Андрей Кропоткин представил свою новую книгу «Прогулки по Калининграду»

Председатель горсовета Калининграда Андрей Кропоткин во вторник, 3 сентября, представил уже третью свою книгу. Причем, 464-страничный том под названием «Прогулки по Калининграду», по его словам, только начало новой трилогии, в которой будет рассказано про все улицы города.

- У нас в городе Калининграде более 900 улиц, и чтобы рассказать о них в одной книге, надо, наверное, исписать не менее трех тысяч страниц, - в начале презентации сообщил Кропоткин. - Моя книга рассчитана на жителей Калининграда, на туристов и, безусловно, на людей, которые хотят к нам переехать. Таких людей становится с каждым годом все больше и больше.

Андрей Кропоткин.Фото: Иван МАРКОВ

Первые несколько экземпляров Кропоткин вручил почетным жителям города, которых он собрал в актовом зале горсовета, после чего сообщил о своей инициативе, которая пришла ему в голову во время работы над книгой.

- В названиях улиц, посвященных военным, обязательно должно быть звание, - заявил депутат. - Взять хоть улицу Молочинского. Мы с вами знаем, что эта улица была названа в честь Героя Советского Союза Молочинского, но есть еще и профессор Молочинский. С улицей Генерала Соммера и площадью Маршала Василевского все понятно, а вот улица Рокоссовского – это просто улица Рокоссовского. У молодежи, может, сейчас хоть какие-то отголоски знаний есть, а завтра они уже не будут знать, кто такой был Рокоссовский. Или та же улица Черняховского. Улицы были так названы в конце сороковых годов, когда было понятно, что это за люди, и какой был уровень этих людей. Но время проходит, и память должна поддерживаться.

Новую книгу в первую очередь получили почетные граждане Калининграда.Фото: Иван МАРКОВ

Всего Кропоткин насчитал 17 улиц, названных в честь военачальников или участников штурма Кёнигсберга, в которых нет воинских званий. Этот недочет депутат намерен устранить, а также он собирается проверить, везде ли есть памятные таблички в честь военных.

Уже после презентации журналисты спросили у Кропоткина, не собирается ли он издавать свои книги в более минималистичном формате (сегодня они печатаются в формате А4).

- Все книги будут в этом формате, - ответил он. – Это больше подарочный вариант, и он более правильный с точки зрения донесения информации. Но для тех людей, которые не хотят держать тяжелую книгу в руках, я в ближайшее время создам свой сайт, где будут все книги в цифре. Также там будут различные интересные конкурсы, каталоги фотографий, не вошедших в книги. Я надеюсь, туда также будут присылать какие-то свои фотографии с воспоминаниями.

Депутат также проанонсировал скорый выход в свет своей книги о Героях Советского Союза, принимавших участие в штурме Кёнигсберга. Напомним, первые две книги Андрея Кропоткина назывались «Калининград-70» и «Легенды Янтарного края».