2019-09-04T12:29:11+03:00
Здоровье

В Пионерском спасли туриста, который повредил артерии и истекал кровью

Опасную травму мужчина получил, когда купался в море
Ольга Гончарова
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Главврач Александр Гельд (второй слева) и его коллеги все лето оказывали помощь не только местным жителям, но и многочисленным гостям.Главврач Александр Гельд (второй слева) и его коллеги все лето оказывали помощь не только местным жителям, но и многочисленным гостям.Фото: Ольга Гончарова
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Пионерская городская больница за этим летом пережила реальное курортное нашествие. По словам главного врача Александра Гельда, обращаться за медицинской помощью стали в почти два раза чаще. Надо отметить, что это лечебное учреждение обслуживает приморскую зону от Янтарного до Пионерского, включая деревни и села, - фактически 45 тысяч жителей.

Экстренный случай

В последние три месяца с болями, травмами и хворями добавились отдыхающие на побережье.

- В основном туристы обращались с мелкими травмами, последствиями перегрева на солнце, полученными на отдыхе. Было несколько тяжелых случаев, когда жизнь человека буквально висела на волоске, - рассказывает Александр Гельд.

Вот одна из больничных историй. Молодой парень, турист из большой России, купаясь в море повредил магистральные сосуды - артерии на ноге, началось сильное кровотечение. На спасение у врачей были считанные минуты, иначе человек умер бы от потери крови. К счастью, «Скорая помощь» успела вовремя. Кровотечение остановили на месте и быстро доставили в больницу. Туриста экстренно прооперировали, восполнили кровопотерю и передали специалистам областной клинической больницы. Насколько серьезной была ситуация, понятно только профессионалам: как от получения травмы, угрожающей жизни, до того момента, как пациент оказался вне опасности, надо было успеть сделать все возможное. Отметим, что через 8 дней пострадавшего туриста выписали из стационара.

Летом пионерские медики обслуживали детские оздоровительные лагеря на своей территории в Светлогорске и Балтийский Артек в Приморье.

- Сезон прошли без ЧП, среди детей не было случаев инфекций, отравлений, - говорят врачи.

В этом году жители и гости курортной зоны, как никогда, страдали от укусов клещей, особенно в Светлогорске, там даже не хватало иммуноглобулина от клещевого энцефалита. Всем покусанным, а их было несколько сотен человек, проводилось необходимое лечение и профилактика заболеваний.

Машины неотложной и скорой помощи больницы дежурили на всех летних массовых мероприятиях и праздниках.

- У нас достаточное количество автомобилей «скорой», обслуживающих экстренные вызова, имеющих возможность своевременно прибыть даже в отдаленные населенные пункты, - продолжает главврач ПГБ.

Первоклассное оснащение и кадры

Надо отметить, что накануне ЧМ-2018 больница была модернизирована, проведен ремонт отделений, построен новый административно-лечебный корпус с приемным покоем, оснащенный современным диагностическим оборудованием. К концу года появится новое оборудование для операционной, что позволит проводить лапароскопию. Также капитально отремонтируют детскую поликлинику, сметы проверены, деньги заложены. Но качество медпомощи зависит в первую очередь от кадров.

- Мы в основном решили кадровую проблему. К нам приходят молодые специалисты, так и опытные врачи. Приглашаем на работу медиков из других регионов, требуются терапевты. Помогаем с переездом, с жильем, с компенсацией на съем жилья. Но служебные квартиры выделяем только после испытательного срока, в этом плане к нам навстречу идет администрация муниципалитета. У нас появился хирург, средний медперсонал. И текучки кадров нет. Участки в Пионерском, Янтарном, Светлогорске и Донском укомплектованы педиатрами. В поликлинике работает детский массажист, что очень важно. Квалифицированный специалист занимается детьми от 1 года, - отмечает руководитель больницы.

Главный врач сам проводит ультразвуковую диагностику, ведет прием больных по хирургическому и урологическому профилю:

- Я по специальности хирург и уролог, не оставляю практику, тем более что по УЗИ специалистов не хватает. Из Томска мы пригласили молодого врача по УЗИ, ждем на работу.

«Оперировали на пару с гинекологом»

Врач «земской» больницы должен быть профессионалом в смежных специальностях и в сложных случаях принять единственно правильное решение, хотя сейчас есть возможность получить онлайн-консультацию с ведущими специалистами центральных больниц Калининграда.

- Еще пять лет назад такой альтернативы не было. Неоднократно приходилось оперировать, например, с гинекологом, другого ассистента не было. Сейчас другое дело. Но понятно, что в экстренной ситуации в Пионерский на вертолете никто не прилетит и за нас работу не сделает. Поэтому научились не паниковать, рассчитывать на свои силы, - считает Александр Гельд.

В палате хирургического отделения мы встретили 90-летнюю Фелицию Григорьевну Семахину. Недавно после экстренной операции ее перевели из реанимации.

- Я очень благодарна врачам за чуткое отношение. А какой порядок, чистота, внимание! – улыбается женщина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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