Кухня за 5 миллионов и бриллианты в пылесосе: как изменились квартиры калининградцев за 15 лет

В сентябре журналу «Калининградские дома» исполнилось 15 лет. Издание было первым в нашем городе, кто заговорил о профессиональном дизайне в домах как о важной части счастливой жизни. Главный редактор журнала Елена Федотова побывала в эфире программы «Говорит Калининград» на радио «Комсомольская правда» и рассказала, как изменились наши квартиры.

Не влюбляйтесь в интерьер на картинке: в жизни всё не так 00:00 00:00

Красная спальня и нарисованная библиотека

По словам дизайнеров, 15-20 лет назад далеко не все в Калининграде делали пресловутый «евроремонт» и многоуровневые потолки с подсветкой.

- Тогда, 15 лет назад, у начинающих дизайнеров тогда было много наивных решений, желания выйти за рамки, - вспоминает Елена Федотова.- Пример - красная спальня с огромными окнами без штор. Люди стремились к роскоши и воспринимали ее своеобразно. Помню хрущевку в Балтийске: пятый этаж, кругом живут военные, из окон врывается запах вяленой скумбрии… И тут - мраморные подоконники, позолоченная стена, дубовый стол. Была квартира на улице Кирова, а в ней - 56 встроенных точечных светильников и огромный портрет Че Гевары на стене. Однажды я видела даже бутафорские книги в шкафу — муляж собрания сочинений Шекспира.

Раньше хозяева необычных интерьеров еще разрешали о себе писать. Так, одним из знаменитых героев журнала стал Андрей Левченко (директор «Вагонки»), который первым в городе поставил прямо посреди спальни ничем не огражденную ванную. Сейчас совмещать ванну со спальней - уже нормальное явление. Зато теперь многие категорически отказываются говорить: вот мой дом.

Коллектив "Калининградских домов" отмечает 15-летний юбилей.Фото: Егор Сачко

- Бывает, нас проводят на съемку чуть ли не с завязанными глазами. Но если у тебя стоит кухня за пять миллионов рублей, то понятно, почему. Однажды хозяйка взяла с меня расписку о том, что я никогда в жизни не расскажу, где находится ее квартира, - улыбается Елена.

Внешне калининградцы стали жить скромнее. Если 15 лет назад в лакшери-интерьере обязательно должен был стоять пухлый кожаный диван, то сейчас мебель выглядит минималистично. Однако пусть это не вводит вас в заблуждение, ведь в одном из местных мебельных салонов продается диван за 14 тысяч евро, и это уже со скидкой в 50%. Кстати, многие владельцы современных роскошных салонов 15 лет назад начинали с продажи польской мебели на Центральном рынке.

Первый робот-пылесос

Первая встреча с роботом-пылесосом у главреда «Калининградских домов» состоялась семь лет назад. Хозяин квартиры дал команде журнала ключи, а сам обещал подъехать к окончанию съемки.

- Мы начали работу в спальне, и тут из-под кровати вылазит нечто. От испуга я запрыгнула на кровать, - смеется Елена. - А хозяйская кошка тем временем залезла на трюмо и начала сбрасывать на пол мелкие предметы, наблюдая, как робот их засасывает. Когда она сбросила бриллиантовые сережки, я позвонила хозяину. Он спокойно ответил, что содержимое чуда техники регулярно проверяют, так как кошка уже много чего ему «скормила».

За два десятка в Калининграде существенно увеличилось количество дизайнеров — с двух десятков до пяти сотен. В городе не было профильного образования, и к нам ехали архитекторы из Минска, из Воронежа. А потом появилась плеяда из людей, которые решили сменить профессию и сами вложились в свое обучение. Кстати, дизайнер — не тот, кто сделает вам только красиво. Он должен предложить функциональные решения. Сейчас практически все квартиры в Калининграде подвергаются перепланировке, так как банально не хватает места для хранения вещей.

- За 15 лет мы много где попутешествовали, много посмотрели, у нас появился вкус к интерьеру, - говорит Елена Федотова. - Но не влюбляйтесь в интерьер по картинкам! Так, на последнюю съемку я набрала мелкого декора на 200 тысяч, чтобы довести композицию до ума. А вы же не будете каждый день расставлять эти вазочки с цветами, вы будете жить своей жизнью.

Беседу о том, как менялись калининградские дома за 15 лет, полностью слушайте ЗДЕСЬ.