Задержан калининградец, который убил человека и сжег его тело в биотуалете

Грамотная и слаженная работа сотрудников регионального Следственного управления СКР и Управления уголовного розыска УМВД России по Калининградской области позволила в кратчайшие сроки установить и задержать подозреваемого в убийстве. Тело его жертвы было обнаружено утром 11 сентября в сгоревшем биотуалете возле стройплощадки на улице П. Морозова в Калининграде.

Вечером 10 сентября горожанин занимался любимым делом - вместе с друзьями и подругами распивал спиртное в заброшенном саду. Нужно заметить, что в свои 24 года парень никаким общественно полезным занятием себя не утруждает, по месту регистрации не проживает, предпочитая ошиваться по своим приятелям и собутыльникам. Вот и тогда он уже приглядел место для ночлега – в гараже, рядом с которым устроили импровизированный пикник.

Согласно сведениям из неофициальных источников, вечер перестал быть томным после того как одна из дам ненадолго отлучилась. Вернулась испуганной, пожаловавшись, что поблизости шляется какой-то незнакомец, который, возможно, пытался подглядывать за ней. Решив вступиться за честь женщины, уже изрядно пьяный «рыцарь» вооружился найденным тут же черенком от лопаты и направился в сад. Встретив 49-летнего гражданина иностранного государства (по опять-таки неофициальной информации, гастарбайтера из Узбекистана), калининградец обрушил на него несколько ударов, преимущественно норовя попасть по голове. А потом, оставив жертву валяться на земле, преспокойно вернулся в компанию, чтобы продолжить «банкет».

Проснувшись около пяти часов утра в пресловутом гараже, молодчик снова отправился в сад и там обнаружил бездыханное тело. Опознав в мертвеце вчерашнего противника, перепугался и решил замести следы преступления. Оттащив тело в биотуалет, навалил сверху автопокрышки и поджег их. Убедившись, что кабинка полностью охвачена пламенем, поспешил скрыться.

- Согласно предварительным выводам судебно-медицинской экспертизы, смерть потерпевшего наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы, - сообщила старший помощник руководителя областного СУ СКР Наталья Гацко. - По уголовному делу продолжается комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления.По имеющимся данным, подозреваемый ранее к уголовной ответственности не привлекался. Следствие в ближайшее время намерено решить вопрос об избрании в отношении него меры пресечения и предъявить официальное обвинение.