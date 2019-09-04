Демонтаж заборов и расчистка каскадов: что сегодня происходит у Дома Советов в Калининграде

Недавно губернатор Антон Алиханов опубликовал у себя в Инстаграме фотографии расчищенных бетонных каскадов перед Домом Советов. Тогда же многие заметили, что строительный забор у главного недостроя Калининграда со стороны Московского проспекта исчез, а на прилегающей территории работает строительная техника и несколько рабочих.

Несмотря на такую активность, Корпорация развития Калининградской области, нанимавшая на объект подрядчиков, предоставить какую бы то ни было официальную информацию отказалась. Тем не менее, нам удалось пообщаться с представителем компании «ДС», принадлежащей Корпорации и заканчивающей работы на объекте. Правда, он попросил, чтобы мы не называли его имя и должность.

Бетонные каскады очистили от земли, мусора и растительности.Фото: Иван МАРКОВ

- Мы тут работаем уже больше трех недель, и, в принципе, уже сделали все, что было необходимо: расчистили каскады от земли, мусора и растительности, - рассказал подрядчик. – Изначально думали, что много проблем будет с зарослями, однако именно с мусором провозились больше всего. Помните ярмарку у Дома Советов? По ощущениям, они отходы вообще за собой не вывозили, а просто кидали все это через забор. Тут были тонны хлама! Коробки, ящики, паллеты, бутылки, банки пивные. Я не говорю уже о шприцах. На пике работ здесь было задействовано 60 человек. Кто-то мусор таскал, кто-то траву косил, кто-то с осиными гнездами боролся. Их мы штук 12 насчитали, самая неприятная работа. Также нам нужно было организовать пожарные проезды, вывезти горы кирпичного и бетонного боя.

С того момента, как строительные работы на Доме Советов остановились, прошло более трех десятков лет. За это время перед зданием успел вырасти настоящий лес. Сухостойные и поваленные деревья рабочие дробили в щепу на месте, но большую часть растительности вывозили грузовиками вместе с мусором.

– До сегодняшнего дня мы вынуждены каждый день начинать с новой уборки – бутылки и шприцы тут появляются ежедневно, - продолжает представитель подрядчика. - Еще одна проблема – скрытые колодцы. У нас не было плана их расположения, поэтому обнаруживали мы их только после покоса травы. Буквально на днях в один из них чуть не провалился проникнувший на территорию человек.

После установки нового прозрачного забора вход на территорию для посторонних снова закрыли.Фото: Иван МАРКОВ

По словам сотрудника компании «ДС», с задачей, на которую было выделено 3,5 миллиона рублей, люди справились. Дальнейший шаг – благоустройство, однако кто им будет заниматься, пока неизвестно. На сегодняшний день вход на территорию снова закрыт, и там появились сотрудники охранного предприятия.

Напомним, Дом Советов был выкуплен региональными властями в конце июля этого года более чем за 340 млн. рублей. До этого власти владели лишь 15-процентной его долей, а 85% принадлежали компании «Протострой», купившей здание в 2003 году за 7,3 млн рублей.