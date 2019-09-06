«Денег больше нет»: почему в Калининграде отменили проездные для школьников

Субсидий не хватает

Недавно муниципальное предприятие «Калининград-ГорТранс» прекратило выпуск школьных и общегражданских проездных билетов. Причина кроется в экономических соображениях. Как объяснил директор «Калининград-ГорТранс» Анатолий Мухомор, только на перевозке школьников его предприятие теряло более миллиона рублей в месяц.

- Школьные проездные, к которым мы привыкли с советских времен, действительно, были удобны. Заплатив 450 рублей, в месяц школьник мог только транспортом гортранса, неограниченное число раз. В декабре 2018 года тариф на проезд увеличился с 20 до 24 рублей. Цена школьного билета при этом осталась прежней – 15 рублей. Но если раньше разница между билетом для школьника и взрослого составляла 5 рублей, и эта сумма нам доплачивалась из городского бюджета, то теперь разница стала 9 рублей, а дотируют нам по-прежнему только 5 рублей. В итоге в каждый учебный месяц предприятие недополучает 850 тысяч рублей за проезд школьников, и еще 225 тысяч в среднем – выпадающие доходы от продажи школьных проездных, - сказал Мухомор.

Директор «КалининградГорТранса» заявил, что в год предприятие, таким образом, теряет около 10 млн рублей, которые можно было бы направить на обновление автопарка.

- Поэтому мы вынуждены были отказаться и от школьных, и от общегражданских проездных. Каждый учебный месяц мы продавали от 570 до 800 школьных проездных. А всего школьников в Калининграде 58,5 тысяч. То есть, востребованы проездные были далеко не всеми. Были еще проездные для учеников на все виды транспорта – стоимостью 900 рублей, но их покупали совсем мало – от 6 до 11 в месяц, - сказал Анатолий Мухомор.

А что же с "Волной Балтики"?

Как заверили «Комсомолку» в центре организации движения и пассажирских перевозок мэрии Калининграда, отмена проездных в муниципальном транспорте «Калининград-ГорТранс» ни в коем случае не отменяет выпуск транспортных карт «Волна Балтика» для школьников.

- Начался учебный год, много вопросов поступает от родителей школьников, кто через школу сдавал документы на оформление транспортной карты. Хотим заверить, что работа эта идет полным ходом. Несколько школ уже получили карты, чтобы выдать их в образовательных учреждениям юным владельцам, - отметили специалисты центра.

Также в центре напомнили, что пока у школьника нет на руках транспортной карты, для льготного проезда в муниципальном транспорте ему достаточно получить справку в школе. Стоимость проезда по справке в муниципальном транспорте – 15 рублей, в маршрутках льгота не распространяется, проезд стоит 26 рублей.

О примерных сроках получения транспортных карт в конкретной школе и конкретным классом эффективнее поинтересоваться у классных руководителей или в администрации учреждения.

ВАЖНО!

- Льготная электронная транспортная карта первично будет выдана бесплатно. Повторная выдача/восстановление карты (при утере, поломке, краже и т.п.) будет стоить 100 рублей. Срок действия карты – 5 лет.

- Стоимость проезда по электронной транспортной карте для школьников составляет 15 рублей за одну поездку. Лимит поездок не ограничен. Льготный тариф для учащихся в общеобразовательных учреждениях города Калининграда действует во всех транспортных средствах города Калининграда, кроме автобусов малого класса. Также в автобусах малого класса (микроавтобусы, маршруты от 50 и до 99) будет возможно оплатить проезд льготной транспортной картой по тарифу общегражданской карты (26 рублей).

- На транспортной карте будет записан «электронный кошелек», который можно пополнять на сумму, не превышающую 15 000 рублей. Пополнение баланса транспортной карты будет осуществляться через сеть точек пополнения (платежные и банковские терминалы, киоски оплаты, личный кабинет). Перечень точек пополнения размещен на сайте volna39.ru.