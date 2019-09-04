Тест «КП»: Что вы знаете про «Тур Де Кранц»

В этом году традиционному велопробегу исполняется 34 года.

Майки с номером и сухой паек уже стали визитной карточкой велозабега. И даже велосипеды дарили участникам спонсоры. А вот кроссовок никогда не раздавали.

В прошлом году на маршруте в поселке Петрово неизвестные рассыпали на дорогу гвозди. После этого около сотни участников вынуждены были сойти с дистанции из-за проколов колес.

В этом году организаторы впервые изменили место старта.

Конечно, никаких наград и первых мест в велопробеге не предусмотрено. Это вам не «Тур Де Франс».

ВАШ РЕЗУЛЬТАТ: Это полный провал. Вы почти ничего не знаете про старейший велозабег Калининградской области. Ох, зря. Поделиться

ВАШ РЕЗУЛЬТАТ: Это полный провал. Вы почти ничего не знаете про старейший велозабег Калининградской области. Ох, зря. Поделиться

ВАШ РЕЗУЛЬТАТ: Это полный провал. Вы почти ничего не знаете про старейший велозабег Калининградской области. Ох, зря. Поделиться

ВАШ РЕЗУЛЬТАТ: Это полный провал. Вы почти ничего не знаете про старейший велозабег Калининградской области. Ох, зря. Поделиться

ВАШ РЕЗУЛЬТАТ: Неплохо. Вы разбираетесь в истории «Тур Де Кранц», но пока не идеально. Может просто стоит попробовать? Поделиться

ВАШ РЕЗУЛЬТАТ: Неплохо. Вы разбираетесь в истории «Тур Де Кранц», но пока не идеально. Может просто стоит попробовать? Поделиться

ВАШ РЕЗУЛЬТАТ: Отлично! Кажется, вы ежегодный участник велозабега. И в этом году его тоже явно не пропустите. Поделиться