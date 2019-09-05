Новый ректор БФУ имени Канта: Толкаться локтями с президентом университета не будем

До перехода в БФУ доктор философских наук Александр Федоров возглавлял Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы Минина (Мининский университет). В Калининграде новый ректор четко обозначил планы – развивать студентов, вуз и его персонал. И заявил сразу, что неудачи в этом деле даже не допускает:

- Самые главные люди в нашем вузе это студенты. Это и есть наше будущее,- отметил новый ректор и сообщил, что ключевым вопросом сейчас является разработка стратегии развития вуза.

Готовились больше года

На вопрос о том, легко ли было принять решение переезжать на работу в университет Калининграда, Александр Федоров отвечает уверенно.

- Жизнь должна состоять из перемен. Если все идет постоянно хорошо, то вы должны задать себе вопрос – а живы ли вы вообще? Проблемы это неотъемлемая часть управления, и они как раз создают интерес к этой профессии и интерес к жизни, - считает ректор. – Легко ли я принимал решение? Мы готовились к нему больше года. Все обсуждения и сомнения остались далеко за бортом.

Андрей Клемешев, который возглавлял наш университет больше 20 лет, из вуза не ушел - он был избран президентом БФУ. В первую очередь намерен заниматься работой Ученого совета, стратегическим планированием, а также рядом перспективных проектов.

- Может появиться вопрос, почему мы все-таки пригласили человека на пост ректора не из нашего университета. Дело в том, что когда долго работаешь, когда с тобой работает команда, все равно все привыкают смотреть с одной позиции на все, что происходит. В этом плане я счел, что человек должен быть состоявшийся и с иным, не калининградским взглядом на развитие университета, - пояснил Клемешев. - У нас есть консенсус с точки зрения того, как будет развиваться университет.

- Мы обсудили все возможные варианты событий и то, как мы будем взаимодействовать с Андреем Павловичем. Толкаться локтями друг с другом мы не будем. Это вообще не является предметом обсуждения, - подчеркнул Федоров. – То, что у нас будут какие-то вопросы друг к другу – это естественно. Иначе – грош нам цена.

Что БФУ построит на острове

Андрей Клемешев рассказал о будущем строительстве инновационно-технического центра на Октябрьском острове. По его словам, это будет площадка «смычки прикладной науки и бизнеса».

- Сегодня у нас уже есть десятки партнеров, которые готовы стать резидентами. Это и госкорпорации, и небольшие калининградские инновационные предприятия, - заверил Клемешев. - Как только этот проект успешно пройдет, мы получим очень большую площадку, где будут не просто проходить прикладные исследования, а осуществляться разработки в партнерстве с бизнесом.

По словам Андрея Клемешева, на Октябрьском острове может появиться площадка площадью минимум 8 га, где будет создан целый «комплекс научно производственных лабораторий, работающих вместе с бизнесом».

- Заинтересованность в этом сейчас большая. Мы проходим ряд ступеней и обсуждений различного уровня. Руководство региона считает, что это один из важнейших факторов инновационного развития всей Калининградской области, - отметил Андрей Клемешев.

Сообщается, что если проект такой «Калининградской научной долины» будет поддержан и одобрен Правительством РФ, создадут специальный фонд.

- Решающую роль на первом этапе сыграют федеральные финансовые ресурсы. Но, тем не менее, будет участвовать и бизнес, и регион. Пока, предварительно по проекту, речь идет о сумме в 10 миллиардов рублей, - заключил Клемешев.

Общежитий не хватает

- Лет 7-8 назад к нам приезжали 5-7 процентов студентов из других регионов России. Сегодня, и последние годы вообще, таких студентов до 35 процентов. Это хороший результат для нашей эксклавной территории. Приезжают практически из всех регионов России, включая Москву и Московскую область, - говорит Андрей Клемешев. - Мы рады с одной стороны, но это обострило проблему нехватки общежитий. У нас сейчас строится пять общежитий. Мы должны закончить их строительство в конце 2020 года. И это лишь несколько облегчит ситуацию. Но нам надо будет сразу опять строить общежития

По словам президента вуза, цель – довести присутствие ребят из других регионов до 40-45 процентов. Количество общежитий будет также расти. Ведь резко увеличивается и количество иностранных студентов. В Калининград, в частности, приезжают студенты из Индии. В планах – развивать тесное сотрудничество с Китаем.