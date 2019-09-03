Священники-урбанисты «перенесли» на Сельму знаменитые храмы Европы

Калининградская епархия Русской Православной Церкви решила не отставать от модных тенденций и занялась оценкой городских общественных пространств. В конце августа в ютуб-канале епархии появился уже четвертый видеоролик на тему урбанизма. Если до этого протоиерей Георгий Урбанович и иерей Никита Калинин говорили об особенностях застройки Зеленоградска, то теперь священники взялись за Сельму. Видеоблогеров заинтересовало то, «как должен выглядеть храм в микрорайоне, где вокруг сплошной бетон».

Наше Подмосковье

Начали священники с шутки. Стоя на площади Победы в центре Калининграда, они заявили, что отправляются в Подмосковье.

- Не удивляйтесь, у каждого большого города есть свое Подмосковье, - глядя в камеру, сообщил протоиерей Урбанович.

Иерей Калинин поддержал коллегу, уточнив, что священники направятся в калининградское Подмосковье - на Сельму, чтобы проверить, есть ли там жизнь, а заодно узнать, как продвигается строительство Успенского храма.

- Мы попробуем подобрать архитектурные решения: какой бы храм был хорош для Сельмы, - продолжил Урбанович.

Сделав вид, что Сельма начинается с улицы Демьяна Бедного, застроенной малоэтажными особняками, представители церкви принялись ее нахваливать, однако тут же спохватились и переместились в сторону кольцевой развязки на улице Горького. Здешнюю застройку священники тоже решили похвалить, но уже в стиле хрущевских архитекторов.

- И никаких вам острых черепичных крыш! - воскликнул протоиерей Урбанович.

- Спокойствие, ровные строгие линии, - поддержал его иерей Калинин.

- И никаких буржуазных излишеств в архитектуре! – снова поднял руки к небу Урбанович.

- Стабильность, уверенность и комфорт! – продолжил рекламировать Сельму Калинин. – Настоящее светлое будущее…

- В котором все перпендикулярное и параллельное, - немного убавил пафос протоиерей.

Рассказав пару общеизвестных легенд о названии района, священники заявили, что первые калининградские велолюбители «начали свою историю» именно с Сельмы.

- Всем критикам калининградской городской среды мы можем ответить, что городская среда у нас есть, она комфортная и начинается прямо здесь, - указывая на велодорожку у себя под ногами и в сторону дворца спорта «Янтарный», - заявил иерей Калинин, – и потихоньку распространяется на весь город.

- То есть Сельма – самый цивилизованный район Калининграда, - уверенно добавил Урбанович.

Разобравшись с «колыбелью цивилизации», священники обратились к парку Макса Ашманна. Его Георгий Урбанович назвал «прекрасным уголком дикой благоустроенной природы», а затем перешли к главному – строительству храма на Сельме.

Нет готике и классицизму!

В середине ролика оба священника появились уже не в гражданском платье, а в черных рясах на фоне стройплощадки, рядом с которой стоит деревянная часовня.

- А можем ли представить себе город без храма? – спросил иерей Калинин.

- Скорее всего, нет, - согласился Урбанович. - Даже если человек по каким-то причинам не посещает храм, и что-то вызывает в нем отторжение, он понимает, что храм – это красиво, что там, где строится храм, постепенно преобразуется все пространство.

Лучше всего, по мнению священников, в наш ландшафт вписался бы Успенский храм Московского Кремля.Фото: YouTube

Несмотря на то, что стены строящегося храма уже приподнялись от земли больше, чем на метр, священники предложили зрителям поэкспериментировать над будущим внешним видом здания. Поочередно они ставили на участок проекцию афинского Парфенона, храма святой Софии в Константинополе, базилики в романском стиле, Амьенского собора во Франции, но каждый раз что-то не нравилось. Зато когда среди многоэтажек Сельмы появился храм Покрова на Нерли, иерей Калинин обрадовался:

- Это уже получше! В первую очередь, простые формы аскетичные, и тут (на Сельме – Ред.) тоже все довольно просто.

- Но хочется чего-то более богатого, более сложного, - перебил коллегу Урбанович.

Священники начали примеривать на участок русские храмы различных периодов. В итоге, на Сельме успели побывать проекции Успенского храма Московского кремля, храма Василия Блаженного, Смольного собора…

Глядя на знаменитый питерский храм, выполненный в стиле русского барокко, Калинин заскучал.

- Придется весь город обвешать лепниной, рюшечками, колоннами. Мы к этому пока не готовы, - сказал он.

- И раскрасить разными цветами. Нет, таким Калининград не будет, - добавил Урбанович.

Архитектуры в стиле Исаакиевского собора Санкт-Петербурга, по мнению священников, пока тоже не достоин.

- Когда Калининград станет столицей – может быть, - задумался Калинин.

От конструктивизма и современной архитектуры православные видеоблогеры тоже решили отказаться и вернулись к Успенскому храму Московского Кремля, который, по их мнению, больше всего подходит Сельме.

Видео священников-урбанистов можно посмотреть ЗДЕСЬ.

НАША СПРАВКА

Приход Успения Пресвятой Богородицы Калининграда был открыт в 2010 году, после того, как в 2009 году деревянный храм в честь Нерукотворного Образа Господня, который располагался на площади Победы, был перенесен на место строительства нового каменного храма на улицу Панина на Сельме. Сам деревянный храм был сооружен еще в 1996 году рядом со стройплощадкой будущего кафедрального собора Христа Спасителя г. Калининград.

Строительство каменного храма в честь Успения Пресвятой Богородицы началось в 2017 году. За год был вырыт котлован. В 2018 году залит фундамент. На нынешнем этапе идет строительство цокольного этажа. В ближайшем году планируется начать возведение стен храма.