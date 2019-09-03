"Бизнес Баттл" на финишной прямой: определились пять финалистов

В Калининграде прошел полуфинал конкурса стартапов "Бизнес Баттл", организованного медиагруппой "Западная пресса" при поддержке регионального правительства, Института бизнеса и делового администрирования РАНХиГС и банка ВТБ. В финал попали пять наиболее привлекательных проектов, представляющих различные сферы бизнеса.

- Изначально в полуфинале, который был посвящен финансовой стратегии, должны были участвовать 10 проектов, однако на предыдущем этапе жюри решило вернуть в конкурс два ранее выбывших стартапа, - рассказали организаторы "Бизнес Баттла".

Второй шанс попытать свои силы получили проекты "Модульный конструктор" и отель "Ангел" в Черняховском районе, который авторы стартапа предлагают превратить в туристическую Мекку. Однако победу в полуфинале одержали другие. Самой запоминающейся получилась презентация у Алексея Полищука. Его проект Super Food - это городская ферма, призванная обеспечить зеленью торговые точки и заведения общепита Калининграда. Алексей принес на полуфинал несколько коробок своей продукции, чтобы угоститься могли все желающие. Однако главное, конечно, не в этом, а в том, что проект уже работает и у Полищука даже имеется контракт с одной из торговых сетей города.

Работающий проект и у другого полуфиналиста - Алексея Афанасьева, который вместе с командой разработал приложение для торгов на валютной бирже с использованием технологии искусственного интеллекта. С момента начала "Бизнес Баттла" у Афанасьева - прирост клиентов и заметное увеличение доходности.

Также в финал конкурса стартапов прошли проекты Владимира Волкова Fish Collagen Pro (производство продукции из отходов рыбного производства - рыбьего жира, белкового гидролизата и белковых минеральных добавок), Юрия Лёшина "Умное пространство" (интеграция набора технологий для создания в жилых и офисных помещениях инфраструктуры нового типа) и Валентина Вахтина Quest City Guide (разработка интерактивного квест-гида для смартфонов).

- Главное, чтобы проект двигался вперед, чтобы показатели росли, - подвел общий итог полуфинального этапа "Бизнес Баттла" один из наставников проекта, руководитель компании KODE Алексей Козак. - А показатели могут быть любыми: и количество "холодных звонков", и число клиентов, и количество заключенных договоров, и прочее. Именно на эти вещи я опирался при своем выборе финалиста.

В Калининграде прошел полуфинальный этап "Бизнес Баттла".Фото: Александр Матвеев

Вероятно, похожее могли бы сказать и другие наставники, потому что среди финалистов - лишь те проекты, где уже началась реальная работа, и где есть рост тех или иных показателей.

Финал "Бизнес Баттла" пройдет 4 октября в гостинице "Кристал Хаус" на Нижнем озере. Наставники проекта, участники клуба инвесторов, а также представители генеральных партнеров конкурса решат, кто получит главные призы - миллион рублей и бесплатное обучение по программе MBA в ИБДА РАНХиГС. Кроме того, в ближайшее время будет объявлено общественное голосование, победитель которого получит еще один ценный приз - промопакет от медиагруппы "Западная пресса".

Генеральные партнеры "Бизнес Баттла" - правительство Калининградской области, банк ВТБ, Институт бизнеса и делового администрирования Российской академии народного хозяйства и госслужбы при Президенте России и фонд "Центр поддержки предпринимательства Калининградской области".

Партнеры проекта — КТПП, "Автотор", "Янтарный оттиск", "Бизнес-презент".