Осужденного в Литве калининградца Юрия Меля перевели в камеру к уголовникам

Томящийся в литовских застенках калининградец Юрий Мель переведен из следственного изолятора Вильнюса в исправительный дом в Кибартае и помещен в камеру к уголовникам. Судя по всему, именно там ему и предстоит дожидаться результатов рассмотрения апелляционной жалобы прокурора на решение суда.

В вину Мелю ставят тот факт, что он находился в одном из танков, которые прибыли к Вильнюсскому телецентру во время известных событий ночью 13 января 1991 года. Тогда, по данным Литвы, от пуль неизвестных снайперов погибло 14 и пострадало больше тысячи человек. Ну а 23-летний в то время лейтенант, как утверждало обвинение, трижды выстрелил из башенного орудия – правда, холостыми зарядами, никого не убив и не ранив.

Давно уволившегося с военной службы Юрия Меля литовские спецслужбы задержали (фактически похитили) в марте 2014 года. Калининградец страдает сахарным диабетом и периодически наведывался в соседнее государство, чтобы приобрести инсулин. Все годы, пока шло предварительное следствие, россиянин провел в СИЗО. Хотя по нормам Евросоюза, членом которого является Литва, находиться в заключении без приговора суда человек может не дольше трех лет. Мелю инкриминировали сразу пять уголовных статей, и по всем он в итоге получил реальные сроки лишения свободы: 5, трижды по 6 и 7 лет. В результате 27 марта этого года окружной суд Вильнюса приговорил Юрия к 7 годам лишения свободы. Однако обвинитель остался недоволен «столь мягким» приговором и направил в высшие инстанции апелляцию с требованием увеличить назначенный осужденному срок хотя бы до 10 лет.

- В связи с переводом в Кибартай общее положение моего подзащитного, конечно, ухудшилось, - прокомментировала «КП» Галина Кардановская, адвокат Юрия Меля. – Теперь он находится в общей камере с еще 10 людьми, которые отбывают наказание по уголовным статьям. Так что, определенное напряжение присутствует. Кроме того, Юрий жалуется, что все время испытывает чувство голода, поскольку в этом учреждении действуют ограничения на покупку продуктов. Приобрести что-то в дополнение к обычному пайку можно лишь на сумму не более 114 евро в месяц. А нужно учесть, что цены там выше магазинных.

Хорошо еще, что лекарствами калининградца обеспечивают – хотя только самыми необходимыми при его заболевании, все остальные препараты в случае чего он также вынужден покупать сам. Не забывают о Юрии Меле и в посольстве РФ, представители которого навещают россиянина и оказывают ему всю возможную поддержку.