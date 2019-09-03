Тест-драйв улицы Шатурской: широкие велодорожки, гербы Гурьевска и заборы, заборы, заборы

На улице Шатурской, которую закрыли на ремонт с 6 ноября прошлого года, в минувшую субботу убрали все временные дорожные знаки и пустили движение по всей ширине. Как сообщает пресс-служба правительства области, подрядные организации выполнили все работы с опережением сроков.

В понедельник, после того, как калининградцы и жители Гурьевска пронеслись по Шатурской на школьные линейки, корреспондент «Комсомолки» проверил, насколько улица удобна для автомобилистов, пешеходов и велосипедистов.

Новые ограждения

Начнем с автомобилистов. Ранее они жаловались на противоречивые дорожные знаки, провоцирующие ДТП. Фотографии этих знаков неоднократно появлялись в соцсетях. В этом вопросе дорожники порядок уже навели - сегодня ни одного такого знака нет.

Другая жалоба автомобилистов касалась тротуарных ограждений, из-за которых ухудшается обзор при выезде с второстепенных улиц. И вот тут изменений нет – ограждения по-прежнему снижают видимость, из-за чего водителям приходится заезжать за стоп-линию и высовываться из-за поворотов. Есть, правда, отличие от других улиц, на которых прошла реконструкция – ограждения на Шатурской выполнены из пластика, а не из оцинкованного металла. Вероятно, такое решение было принято для того, чтобы снизить травматизм при ДТП. Все остальное автомобилистам должно понравиться, но до первых пробок, конечно.

Новые остановки выполнены из чугунных колонн и поликарбоната.Фото: Иван МАРКОВ

Без деревьев

Первое, что заметят пешеходы – остановочные комплексы с гербами Гурьевского района. Выглядят они эклектично: между массивными стальными столбами при помощи специальных держателей крепятся листы поликарбоната. Крышу тоже заменяет поликарбонат. Создается впечатление, что подрядчик получил задание установить фонарные столбы на берегу какого-нибудь озера в центре Калининграда, а потом его заставили сделать из этих столбов остановочные павильоны. В общем, над проектом остановок можно было бы подумать и подольше.

Новые пластиковые ограждения.Фото: Иван МАРКОВ

Опоры освещения, которые строители очень любят ставить посреди тротуаров, тут вынесены на газон. Такая практика уже применялась при строительстве улицы Флотской, и она очень удобна – в столб, засмотревшись в смартфон, не врежешься. Не врежешься тут и в деревья – новых зеленых насаждений на улице не появилось, и это, конечно, жирный минус. Также можно было бы увеличить количество пешеходных переходов через Шатурскую, но изначально было понятно, что улица проектируется в первую очередь как транзитная магистраль, связывающая Калининград и Гурьевск, поэтому власти решили максимально улучшить жизнь автомобилистам.

Угодили велосипедистам

Велосипедистам тоже решили максимально угодить. Первое, что приятно удивляет, - совмещенная с тротуаром велодорожка практически той же ширины, что и пешеходная часть. Второе – велосипедную полосу в тех местах, где расположены остановки, запустили с тыльной стороны и в итоге потоки не смешиваются. Третье – судя по разметке, спешиваться на пересечениях с второстепенными улицами велосипедистам не нужно. Такой вид разметки уже использовался, например, при реконструкции острова Октябрьского, и он очень удобен. Кроме разметки, показывающей, куда двигаться пешеходам, есть и дорожные знаки, делающие велосипедистов легитимными.

Высота бордюра расстроит любителей электросамокатов и роликов.Фото: Иван МАРКОВ

Теперь к минусам. В районе заправки «Лукойл» тротуар и велодорожка начинаются из ниоткуда, а перед Гурьевской развязкой она также обрывается тупиком. Если в первом случае власти обещали продолжить реконструкцию улицы Гагарина, то во втором все, похоже, останется так, как есть. Добираться на велосипеде до центра Калининграда из Гурьевска смогут только самые отчаянные.

Красная плитка, которой выложена велосипедная дорожка, перед некоторыми переходами уходит то влево, то вправо, что не очень логично при имеющейся разметке. Этого тоже вполне можно было избежать.

Так тротуар и велодорожка начинаются со стороны Гурьевской развязки.Фото: Иван МАРКОВ

Ну и одна из вечных проблем – высота бордюров. Видно, что на большинстве переходов подрядчик старался, делая проезжую часть и плиточный тротуар вровень, однако есть участки с высотой бордюра в два сантиметра и более. Если калининградские велосипедисты скакать по бордюрам уже привыкли, то владельцы электросамокатов и роликов точно почувствуют на себе этот перепад.

В итоге, можно сказать одно: Калининград хотел магистраль, и он ее получил. Удобная она или нет, смогут сказать жители, которые будут использовать ее в течение длительного времени. Одно хорошо - по участку дороги длиной 5730 метров уже можно передвигаться.