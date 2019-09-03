«Комсомолка» подарила книги школьной библиотеке Пионерского

Наша газета продолжает акцию «Комсомолка» дарит книги». В предыдущий раз мы побывали в Калининградской областной научной библиотеке. А накануне нового учебного года несколько ящиков с пахнущими типографской краской книжками в ярких твердых переплетах привезли в библиотеку начальной школы города Пионерского. Это 15 томов Большой иллюстрированной энциклопедии, 25 экземпляров сказок с чудесными иллюстрациями, произведения нашего земляка, сказочника и композитора Эрнста Теодора Амадея Гофмана, издания о великих художниках с репродукциями шедевров мировой живописи и графики, о замечательных композиторах…

- Огромное спасибо «Комсомолке» за подарок! Наш библиотечный фонд давно не обновлялся и не пополнялся в таком масштабе. Мы и наши дети очень рады. У нас очень читающая юная публика. А это около 600 учеников только в начальной школе. Не у всех есть дома книги вообще, не каждый родитель может купить ребенку дорогую книжку, а это отличные издания для внеклассного чтения и развития кругозора, - рассказала библиотекарь Наталия Филатова.

В День знаний сразу после торжественной линейки в библиотеку прибежала детвора. Мальчишки в парадной форме и нарядные девочки уже рассматривали новенькие книжки, аккуратно расставленные на стеллажах. Здесь подборка изданий о музеях мира, почитаешь, полистаешь и окажешься в других, дальних странах, окунешься в неизвестную историю, культуру и искусство.

Для старшеклассников Пионерского тоже «комсомольский» подарок – книги из коллекции "КП" - Майн Рид, Стивенсон, Герберт Уэллс, Шарль де Костер…