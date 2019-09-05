Понаехали! По электронным визам Калининград посетило в 10 раз больше туристов, чем Владивосток

Не хуже, чем во время мундиаля

В правительстве Калининградской области подвели предварительные итоги летнего туристического сезона. В частности, глава министерства культуры и туризма Андрей Ермак заметил, что, даже несмотря на то, что в регионе не было крупномасштабного международного события, подобного прошлогоднему чемпионату мира по футболу, наблюдается рост интереса туристов к Калининградской области. Тенденция спровоцирована двумя факторами: хорошей погодой и введением с 1 июля бесплатных электронных виз для граждан 53 стран.

А ведь перед началом эксперимента с электронными визами специалисты были довольно сдержанны в прогнозах. Ожидалось увеличение турпотока где-то на 7%. Как видно уже сегодня, в реальности рост оказался на 3-4 % выше, а к концу года, вероятно, на 12-13% превысит аналогичные показания прошлого сезона. Примерно та же ситуация и в случае с собственно «электрониками», как прозвали гостей региона, решивших воспользоваться новшеством. Количество выданных электронных виз уже перевалило за 40 тысяч, превысив расчетные показатели вчетверо. Как сообщили в Пограничном управлении УФСБ, по таким документам в область въехало 30 тысяч человек.

Изначально в правительстве брали за образец Владивосток, где в первый месяц после внедрения такого же ноу-хау выдали тысячу виз. В Калининграде их оказалось более 10 тысяч!

От Литвы до Малайзии

О намерении посетить самую западную область России заявили в 50 из 53 стран, вошедших в разрешительный список. Лидерами ожидаемо стали граждане четырех прибалтийских стран и примкнувшая к ним Германия. Однако уже в ближайшее время состав первой пятерки может измениться. Дело в том, что по данным владельцев гостиниц (а нужно заметить, это один из наиболее точных показателей) тренд понемногу смещается в сторону Франции и Италии. Хотя и бундеснемцы по-прежнему активны.

Всего же, по данным Пограничного Управления ФСБ России по Калининградской области, в регион с 1 июля по 1 сентября въехало 32 978 иностранных туристов из 42 государств. Из Литвы - 14 308, из Латвии – 6 828, из Польши – 5 070, из Германии – 3931, из Эстонии – 968. Замыкают длинный список экзотические для нас Лихтенштейн и Малайзия, откуда до наших краев добралось по одному человеку.

Ангажированность на негатив

Руководитель Агентства по международным и межрегиональным связям правительства Калининградской области Алла Иванова, анализируя реакцию зарубежных средств массовой информации, привела в пример публикацию литовского издания Delfi, в которой фигурировал некий Хубертас из Вильнюса.

- Что неправда – мы над этим смеемся, неприятная правда – значит, надо исправлять, - считает Иванова. - Допустим, если въезд на Куршскую косу для транзита так слабо организован, то, как уже говорил губернатор, нужно ставить рамки с транспондерами, и пусть виза считывается автоматом, чтобы избежать таких вот негативных коннотаций.

Что касается негатива в иностранных масс-медиа, то Алла Генриховна добавила, что иногда туристы, что называется, заряжены на негатив.

- Иногда люди приезжают за ангажированными впечатлениями. Когда заранее кажется, что все здесь плохо. Конечно, тогда для тебя все плохо и будет! Но мы слышим и массу положительных откликов, видим, сколько тут машин с литовскими, польскими и немецкими номерами появилось. Люди приезжают с кемперами, с удовольствием отдыхают. В любом случае электронные визы себя оправдали.

Иванова также напомнила, что начавшийся в Калининградской области эксперимент в 2021 году будет перенесен на территорию большой России.