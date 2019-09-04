Депутат Госдумы: Учителей избавят от лишней отчетности и увеличат зарплату

Летом в Госдуме состоялись парламентские слушания «О мерах по повышению качества образования в Российской Федерации». Как рассказал в эфире программы «Педсовет» на радио «Комсомольская правда» депутат от Калининградской области Александр Пятикоп, в ближайшее время рядового учителя освободят от чрезмерной отчетности (дела бумажные лягут на плечи администрации образовательных учреждений). Кроме того, с 1 октября учителям должны увеличить оклад.

О доступности дошкольного и среднего образования в Калининграде 00:00 00:00

- Несмотря на майские указы, на практике молодые педагоги получают до 15 тысяч рублей! А должны получать под 40 тысяч, - говорит Пятикоп. - С 1 октября вступит в силу новая норма, по которой 70% зарплаты должен составлять оклад. Это позволит существенно увеличить жалование молодым педагогам.

Вместе с тем, калининградский депутат считает, что мотивацию учителям все равно искать не в деньгах, а в любви к профессии, а престиж профессии вернет пропаганда — например, в фильмах. Возвращаясь к хлебу насущному, школу ждет и пересмотр структуры питания. По мнению экспертов, питание в школе должно стоить не менее 170 рублей на человека. А организаторы питания отвечают: «Хотите качества — давайте 200!».

- Понятно, что более качественное питание по-другому стоить. Но, может, хватит уже булками пичкать? Понимаем разницу между 110 рублями и 170-ю? Федеральный центр готов на это идти. Я думаю, изменения скоро ощутят и родители, и дети, - говорит депутат. - Сохраняется проблема с учебниками. Бывает, открываю учебник и вижу глупость!

Полностью программу «Педсовет» можно послушать ЗДЕСЬ.