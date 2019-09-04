«Мужики просят Цоя»: что играют и сколько зарабатывают уличные музыканты в Калининграде

Основатель калининградской группы «König Street Band» Федор Пасечник окончил когда-то детскую музыкальную школу им. Глиэра, играет на нескольких инструментах, но работает… инженером. О том, почему в России нельзя быть просто уличным музыкантом, Федор рассказал в программе «Говорит Калининград» на радио "Комсомольская правда".

- У меня все началось в Питере семь лет назад. Приехал к друзьям, с собой - трусы, носки и гитара. Вышли на площадь Восстания. Мне дали микрофон с гитарой и сказали: пой! Так все и началось. В Калининграде я сначала выходил на улицы один, потом нашел себе барабанщика, гитариста… Коллектив звучит объемнее, - говорит основатель «König Street Band».

Люди выходят на улицу не от хорошей жизни 00:00 00:00

Федор не скрывает, что музыканты выходят на улицу не от хорошей жизни. Но в России, в отличии от США, такие выступления не приносят серьезного заработка. Это может быть приятным бонусом для студентов или работающих. За выступление музыканту удается собирать рублей по 200 — на шаверму к ужину. Правда, еду можно получить и в натуральном виде.

- Нас угощают пиццей, женщины в возрасте приносят салатики. Это очень кстати, потому что иногда бываешь голодный, как... музыкант. А вообще, в кофр летит все — от бижутерии до мобильных телефонов. Я вот пользуюсь недавно подброшенной карточкой из «Виктории». А если попадается валюта, то коллекционируем. Но однажды мне удалось скопить сумму из евро, на которые я купил барабан, - рассказывает Пасечник.

Калининградские уличные музыканты в основном играют не свои произведения, а каверы. Лучше всего «заходит» русский рок.

- Мужики просят Цоя. Подходят, говорят: Ну, давай «нашу». Но музыкант может сыграть и «попсу». Эх, столько всего надо бы выучить! И Верку Сердючку, и «Запрещенных барабанщиков», - признается Федор.

«Культовые» места для наших уличных музыкантов - площадь Победы, площадки возле торговых центров «Эпицентр» и «Европа». Глава «König Street Band» признается, что мечтает сотрудничать с торговыми центрами и зимой играть внутри. Но в «Меге», например, ему уже дважды отказали.

- Мы - хулиганы. Мы нарушаем общественный порядок. Насколько мне известно, мы можем получить в сумме четыре административных статьи, - признает Федор. - Но у нас хорошие взаимоотношения с сотрудниками правопорядка, особенно на Северном вокзале. Они становятся нашими поклонниками, ведь музыкантов все больше, а уровень... не соответствует. Мы же всегда просим слушателей не мусорить, убирать за собой, прятать бутылки с алкоголем в пакеты. Никогда не играем после 11-ти вечера. Однажды играли на перекрестке у ТЦ «Европа», где жилой дом… Вышел отец грудного ребенка, сказал: «Я никого вызывать не буду, просто гитару тебе сломаю». Больше там позже 22-х часов не играем.

Основатель «König Street Band» утверждает, что играет не только ради денег, а ради улыбок, аплодисментов, танцев. На улицу выходит во второй половине дня, «проораться», чтобы потом хорошо спать. А вот будущее таких музыкантов выглядит туманным. Попасть с улицы в музыкальный бизнес удается мало кому, но в Калининграде такие примеры есть.

- У нас эту дорогу прошел Тимур Титаренко - основатель «König Street Band». Им выделили помещение, там открылась студия музыкальной импровизации. Я считаю, что это великое дело для Калининграда — человек прошел путь от «недокавээнщика» до основателя целого музыкального движения. Ему (Титаренко) надо памятник в Балтрайоне поставить за то, что открыл такое заведение! - говорит Федор. - А еще у нас был коллектив «Мир огня» - группа, известная в свое время даже в столице. Коллектив распался, но фронтмен уехал играть на клавишах с «Агатой Кристи», а сейчас гастролирует с Лепсом.

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