного из фанеры Тома Сойера мог разукрасить любой желающий. Фото: Александр Матвеев

Вырезанного из фанеры Тома Сойера мог разукрасить любой желающий.Фото: Александр Матвеев

Поединки роботов вызвали у всех неподдельный интерес. Фото: Александр Матвеев

Поединки роботов вызвали у всех неподдельный интерес.Фото: Александр Матвеев

Улыбки на лицах ребят - лучшее доказательство того, что все прошло отлично. Фото: Александр Матвеев

Улыбки на лицах ребят - лучшее доказательство того, что все прошло отлично.Фото: Александр Матвеев

Арт-объекты, созданные детьми. Фото: Александр Матвеев

Арт-объекты, созданные детьми.Фото: Александр Матвеев

ИСТОЧНИК KP.RU

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