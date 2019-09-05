Почему необходимо делать прививку от гриппа: 10 наивных вопросов о вакцинации

В Калининградскую область поступила первая партия вакцины от гриппа. Сейчас самое время поставить прививку, не дожидаясь начала эпидемического подъема ОРВИ. Об этом «Комсомолке» сообщил заместитель руководителя регионального Управления Роспотребнадзора Александр Васильев.

- Сколько доз получили?

- В 2019 году для проведения иммунизации населения области против гриппа за счет средств федерального бюджета заказано 477 407 доз вакцины: 346 450 доз вакцины для взрослых и 130 957 доз для детей.

- Кого будут прививать в первую очередь?

- Прививку в первую очередь получат те, кто относится к категории высокого риска заболевания и осложнений. Это люди старше 60 лет, страдающие хроническими заболеваниями, беременные женщины, лица, часто болеющие ОРВИ неорганизованные дети старше 6 месяцев, дошкольники и школьники, медики, работники сферы обслуживания, транспорта, учебных заведений. Прививки рекомендуется сделать людям, работающим в птицеводческих, свиноводческих хозяйствах. Детская вакцина доставлена в медицинские организации. Вакцину для иммунизации взрослого населения планируется развести на этой неделе. Сейчас самое время поставить прививку - когда мы отдохнули летом, набрались сил, имеем высокий иммунитет, не стоит дожидаясь начала эпидемического подъема заболеваемости ОРВИ.

- Нужно ли платить за прививку?

- Если человек относится к категории риска, то прививается за счет федеральных средств, если нет, то – это ответственность работодателя. Вакцинироваться можно будет не только в поликлиниках, но и в передвижных прививочных пунктах.

Александр Васильев.Фото: Ольга Гончарова

- Почему стоит прививаться?

- Прививка снижает риск заболевания и предупреждает развитие тяжелых осложнений и летального исхода. Когда я был студентом мединститута на практике видел, как люди в реанимации умирали от осложнений гриппа. Прививка не дает стопроцентной гарантии того, что человек не заболеет. Но вы не получите тяжелых осложнений: пиелонефрит, миокардит и другие тяжелые болезни, которые останутся на всю жизнь.

- Безопасны ли вакцины?

- Да. Это вакцины отечественного производства, они инактивированы, боятся осложнений не стоит. Самое главное, предварительно пройти медосмотр у терапевта или педиатра. На фоне недомогания, повышенной температуры, обострения хронических заболеваний вакцинацию нельзя проводить. После прививки может кратковременно ухудшиться самочувствие, каждый организм реагирует на вакцину индивидуально. Но это в пределах нормы. Отмечу, что современные вакцины еще стимулируют неспецифический иммунитет и настраивают организм на борьбу не только с гриппом, но и с ОРВИ в полном их спектре. Но чтобы не болеть, надо вести здоровый образ жизни, принимать общеукрепляющие препараты и соблюдать правила личной гигиены, носить маски, если есть риск заразиться.

-Какие противопоказания для вакцинации?

- Это индивидуальная непереносимость куриного белка, аллергия на яйца кур и временный медицинский отвод после ОРВИ или обострившегося хронического заболевания.

- Когда начнется эпидемия?

- Пока неизвестно, откуда к нам пойдет грипп - с запада или востока. Сезонный подъем заболеваемости ожидаем не раньше новогодних праздников. В минувший эпидсезон он начался со второй недели января 2019 года. В этом году такие же прогнозы.

- От какого гриппа защищаемся?

- У нас будет циркулировать штамм вируса А, B, Н3N1, Н3N2. Эти штаммы входят в состав вакцины.

- Как подтверждается диагноз?

- Признаки гриппа - это высокая температура, ломота в теле, лихорадка, интоксикация. Подтверждается диагноз лабораторным путем. Наши медики не боятся испортить статистику по превышению эпидпорога, поэтому не ставят намеренно диагноз «ОРВИ» вместо «грипп». Нам самим было бы интереснее именно при выявлении таких случаев подтверждать, что именно они были. Специалисты «Центра гигиены и эпидемиологии в Калининградской области» еженедельно отбирают по 20 мазков на анализы, чтобы мониторить «ситуацию с циркуляцией вируса гриппа и точно знать, когда он появится на территории региона.

- Сколько человек заболели гриппом в минувшем сезоне?

- В предэпидемический период 2018-2019 годов в регионе привито 45,3 процента населения. Тем, кто не мог привиться бесплатно, платил порядка 500 рублей в частных медклиниках. Диагноз «грипп» был поставлен более чем 500 жителям региона, при этом привиты из них были только 18 человек.