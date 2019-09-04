Тест «КП»: Что вы знаете про «Тур Де Кранц»
«Комсомолка» решила проверить, какие факты о старейшем велопробеге в Калининградской области вам известны
Велопробег «Тур Де Кранц» в 2018 годуФото: Иван МАРКОВ
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В ближайшие выходные в Калининграде стартует уже ставший традиционным велопробег «Тур Де Кранц». Участников с каждым годом становится все больше. А что вы о нем знаете? Проверим!
1Начнем с простого. Известно, что первый велозабег «Тур де Кранц» появился в конце 20 века. А в каком году?
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Правильный ответ:В этом году традиционному велопробегу исполняется 34 года.
2Организаторы велопробега всегда что-то раздают участникам. А что из этого никогда не получали велосипедисты на «Тур Де Кранц»?
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Правильный ответ:Майки с номером и сухой паек уже стали визитной карточкой велозабега. И даже велосипеды дарили участникам спонсоры. А вот кроссовок никогда не раздавали.
3На «Тур-Де Кранц» много чего происходило. Были даже скандалы. Так, в прошлом году новость про велопробег даже попала во многие российские СМИ из-за действий некоторых местных жителей. И что же они сделали?
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Правильный ответ:В прошлом году на маршруте в поселке Петрово неизвестные рассыпали на дорогу гвозди. После этого около сотни участников вынуждены были сойти с дистанции из-за проколов колес.
4Практически с каждым годом число участников велопробега растет. Если в 2012 году их насчитывалось 2700, то в 2015 было почти в два раза больше. А сколько человек приняли участие в прошлом году?
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Правильный ответ:В прошлом году число участников назвали рекордным.
5Нынешнее название велопробег получил в 2016 году. Знаете, кто его придумал?
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Правильный ответ:Раньше он назвался скромно — «Традиционный велопробег Калининград - Зеленоградск - Калининград».
6Ежегодно участники «Тур Де Кранц» начинают велопробег с традиционного места. Откуда они поедут в 2019 году?
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Правильный ответ:В этом году организаторы впервые изменили место старта.
7И последний вопрос для настоящих знатоков. Кто в прошлом году занял первое место в велопробеге «Тур Де Кранц»?
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Правильный ответ:Конечно, никаких наград и первых мест в велопробеге не предусмотрено. Это вам не «Тур Де Франс».
ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Это полный провал. Вы почти ничего не знаете про старейший велозабег Калининградской области. Ох, зря.
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Это полный провал. Вы почти ничего не знаете про старейший велозабег Калининградской области. Ох, зря.
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Это полный провал. Вы почти ничего не знаете про старейший велозабег Калининградской области. Ох, зря.
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Это полный провал. Вы почти ничего не знаете про старейший велозабег Калининградской области. Ох, зря.
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Неплохо. Вы разбираетесь в истории «Тур Де Кранц», но пока не идеально. Может просто стоит попробовать?
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Неплохо. Вы разбираетесь в истории «Тур Де Кранц», но пока не идеально. Может просто стоит попробовать?
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Отлично! Кажется, вы ежегодный участник велозабега. И в этом году его тоже явно не пропустите.
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Отлично! Кажется, вы ежегодный участник велозабега. И в этом году его тоже явно не пропустите.
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ИСТОЧНИК KP.RU