Как «Пумперникель-2019» искал вкус калининградской кухни

На главном гастрономическом городском празднике Street Food Weekend (0+) в течение всех выходных работала интерактивная кухня ресторанной премии журнала «Балтийский Бродвей» (16+) «Пумперникель-2019» (16+), призвание которой - понять, что такое местный калининградский вкус, какие кулинарные традиции ценят и любят жители города. На одной площадке объединились калининградцы и профессиональные шеф-повара, чтобы вместе приготовить ценные семейные рецепты.

Куратор премии Екатерина Вострилова и шеф-повар сети Port-o-coffee Сейран Симонян готовили кислые щи по рецепту прабабушки, и во время готовки мы узнали несколько лайфхаков: чтобы получить вкусный бульон — мясо кладем в холодную воду, чтобы получилось вкусное мясо — в горячую. А еще обязательно сливаем рассол от капусты в отдельную миску, чтобы потом подсолить им суп.

Шеф-повар ресторана «Соль» Павел Борисенко вместе с Ольгой Антонюк готовили пельмени с лососем, и попутно обсуждали, а что же можно назвать калининградской кухней.

- В первую очередь надо использовать локальные продукты. Они позволяют реализовывать потенциал места, - рассказал Павел Борисенко и перечислил тройку самых «калининградских» продуктов: оленина, жареный (именно жареный!) судак и облепиха.

Калининградка Светлана пришла на интерактивную зону с семейным рецептом тыквенных мант. Вместе с Павлом Борисенко они сделали необычное блюдо: в равной пропорции в традиционное тесто кладут мелко нарезанную тыкву, лук и жирный домашний фарш. Чуть позже шеф-повар ресторана Hoffman Томас Сенкус приготовил жареного судака по рецепту бабушки Екатерины Передельской.

Томас Сенкус приготовил жареного судака по рецепту бабушки Екатерины Передельской.Фото: Владимир ЧЕРНЯХОВСКИЙ

В воскресенье экспериментальную кухню открыла шеф-повар ресторана La Storia Наталья Куликова: вместе с Ириной Горчаковой ей предстояло приготовить луковый пирог. Алексей Потапов из сети ресторанов «Табаско» работал в паре с Екатериной — хранительницей рецептов из бузины. Эту ягоду не рекомендуется есть в сыром виде, а вот после тепловой обработки — вполне. Затем появилась Лариса в веселом фартуке с рецептом мангольдцев — в их семье готовят свою версию голубцов, заворачивая начинку в листья салата Мангольд, подвида свеклы. Шеф-повар Алексей Потапов рассказывает, что в фарш можно также добавлять замоченную овсянку.

Напоследок было два пирога - «тетин Надин» и грушевый. Под необычным названием первого скрывается интересная история: в 10-летнем возрасте маленькая Олеся из Иркутска попробовала картофельно-мясной пирог маминой подруги из Магадана. Вкус пирога тети Нади так запал в сердце, что рецепт стал любимым. Для его приготовления присоединился шеф-повар итальянского ресторана «Эй, Джованни!» Иван Кизимов. И последний рецепт, присланный Светланой, — грушевый пирог, невероятно нежным вкусом, восторженными отзывами и словами благодарности закончил работу зоны премии «Пумперникель» на Street Food Weekend.

Партнер мероприятия — компания Kärcher, партнер Street Food Weekend —РОСЭНЕРГОАТОМ. Журнал «Балтийский Бродвей» благодарит за помощь компании «Калининград Ресторан Сервис» и SPAR.