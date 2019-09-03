«Куршская коса не резиновая!»: въезд на территорию национального парка могут ограничить

Калининградские власти задумались о том, чтобы ограничить въезд на территорию национального парка «Куршская коса». Речь конечно не о сегодняшнем дне, но о весьма недалекой перспективе. Опасения по поводу перегрузки национального парка высказал министр культуры и туризма Калининградской области Андрей Ермак.

- Куршская коса, извините за выражение эмоциональное, не резиновая. Туда большое количество туристических автобусов можно загнать, но при этом мы будем наносить ущерб национальному парку. Поэтому это такая история, которая рано или поздно придет либо к решению через квотирование, либо к увеличению цены. Да, это вызовет мгновенно социальное недовольство. Но других вариантов нет, - говорит Андрей Ермак.

Министр отметил, что режим посещения национального парка «Куршская коса» требует «достаточно серьезного сбалансированного подхода». Мол, спрос туристов и жителей Калининградской области на посещение косы растет и если всех туда пускать, можно погубить уникальное место.

- Я читал исследование – Куршская коса может принять не больше миллиона человек в год. Всё! Это точка. Как только мы проходим эту точку, начинаем наносить непоправимый ущерб нацпарку. В Калининградской области живет миллион человек и приезжает 1,5 миллиона туристов. В скором времени не каждый турист и не каждый калининградец сможет попасть на территорию Куршской косы. Нужно будет вводить ограничительные меры. Косу нужно защищать и охранять.

Балтийскую косу тоже хотят развивать, только пока не понимают, как.Фото: Александр КАТЕРУША

По словам Андрея Ермака, нужно развивать и Балтийскую косу.

- Эта тема давно обсуждается. Есть концепция развития, идеи по развитию косы. Она находится на среднем уровне менеджмента в правительстве Российской Федерации. Ее активно обсуждают, но по Балтийской косе есть существенные ограничения. Это база Балтийского флота. Не всегда возможно реализовать то, что хочется в связи с присутствием на Балтийской косе военных. Но вопросы национальной безопасности и обороноспособности страны всегда будут доминировать. Это хорошая тема для переговоров с Минобороны. Мы их ведем. Эта история может иметь успешный конец через 3-5 лет.